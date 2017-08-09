NATO devreye girdi... Türkiye'den Alman vekillere şaşırtan Konya izni!

NATO'nun devreye girmesi sonucu Türk hükümetinin Alman savunma komisyonu heyetine Konya Üssü'nü ziyaret etme izni verdiği bildirildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Alman kamu televizyonu ARD salı günü, Türk hükümetinin, NATO'nun daveti üzerine Federal Meclis Savunma Komisyonu heyetinin Konya'daki NATO askeri üssünü ziyaret etme izni verdiğini bildirdi.

NATO'nun daveti üzerine Alman vekillerden oluşan heyetin, NATO Genel sekreteri Rose Gottemoeller'in liderliğinde AWACS misyonu kapsamında üste konuşlu Alman askerlerini 8 Eylül'de ziyaret edebilecekleri belirtildi.

Önerinin, NATO Genel Sekreteri Rose Gottemoeller tarafından yapıldığı ve söz konusu davete yönelik belgenin pazartesi günü Berlin'e gönderildiği bilgisi verildi.

"ZİYARET İZNİ TARTIŞILAMAZ BİR HAK"

Federal Hükümet Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich salı günü yaptığı açıklamada, ziyaretin NATO liderliğinde yapılması önerisinin NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Gottemoeller tarafından yapıldığını ifade ederek, ARD'nin haberini teyit etmiş oldu.

Hellmich, "Bu, ziyaret izninin NATO üyeleri arasında tartışılamaz bir hak olduğunu net şekilde ortaya koymak adına önemli bir adım" şeklinde konuştu.

MUHALEETTEN TEPKİ

ARD'nin haberine göre, NATO'nun daveti üzerine Alman vekillerden oluşan heyetin Konya üssünü ziyaret edecek olmasına Alman muhalefetinden tepki geldi.

Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi olan Sol Parti milletvekili Alexander Neu, "Federal Meclis'in bu yolla kendi katılım hakkından feragat ettiği" eleştirisini yaptı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) çevrelerinden de Konya üssünün ziyaret edilmesi için bulunan çözümün, istisnai bir vaka kalması gerektiğine dikkat çekiliyor.

SPD içinde, Konya'daki AWACS misyonunun ancak, üsteki Alman askerlerinin Federal Meclis'in kendi girişimiyle ziyaret etmesine izin verilmesi durumunda uzatılabileceği belirtiliyor.

Yeşiler Partisi Savunma Politikaları uzmanı Agnieszka Brugger de benzer eleştiriler yöneltti. Brugger, "Ziyaret izninin şu andan itibaren hiç bir kısıtlama olmadan uygulanması gerektiğini" ifade etti.

Brugger, "Türk hükümetinin bu bitmek bilmeyen oyununa karşı Federal Hükümet'in net bir tutum sergilemesi gerekir" diyerek, savunma ihracatının durdurulabileceğine dikkat çekti.

KONYA İZNİ VERİLMEMİŞTİ

Türk hükümeti Alman vekillerin Konya'daki üssü ziyaret etme izni vermemişti. Der Spiegel dergisi Ankara'nın Alman vekillere Konya'daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin Sol Parti milletvekili Alexander Neu olduğuna yer vermişti.

Der Spiegel'in Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyaretinin, Neu'un PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Türk tarafınca reddedildiği iddia edilmişti.

Alman hükümeti ise ziyarete izin çıkmamasını Ankara ile Berlin arasındaki siyasi ilişkilerdeki gerginlikle gerekçelendirmişti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Eylül 2016'da Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte "Sol Parti milletvekilleriyle ilgili olarak Türk Dışişleri Bakanlığı'nın beklenen ziyaretçi listesinde terör örgütü PKK'yı aktif olarak destekleyenler olup olmadığı konusunda son derece titiz bir inceleme yapacağını varsayıyorum" diye konuşmuştu.