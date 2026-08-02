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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Evini arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi: Resmen bitti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Giriş Tarihi:

Evini arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi: Resmen bitti

Tarihi zirvesinden bu yana yaşadığı yüzde 26'lık değer kaybıyla yatırımcısını endişelendiren altın piyasasında nihayet umut veren gelişmeler yaşanmaya başladı. Küresel araştırma kuruluşu BCA Research yayımladığı raporda, değerli metal üzerindeki reel faiz ve dolar baskısının zayıfladığını belirterek en fırtınalı dönemin geride kaldığını ilan etti. Uzmanların "uzun pozisyon" yani alım tavsiyesinde bulunması, son dönemde piyasalarda kayıp yaşayan küçük yatırımcının yüzünü güldürdü.

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#1
Foto - Evini arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi: Resmen bitti

Son dönemde yaşadığı sert düşüşlerle yatırımcısını kaygılandıran altın piyasasında kritik bir kırılma yaşanıyor. Küresel yatırım araştırma kuruluşu BCA Research, altının üzerindeki en zorlu dönemin geride kaldığını belirterek yatırımcılara "uzun pozisyon" (alım) tavsiyesinde bulundu.

#2
Foto - Evini arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi: Resmen bitti

BCA Research tarafından yayımlanan son raporda, altının 29 Ocak'ta kırdığı tarihi zirveden bu yana yüzde 26 oranında değer kaybettiği hatırlatıldı. Değerli metalin 2025 yılının en popüler yatırım araçlarından biri olmasına rağmen, tırmanan jeopolitik riskler karşısında beklenilen enflasyon korumasını tam anlamıyla sunamadığına dikkat çekildi. Ancak analistler, altın üzerindeki yoğun satış baskısının büyük ölçüde gücünü kaybettiğini düşünüyor. Piyasadaki en fırtınalı dönemin geride kalmış olabileceğini vurgulayan uzmanlar, dip arayışının tamamlanmak üzere olduğunu ve yukarı yönlü potansiyelin güçlendiğini kaydetti.

#3
Foto - Evini arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi: Resmen bitti

Piyasadaki popüler algıya dair ezber bozan bir analiz sunan BCA Research, altının sanılanın aksine doğrudan bir "enflasyon kalkanı" olmadığını ifade etti. Fiyat hareketlerindeki asıl yön belirleyicinin reel faiz oranları olduğuna işaret eden analistler, reel faiz tarafındaki baskının hafiflemesiyle birlikte altının yeniden nefes almaya başladığını aktardı.

#4
Foto - Evini arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi: Resmen bitti

Raporda dikkat çekilen bir diğer kritik faktör ise ABD doları oldu. Dolar endeksinin altın üzerinde kurduğu baskılayıcı etkinin sonuna gelindiğini belirten uzmanlar, önümüzdeki dönemde doların altını aşağı çeken değil, aksine destekleyen bir güce dönüşmesinin beklendiğini dile getirdi.

#5
Foto - Evini arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi: Resmen bitti

BCA Research, altın piyasasındaki uzun vadeli yükseliş trendini 3 temel döneme ayırarak şu değerlendirmeyi yaptı: 1. Evre (2022 Sonu): Merkez bankalarının rekor düzeydeki fiziksel altın alımlarıyla başladı.

#6
Foto - Evini arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi: Resmen bitti

2. Evre (2025): Küresel ETF (Borsa Yatırım Fonu) girişlerinin hız kazanmasıyla şekillendi. 3. Evre (Mevcut Dönem): Fiyatlamalarda artık reel faizler ve ABD dolar endeksi birincil rol oynayacak.

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Yorumlar

Burak

Veda Hutbesi’nin sonunda Peygamber Efendimiz ﷺ, ümmetine: “Tebliğ ettim mi?” diye sormuş; “Evet” cevabını alınca üç defa: “Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab!” buyurmuştur. Tebliğ bitti. Mucize bitti. Efendimiz müslümanlar kardeştir, dedi. Artık tüm yaşananlar hak edilen. Kardeşlik bitti.
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