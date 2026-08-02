Cem Küçük’ü Rasim Ozan Kütahyalı mı yaktı! “Gizli tanık” iddiaları sonrası eşinden çok konuşulacak paylaşım

Pınar Kütahyalı'nın sosyal medyayı hareketlendiren paylaşımları şu şekilde: "Neymiş… İlahi adalet herkese işliyormuş… Herkes demek ki; kapısının önündeki pisliklere bakacakmış. Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa… Sıra size de gelecek… Sabahlara kadar yapılan yayınlar nerede? Herboloklar kendi pislikleriniz çıkmasın diye hedef göstermeleriniz nerede? Korku havası seziyorum :) Konuşsanıza gerçi konuşacağınız kişi çok izlenmeye değer biri değil reyting yapamazsınız!!! Aynaya bakın da sonra adımızı ağzınıza alın!"