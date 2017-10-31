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Soylu'dan CHP'li Tezcan'a çok sert cevap: Bu şeytanın dili

Bakan Soylu, CHP’li Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine çok sert bir karşılık verdi.

31 Ekim 2017 Salı 10:19
Soylu'dan CHP'li Tezcan'a çok sert cevap: Bu şeytanın dili

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın sözleri ile ilgili olarak "Bülent Tezcan bu ülkede bu sözlerle bir başbakan idam edildi" diye konuştu

BUNUN HESABI SORULUR

Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "Bunun hesabı sorulur. Bu şeytan dilli siyaset millet tarafından tasfiye edilecektir. Bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dilliliktir" dedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 10:19
  1. Süleyman Soylu
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
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