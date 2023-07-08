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Yaşam
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118 yıldır kapıları ibadet için açık

2023-07-08 23:00:32
118 yıldır kapıları ibadet için açık

Tokat'ta köylüler tarafından inşa edilen camide 118 yıldır ibadet yapılmaya devam ediliyor.

#1
Foto - 118 yıldır kapıları ibadet için açık

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde 118 yıl önce köy sakinleri tarafından yapılan ahşap cami yıllara meydan okuyor.

#2
Foto - 118 yıldır kapıları ibadet için açık

Yaklaşık olarak 180 kişinin yaşadığı köyde bulunan cami ahşap yapısıyla dikkat çekiyor. Hakkında rivayetlerde bulunan caminin 1 günde yapıldığı söyleniyor.

#3
Foto - 118 yıldır kapıları ibadet için açık

Ağaçların birbirine geçirilmesiyle yapılan camide 118 yıldır ibadet edilmeye devam ediliyor. Caminin bakımını ise köylüler ve cami imamı üstleniyor.

#4
Foto - 118 yıldır kapıları ibadet için açık

Caminin 118 yaşında olduğunu belirten cami imamı Cemalettin Caymaz, "2002 yılından bu zamana kadar imamlık görevimi bu cami ve köyde yaptım. Üniversite den gelip incelediklerin de bu caminin 1905 yılında yapıldığını söylediler.

#5
Foto - 118 yıldır kapıları ibadet için açık

Büyüklerimizin anlattığına göre bu camiyi yaparken 1 ay boyunca ağaçlar hazırlanmış, şekilleri verilmiş. 1 gün için de cami buraya yapılmış. Bu köy 81 hane köyün hepsi burada namaz kılıyor. Caminin ağaçlarında çürüme vardı ama tadilat yapıldı" şeklinde konuştu.

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