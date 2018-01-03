Yüz binlerce işçiye kritik uyarı… Sakın o belgeyi imzalamayın!

Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci başladı, pek çok işçi bugün itibariyle evraklarıyla birlikte iş yaptıkları kuruma gitti. Başvuru işlemleri sırasında ise işçilere kurumlar tarafından Bakanlıkça ibraz edilmeyen “Taahhütname” adı altında bazı evraklar imzalatıldığı iddia edildi.

BAKANLIK: İMZALAMAYIN

Bazı basın yayın organlarında da “Taşeron işçi başvurularında taahhütname krizi” şeklinde yer alan haberlere ilişkin ulaştığımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, “Bizim taşeron işçilerle ilgili çok kesin açıklamalarımız oldu. Bizim söylediğimizin dışında belge imzalamayın” açıklamasını yaptı.

TÜM EVRAKLAR O SİTEDE

Çıkan haberlerin sonrasında ise “Taşeron işçilerin kıdem tazminatı hakları kayboluyor” şeklinde de iddialar ortaya atıldı. Bakanlık yetkilileri, taşeron işçilerle ilgili “altisveren.gov.tr" isimli bir internet sitesi oluşturduklarını; tüm bilgi ve işçilerin imzalaması gereken tüm evraklara bu internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.

BAKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Yetkililer, Bakan Sarıeroğlu’nun bu konuda da taşeron işçileri uyaracağını ifade etti. Geçtiğimiz hafta da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili yapılacak sınavla ilgili bazı iddialara karşı da uyarıda bulunmuş, “Taşerona hazırlık sınavı, kursları açılmış gibi iddialar var. İşçilerimiz buralara gitmesinler. Bunlarla bizim işimiz yok” açıklamasını yapmıştı.