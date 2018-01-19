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Pentagon'dan yeni 'Türkiye' ve 'Afrin' mesajı

Pentagon, 'Afrin operasyonunun Türk-Amerikan ilişkilerini bir kaosa sürükleyeceğine dair iddiaları' reddederek, Türkiye ile düzenli temasların devam ettiğini bildirdi.

19 Ocak 2018 Cuma 22:10
Pentagon'dan yeni 'Türkiye' ve 'Afrin' mesajı

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, sosyal medyada “isimleri belirtilmeyen ABD yetkililerinin Türkiye’nin Afrin’e operasyon düzenlemesinin Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri kaosa sürükleyeceği ve bölgesel çatışmalara yol açacağını ifade ettiğine" ilişkin yorumları AA muhabirine değerlendirdi.

Pahon, "Bu konuda bir değerlendirme yapmayacağım çünkü bu çok uç bir çıkış." ifadesini kullandı.

"TEK BİR ADIM KAOSA SÜRÜKLEMEZ, TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Türk-Amerikan ilişkilerinde işlerin bu şekilde yürümediğini ifade eden sözcü, "Tek bir adım tipik olarak kaos veya çöküşe neden olmaz. Biz müttefikimiz Türkiye ile düzenli temas halindeyiz." diye konuştu.

"AFRİN'DE BİZİM ASKERLERİMİZ YOK, BİZİ DOĞRUDAN ETKİLEMİYOR"

Pahon şöyle devam etti:

"Bunları konuşuyoruz. Müttefik olmak da budur. Müttefikler aynı kanaatte olmayabilir ama birlikte çalışmaya isteklidirler. Afrin özelinde ise, orada bizimkiler (askerler) yok dolayısıyla bizi doğrudan etkilemiyor. Evet herkesi ana hedefimiz olan DEAŞ’ın yenilmesine odaklandığını görmek isteriz.”

RUS ASKERLERİNİN AFRİN'DEN ÇEKİLMESİ KONUSU

Türkiye ile Rusya arasında Rus kuvvetlerinin Afrin’den çekilmesi yönünde varılan mutabakat ile ilgili bir soruya ise Pahon, konunun Türkiye ile Rusya arasında olan bir mutabakat olduğunu ABD’nin buna dahil olmadığını kaydetti.

Pentagon daha önce de ABD’nin Afrin’deki PYD/PKK unsurlarını DEAŞ karşıtı operasyonların bir parçası olarak görmediklerini dolayısıyla Afrin ile ilgili işlerinin olmadığını ifade etmişti.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 22:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • saddisaddi49 dk önce
    afrine artık çıkamayız. çok geç kalındı
  • MuratMurat54 dk önce
    Sizde yapacaksaniz yapin artik su operasyonu bunlar bir evet der bir hayir der ne yapacaklarini yapabileceklerini 15 yillik hukumetin ongorebilmesi lazim kaosami surekler yoksa suruklemezmi ona gore bir yola cikildiysa yapin artik sonradan yapmiyoruz diyipte rezil olmakta var
  • IkraIkra1 sa önce
    Ne daesi beeee...hepsini fisleyip gonderdiniz baska yere..isleri bitti..aldiniz rakka petrolunu..abd ortadogu sana ve itlerine mezar olur defol burdan..
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