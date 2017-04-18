Okullardaki ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinlikleri kaldırıldı

Son yapılan planlamaya göre bu yıl okullarda, Nisan ayı içerisinde çeşitli etkinliklerle kutlanan kutlu Doğum Haftası kutlanmayacak, bu haftaya yönelik etkinlikler düzenlenmeyecek.



Kutlu Doğum haftası etkinlikleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla, kurumlarda görevlendirilen komisyonlar aracılığıyla düzenlenmekteydi. Etkinlikler 2015’te MEB merkez teşkilatı tarafından yapılmış, tüm okullarda gerçekleştirilecek faaliyetlerin sorumluluğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, Kutlu doğumu diğer devlet kurumları gibi her sene Nisan ayı içerisinde kutluyordu. Kutlu Doğum Haftası, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatının anlatılmasının amaçlandığı ve doğum gününün kutlandığı hafta olarak bilinmekteydi.



KUTLU DOĞUM TAKVİMDE YER ALMADI



MEB’in 2017 takviminde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri yer almadı. Bu planlamaya göre okullarda 2017 yılı içinde herhangi bir Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlenmeyecek, bu hafta kutlama programlarında yer almayacak.



Öte yandan; konuyla ilgili olarak MEB'dne herhangi bir açıklama yapılmadığı görüldü.