Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 128 operasyon gerçekleştirildi. PKK terör örgütüne yardım ve yataklık iddiası ile 168 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 298, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 895, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.