118 yıldır kapıları ibadet için açık

Büyüklerimizin anlattığına göre bu camiyi yaparken 1 ay boyunca ağaçlar hazırlanmış, şekilleri verilmiş. 1 gün için de cami buraya yapılmış. Bu köy 81 hane köyün hepsi burada namaz kılıyor. Caminin ağaçlarında çürüme vardı ama tadilat yapıldı" şeklinde konuştu.