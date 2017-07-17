Küresel piyasalar yeni haftada veri takvimine odaklandı

ABD'de cuma günü açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından küresel piyasaların veri odaklı seyrini yeni haftada da sürdürmesi bekleniyor.

ABD'de geçen hafta ABD Merkez Bankası (FED) Janet Yellen'in ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde yaptığı konuşmanın piyasalar tarafından "güvercin" algılanması ve cuma günü açıklanan enflasyon ve perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalması FED'in yılın geri kalanında bir kez faiz artışı yapacağı beklentisini güçlendirdi.

Cuma günü ABD'de enflasyon haziran ayında aylık yatay seyrederken, yıllık artışı yüzde 1,6 ile geçen ekim ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Ülkede perakende satışlar haziranda yüzde 0,2 gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşırken, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi de temmuz ortasında 93,1'e gerileyerek 9 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'deki veriler beklentilerin altında kalsa da, New York borsasında endeksler, hisse bazlı hareketlerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününü rekorlarla tamamladı. Dow Jones endeksi, yüzde 0,39 artışla 21.637,74 puanla üçüncü gün üst üste rekor seviyeden kapandı. Standard & Poor's 500 endeksi, yüzde 0,47 yükselişle 2.459,27 puanla günü rekor seviyede tamamladı. Nasdaq Teknoloji endeksi de yüzde 0,61 artışla 6.312,47 puana çıkarken, endeks 6 işlem günü art arda yükseliş kaydetti. Dolar endeksi ise verilerin ardından düşüşe geçerek günü yüzde 0,60 azalışla 99,15'ten tamamladı.

Avrupa tarafında ise geçen hafta Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi beklentiyi aşarken, Almanya ve Fransa'da enflasyon beklentiye paralel gerileme gösterdi. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay bir seyir izledi.

Bugün Çin'de açıklanan 2.çeyrek büyüme verisi yıllık yüzde 6,9 ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,63 azalışla 3.202,10 puan seviyelerinde, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,09 artışla 20.118,86 puandan kapandı.

Dolar 3,52 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü

Yurt içinde, geçen hafta rekor üstüne rekor kıran BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,93 artışla 105.175,73 puandan tamamladı. Cuma günü ABD'de açıklanan verilerin ardından dolar gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybederken, dola/TL de 3,5290 ile yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Analistler bugün yurt içinde nisan dönemi iş gücü istatistiklerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketinin, yurt dışında ise temmuz ayı New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 105.199,70 ve 106.000 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 104.000 ve 103.200 seviyelerinin önemli destek olarak izleneceğini kaydetti.