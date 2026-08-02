Cem Küçük’ü Rasim Ozan Kütahyalı mı yaktı! “Gizli tanık” iddiaları sonrası eşinden çok konuşulacak paylaşım
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ile dezenformasyon suçlamasıyla cezaevine gönderilen Cem Küçük'ün ardından medya kulislerinde hareketlilik doruğa çıktı. Kütahyalı'nın cezaevinde "gizli tanık" veya itirafçı olduğu yönündeki iddialar ortalığı karıştırırken, eşi Pınar Kütahyalı sosyal medyadan yaptığı sert paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Hedefindeki isimlere yönelik "Sıra size de gelecek" mesajını veren Kütahyalı, basın camiasındaki derin hesaplaşma iddialarını yeniden alevlendirdi.