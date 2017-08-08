Liverpool Yusuf Yazıcı'nın peşinde

İngiliz Football Whispers sitesi, Liverpool'un hocası Klopp'un Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldızını istediğini duyurdu. Yusuf ile Mesut Özil'in aynı menajere sahip olduğu hatta Arsenal, Manchester Utd, Lyon ve PSV'nin de Yusuf'u izlediği belirtildi. Haberde Trabzonspor'un Yusuf'u 15 milyon euroya (62.5 milyon TL) satabileceği vurgulandı.

SPONSOR YARIŞI

Fırtına'nın yıldızı Yusuf Yazıcı için dünyaca ünlü markalar devrede... İlk olarak Adidas ile sözleşme yapan oyuncunun mukavelesinin bitmesine kısa bir süre kaldı. Adidas, oyuncunun yeniden sponsoru olmak için 4 yıllık bir teklif daha sunarken, bir diğer dünya markası Nike da Yusuf için girişimlerini hızlandırdı. Genç oyuncu teklifleri inceliyor.

Kaynak:Fotomaç