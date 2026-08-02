Kağıt toplayıcısı kılığına girdi ama kurtulamadı!

SOSYAL MEDYA PANİĞİ VE MARKET ALIŞVERİŞİ Hainin izi, inşaatlarda birlikte çalıştığı Özcan A. üzerinden sürüldü. Özcan A. adına kayıtlı 2025 yılında aldığı GSM hattını da kullanan Karatepe'nin hakkında darbe girişiminin yıldönümünde sosyal medyadaki firari haberlerinden paniklediği, kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. 31 Temmuz'da bir AVM'deki marketten gıda ve alkol alarak kent merkezinde bulunan İnaz Deprem Evleri bölgesindeki atıl bir binaya gizlenen Karatepe'nin yakalanması için önce birlikte inşaatlarda çalıştığı Özcan A. gözaltına alındı. "ATIL EVE BIRAKTIM, BİRLİKTE ALKOL ALDIK" Özcan A. suikastçı yüzbaşının ismini Salih olarak bildiğini belirterek verdiği ifadesinde "31 Temmuz'da onun isteği üzerine İnaz Deprem Evlerine kendi aracım ile bıraktım. Hatta öncesinde AVM'de marketten gıda maddeleri ve alkollü içecek aldık. Birlikte bu adrese gittik, bu bina atıl durumdaydı. Burada birkaç saat beraber kalıp alkol aldık. Daha sonra ben evime gittim" dedi.