Kağıt toplayıcısı kılığına girdi ama kurtulamadı!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek amacıyla Marmaris'teki otele gönderilen 37 kişilik timin yıllardır aranan son firarisi Burkay Karatepe, güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonla yakalandı. Yaklaşık 10 yıl boyunca kimliğini gizleyerek kağıt toplayıcısı kılığıyla yaşamını sürdüren ihraç kurmay yüzbaşının saklandığı adres, takip süreci ve operasyonun perde arkası da ortaya çıktı.