Vatandaşlar yurt genelinde vatan nöbetinde

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kısıklı başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde vatan nöbeti tutmaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlar nöbet tutmaya devam etti.

Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

KISIKLI

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar nöbet tutmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı.

Vatadandaşlar, etkili olan yağmurda ıslanmamak için karton ve şemsiye kullandı.

TAKSİM MEYDANI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Taksim Meydanı'nda vatandaşlar nöbet tutmaya devam etti.

GAZİANTEP

15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yıl dönümünün ertesi gününde, Gaziantep'te binlerce vatandaş nöbete katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen binlerce vatandaş, nöbete destek verdi.

Vatandaşlardan bazıları FETÖ'yü lanetleyen pankartlar açtı. 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Tasavvuf musikisi ve mehteran takımının konser verdiği etkinlikte, belediyelerce vatandaşlara yemek ve içecek ikramında bulunuldu.

Programda, vatandaşlar sık sık tekbir getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

SAMSUN

Kavak ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında vatandaşlar, Hükümet Konağı önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplandı. Öner Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde yapılan Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Kavak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Oto Garı'na gelen vatandaşlar burada nöbet tuttu.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Eskişehir Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar nöbet tutmaya başladı.

İZMİR

İzmirliler, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Konak Meydanı'nda nöbet tutmaya devam etti.

TRABZON

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Trabzon'da Atatürk Alanı'nda bir araya gelen vatandaşlar nöbet tutmaya devam etti.

MARDİN

Midyat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi, nöbet tutuldu, camilerde sela okutuldu.