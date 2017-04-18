eğitim rehberi
18 Nisan Salı 2017

Okullardaki ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinlikleri kaldırıldı

2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığının iş takvimine giren “Kutlu Doğum Haftası” bu yıl iş takviminden çıkarıldı.

Okullardaki ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinlikleri kaldırıldı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:17

Son yapılan planlamaya göre bu yıl okullarda, Nisan ayı içerisinde çeşitli etkinliklerle kutlanan kutlu Doğum Haftası kutlanmayacak, bu haftaya yönelik etkinlikler düzenlenmeyecek.

Kutlu Doğum haftası etkinlikleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla, kurumlarda görevlendirilen komisyonlar aracılığıyla düzenlenmekteydi. Etkinlikler 2015’te MEB merkez teşkilatı tarafından yapılmış, tüm okullarda gerçekleştirilecek faaliyetlerin sorumluluğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, Kutlu doğumu diğer devlet kurumları gibi her sene Nisan ayı içerisinde kutluyordu. Kutlu Doğum Haftası, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatının anlatılmasının amaçlandığı ve doğum gününün kutlandığı hafta olarak bilinmekteydi.

KUTLU DOĞUM TAKVİMDE YER ALMADI

MEB’in 2017 takviminde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri yer almadı. Bu planlamaya göre okullarda 2017 yılı içinde herhangi bir Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlenmeyecek, bu hafta kutlama programlarında yer almayacak.

Öte yandan; konuyla ilgili olarak MEB'dne herhangi bir açıklama yapılmadığı görüldü.

 
Etiketlermebkutlu doğummeb kutlu doğum haftası
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:17
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Yakup inci

Yerinde bir karar. Birde belediyeler asli gorevlerini yapsalar.vitrin yapmak icin(sorumlu oldugu tum insanlardan cesitli isimler altinda tahsil ettikleri paralari).bazi vatandaslari gezilere goturmek (nereye olursa olsun).kul hakkidir bunun hesabi sorulmasi gerekir.yarin hdp li belediyelerde cocuklar icin kandile geri duzenlerse ne diyeceksiniz.icisleri bakanligi lutfen bu konuyla ilgilensin

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Mahmut

İyi olmuş

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