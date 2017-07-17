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Resmen açıklandı''teklif aldık görüşüyoruz''

Şu sıralar adı sık sık Galatasaray'la anılan Mircea Lucescu'nun danışmanı Chiriac, sarı kırmızılı kulüple görüşmeleri doğruladı ve farklı kulüplerden de teklif aldıklarını açıkladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:02
Resmen açıklandı''teklif aldık görüşüyoruz''

Geçtiğimiz sezon ligin 21.haftasında Jan Olde Riekerink’in yerine Galatasaray’ın teknik direktörlük koltuğuna oturan ve 14 maçta 17 puan kaybeden Hırvat teknik adam Igoru Tudor,  UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda Östersunds’a kaybedilen maçtan sonra yönetimin kendisine olan güvenini tamamen kaybetti.

Geride bırakılan sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarından tek puan alamadığı gibi gol dahi bulamayan Tudor, Galatasaray camiasının aklında soru işaretleri bırakırken, Başkan Dursun Özbek’in genç teknik adama yeni sezonda da şans vermesi tartışmalara yol açmıştı. Yeni bir kadro, yeni bir başlangıçla yola çıkan sarı kırmızılı kulüpte Östersunds’tan alınan ağır mağlubiyetten sonra hesap Tudor’a kesildi. Yapılacak olan transferlerle 100 milyon euro’nun üzerindeki bir takımın Hırvat çalıştırıcıya emanet edilmemesi konusunda fikir birliğine varan Başkan Özbek ve kurmaylarının Mircea Lucescu ismine sıcak baktığı, hatta Rumen teknik adamla görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

2001 yılında Galatasaray’ı şampiyon yapan ve sarı kırmızılı formaya 3.yıldızı takan başarılı teknik adam Mircea Lucescu’nun danışmanı Chiriac 72 yaşındaki Rumen hoca hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lucescu’nun Galatasaray’a sıcak baktığını belirten Chiriac, anlaşmanın her an olabileceğine dikkat çekerken, Luce’nin sadece Galatasaray’dan değil farklı kulüplerden de teklif aldığını ifade etti.

İşte Chiriac’ın açıklamaları…

Lucescu Galatasaray’a çok sıcak bakıyor çünkü sarı kırmızılı kulübü evi gibi görüyor. Türkiye’deki gelişmeleri bizde yakından takip ediyoruz, Lucescu için gerçekten ciddi bir şekilde masaya otururlarsa anlaşma neden olmasın? Lucescu Zenit’ten ayrıldıktan sonra birçok takımla görüşme yaptı bunlardan biri de Galatasaray, her an her şey olabilir.  

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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