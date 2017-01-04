Yarar: Saldırının tarzı DEAŞ'a uymuyor

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Güvenlik uzmanı Mete Yarar, TVNET'te Merve Şebnem Oruç'un sunduğu Karşı Karşıya programına konuk oldu.

Mete Yarar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

DEAŞ'ın diğer ülkelere saldırıları rastgele, ancak Türkiye'de detaylıca saldırı yapılıyor.. DEAŞ'ın Türkiye'ye özgü nokta atışı saldırıları iç karışıklık uğraşlarını gösteriyor. DEAŞ'ı kimin kurduğu ve eylemlerinin kime yaradığı İslamofobi'nin kime yaradığıyla aynıdır.

Ortaköy'deki saldırının tarzı DEAŞ modellemesine uymuyor. Saldırgan 7 dakika boyunca içeride ve yürüyerek çıkıyor. Çıktığında polisle karşılaşmayacağını nereden biliyordu? İçerideki 50 tane korumanın silahsız olacağını hiç gitmediğini mekanın giriş çıkışlarını nereden biliyordu?

Mekanda kullandığı silahların oraya nasıl getirildiğinin de sorulması gerek. Saldırganın kesinlikle destek aldığını düşünüyorum.

Yapılan eylemlerin acımasızlığını her eylemde artıyorlar. Dünya asimetrik bir savaş yaşıyor, simetrik çözüm hamleleriyle ilerleyemeyiz. Terörün dayatmaya çalıştıklarıyla mücadele etmeliyiz, güçlü durmalıyız. Başka inanışlarda olanları da savunmalıyız.