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Yakalanan öğretmen adli kontrolle serbest bırakıldı

Tokat'ta öğretmenlikten ihraç edildiği için itiraz dilekçesi vermek üzere geldiği valilikteki OHAL bürosunda gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 00:54
Yakalanan öğretmen adli kontrolle serbest bırakıldı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve daha önce öğretmenlikten ihraç edildiği için itiraz dilekçesi vermek amacıyla gittiği valilikteki OHAL bürosunda gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Tokat Valiliği OHAL Bürosu'nda dün gözaltına alınan eski öğretmen N.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli N.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartları uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. N.E'nin adına kayıtlı iki hatta örgütün şifreli haberleşme programı byLock kullanıldığı belirlendi. Meslekten çıkarılması nedeniyle Tokat Valiliği OHAL bürosuna itiraz dilekçesi vermeye giden eski öğretmen N.E. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenince gözaltına alınmıştı.

kaynak:AA


Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 00:54
  1. OHAL
  2. yakalanan öğretmen
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