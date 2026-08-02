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Cem Küçük’ü Rasim Ozan Kütahyalı mı yaktı! “Gizli tanık” iddiaları sonrası eşinden çok konuşulacak paylaşım Kağıt toplayıcısı kılığına girdi ama kurtulamadı! Ünlü isim de aralarında... Çığ düştü, büyük faciada 10 dağcı hayatını kaybetti Kırşehir’de yolun ortasında klozeti görenler hayatının şokunu yaşadı! Sebebi tepki çekti ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek 14 Ağustos tarihi işaret edildi, yeni katılımlar yolda: Herkesi ters köşe yapacak üç isim AK Parti’ye geçiyor Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için... İsrail ordusundan müjde geldi İbn-i Sina’nın asırlık şifa yaprağı: kötü Kokuları yok ediyor, en çok Bursa'da yetişiyor! Bilinmeyen mucizevi faydaları
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Cem Küçük’ü Rasim Ozan Kütahyalı mı yaktı! "Gizli tanık" iddiaları sonrası eşinden çok konuşulacak paylaşım

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Cem Küçük’ü Rasim Ozan Kütahyalı mı yaktı! “Gizli tanık” iddiaları sonrası eşinden çok konuşulacak paylaşım

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ile dezenformasyon suçlamasıyla cezaevine gönderilen Cem Küçük'ün ardından medya kulislerinde hareketlilik doruğa çıktı. Kütahyalı'nın cezaevinde "gizli tanık" veya itirafçı olduğu yönündeki iddialar ortalığı karıştırırken, eşi Pınar Kütahyalı sosyal medyadan yaptığı sert paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Hedefindeki isimlere yönelik "Sıra size de gelecek" mesajını veren Kütahyalı, basın camiasındaki derin hesaplaşma iddialarını yeniden alevlendirdi.

#1
Foto - Cem Küçük’ü Rasim Ozan Kütahyalı mı yaktı! "Gizli tanık" iddiaları sonrası eşinden çok konuşulacak paylaşım

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ve dezenformasyon suçlamasıyla tutuklanan Cem Küçük’ün ardından medya dünyasında sular durulmuyor. Kütahyalı’nın cezaevinde "gizli tanık" veya "itirafçı" olduğu yönündeki iddialar gündemi sallarken, eşi Pınar Kütahyalı’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

#2
Foto - Cem Küçük’ü Rasim Ozan Kütahyalı mı yaktı! "Gizli tanık" iddiaları sonrası eşinden çok konuşulacak paylaşım

18 Mayıs’ta yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen spor yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medyada dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

#3
Foto - Cem Küçük’ü Rasim Ozan Kütahyalı mı yaktı! "Gizli tanık" iddiaları sonrası eşinden çok konuşulacak paylaşım

Son olarak gazeteci Cem Küçük’ün de bir "gizli tanık" ifadesi sonrası tutuklanması, iddiaları daha da alevlendirdi.

#4
Foto - Cem Küçük’ü Rasim Ozan Kütahyalı mı yaktı! "Gizli tanık" iddiaları sonrası eşinden çok konuşulacak paylaşım

Kulislerde Kütahyalı’nın cezaevinde itirafçı olduğu ve gizli tanık sıfatıyla ifade verdiği yönünde spekülasyonlar dolaşırken, gözler Kütahyalı cephesine çevrildi.

#5
Foto - Cem Küçük’ü Rasim Ozan Kütahyalı mı yaktı! "Gizli tanık" iddiaları sonrası eşinden çok konuşulacak paylaşım

Söz konusu iddiaların ve tutuklamaların ardından Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Pınar Kütahyalı sosyal medya hesabından sessizliğini bozarak manidar açıklamalarda bulundu. Hedefindeki isimleri açıkça belirtmeyen Kütahyalı, "Sıra size de gelecek" diyerek sert ifadeler kullandı.

#6
Foto - Cem Küçük’ü Rasim Ozan Kütahyalı mı yaktı! "Gizli tanık" iddiaları sonrası eşinden çok konuşulacak paylaşım

Pınar Kütahyalı'nın sosyal medyayı hareketlendiren paylaşımları şu şekilde: "Neymiş… İlahi adalet herkese işliyormuş… Herkes demek ki; kapısının önündeki pisliklere bakacakmış. Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa… Sıra size de gelecek… Sabahlara kadar yapılan yayınlar nerede? Herboloklar kendi pislikleriniz çıkmasın diye hedef göstermeleriniz nerede? Korku havası seziyorum :) Konuşsanıza gerçi konuşacağınız kişi çok izlenmeye değer biri değil reyting yapamazsınız!!! Aynaya bakın da sonra adımızı ağzınıza alın!"

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