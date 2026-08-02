Evini arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi: Resmen bitti

BCA Research tarafından yayımlanan son raporda, altının 29 Ocak'ta kırdığı tarihi zirveden bu yana yüzde 26 oranında değer kaybettiği hatırlatıldı. Değerli metalin 2025 yılının en popüler yatırım araçlarından biri olmasına rağmen, tırmanan jeopolitik riskler karşısında beklenilen enflasyon korumasını tam anlamıyla sunamadığına dikkat çekildi. Ancak analistler, altın üzerindeki yoğun satış baskısının büyük ölçüde gücünü kaybettiğini düşünüyor. Piyasadaki en fırtınalı dönemin geride kalmış olabileceğini vurgulayan uzmanlar, dip arayışının tamamlanmak üzere olduğunu ve yukarı yönlü potansiyelin güçlendiğini kaydetti.