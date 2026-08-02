Evini arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi: Resmen bitti
Tarihi zirvesinden bu yana yaşadığı yüzde 26'lık değer kaybıyla yatırımcısını endişelendiren altın piyasasında nihayet umut veren gelişmeler yaşanmaya başladı. Küresel araştırma kuruluşu BCA Research yayımladığı raporda, değerli metal üzerindeki reel faiz ve dolar baskısının zayıfladığını belirterek en fırtınalı dönemin geride kaldığını ilan etti. Uzmanların "uzun pozisyon" yani alım tavsiyesinde bulunması, son dönemde piyasalarda kayıp yaşayan küçük yatırımcının yüzünü güldürdü.