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PKK: Kentin yarısını ele geçirdik

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kontrolünde olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkililerinden edinilen bilgilere göre Rakka'yı IŞİD'den alma operasyonunda çatışmalar şiddetlendi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 17:05
PKK: Kentin yarısını ele geçirdik

Rakka kentine yönelik operasyonun başlamasından bu yana 9 mahalle DEAŞ'in elinden alınırken, kentin yarısı terör örgütü SDG güçleri tarafından ele geçirildi.

Rakka'nın 27 mahallesi bulunurken, halen 5 mahallede çatışmalar yaşanıyor.

Rakka'nın doğusundaki Eski Rakka mahallesi ve kentin kuzey batısındaki Berid mahallesi, güneyinde ise Nezlet Şehade mahallesinde de çatışmalar sürüyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri DEAŞ'in mevzilerini yoğun bir şekilde bombalarken, ABD'ye bağlı topçu askerler de top atışlarıyla SDG güçlerine yardımcı oluyor.

Rakka'daki çatışmalarla ilgili SDG Basın Sorumlusu Mustafa Balli, Sputnik'e konuştu.

Rakka'da şiddetli çatışmaların yaşandığını belirten balli, şöyle konuştu:

"Rakka'nın birçok mahallesinde çatışmalar devam ediyor. Patlamalar var. DEAŞ bomba yüklü araçlar patlatıyor. Tüneller kazıyor. Çatışmalar sonucunda şehitlerimiz oluyor. Birçok mahalle alındı. Şimdiye kadar Rakka kentinin yüzde 45-50'sini DEAŞ'den temizledik. Kentin yarısı tam olmasa da kentin yarısına yakınını özgürleştirdik."

Terör örgütü SDG, Rakka kentini terör örgütüt DEAŞ'den almak için 6 Haziran'da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava ve silah desteğiyle operasyon başlatmıştı. 



Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 17:05
  1. Berid mahallesi
  2. ABD
  3. deaş
  4. sdg
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