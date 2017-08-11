Kızlara özel üniversite
Laik sistemin 90 yıllık dayatması karma eğitime karşı toplumun her kesiminden sesler yükselmeye devam ediyor. Son olarak birçok genç kız, sosyal medya üzerinden ‘İslam’ın kızına kız üniversitesi’ adı altında kampanya başlattılar. Kampanyaya çığ gibi destek gelirken, İFAM kurucusu Dr. İhsan Şenocak, “İslami hassasiyeti olan hanımların bu talebi dikkate alınmalı” dedi.11 Ağustos 2017 Cuma 08:08
ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Laik sistemin 90 yıllık dayatması ve karma eğitime karşı toplumun her kesimden sesler yükselmeye devam ediyor. Son olarak üniversite tercihlerinin açıklanması ile ailesinden ayrılarak şehir dışına okumaya gidecek olan birçok genç kız, sosyal medya üzerinden ‘İslam’ın kızına kız üniversitesi’ adı altında kampanya başlattılar. Ülke gündeminde uzun bir süre bir numarada kalan kampanyaya birçok kanaat önderinden de destek geldi. Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan İFAM kurucusu Dr. İhsan Şenocak ise “İslam yolu gösterince uçuruma gidenler, karma eğitimle dünya çapında üniversite kurmuş gibi İslam’ın kızına kız üniversitesine gericilik diyor” değerlendirmesinde bulundu.
OKULU BIRAKANLAR VAR
Karma eğitim dayatmasının devam etmesi tepkilere neden oluyor. Eğitim hususunda toplumun taleplerinin göz ardı edilmesi İslami hassasiyeti olan birçok öğrencinin okulu bırakmasına yol açıyor. İFAM kurucusu Şenocak, “Müslüman kadınlar, Efendimiz zamanında da ayrı ortamlarda okumuşlardı. Kadınların özgürlükleri adına müstakil eğitim daha doğru bir yöntemdir. İnsanların buna saygı göstermeleri gerekiyor. Bu tür eğitim daha başarılıdır. Türkiye’de bu noktada hassasiyet gösteren kardeşlerimiz çok zorluk yaşıyorlar. Ben birçok mektup aldım. Mahremiyetten dolayı okulu bırakan kız kardeşlerimiz ‘ne yapayım hocam?’diye soruyor. Erkeklerle aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olan hanım kardeşlerimiz, eğitimini sırf bu sebepten noktalamak zorunda kalıyor. Ülkemizde çok sayıda üniversite var, en azından 7 coğrafi bölgemizin her birinde sadece hanım kardeşlerimize özel üniversiteler açılabilir” ifadelerini kullandı.
TERCİHLERİ DİKKATE ALINMALI
Bir kadının İslam’a göre eğitim almasının önemine vurgu yapan Şenocak, “Kadınlarımızın eğitim alması gerekiyor. Fakat çok sayıda kardeşimiz İslami hassasiyetinden dolayı okula gidemiyor. Bu insanların ataları bu topraklar uğruna bedel ödediler. Bu insanların tercihi dikkate alınmalı. Türkiye’de bir kadın dilediği kıyafeti giyip dilediği okula gidebilirken, neden bu kardeşlerimiz dilediği şekilde okuyamıyorlar. Bu kardeşlerimiz bunca üniversite arasından en azından, sadece kendilerine özel bir üniversiteyi hak ediyorlar. Biz bu toplumun irfanının artmasını istiyorsak, bu konuları dikkate almamız lazım” diye konuştu.
BU VATAN ROBERT’LİLERİN DEĞİL!
Bu meselenin tercihlere saygı çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirten Şenocak, “Bu İslami bir emir olmakla birlikte, insani bir tercihe saygı gösterme meselesidir. Bu topraklar Allah’ın izniyle aslına dönecektir. Burası Robert’te okuyanların değil, bu milletin topraklarıdır. Kudüs, Mekke, Medine adına bu millet burada bin yıldır bekçilik yapıyor. Bu kardeşlerimizin babaları bu topraklarda şehit oldular. Bir Müslüman bu durumdan rahatsız olmalı ve harekete geçmelidir. Kur’an’a söven Fikret’in papaz oğlu Haluk’un fikir soyundan gelenler çıldırsa da her şey aslına dönecek. İslam yolu gösterince uçuruma gidenler, karma eğitimle dünya çapında üniversite kurmuş gibi İslam’ın kızına kız üniversitesine gericilik diyor” değerlendirmesinde bulundu.
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Murat11 dk önce Demez kardeş, canını sıkma. Müsade olduğu müddet demez. baki11 dk önce haydar hoca dediki ev hanımı olmak en buyuk vazıfeyı ıcra etmektır.bırakın çalışan bayanı evde duran aile bakan çocuk buyuten kadın en buyuk işçidir.maaşı ve emekliliği asıl hak edendir.ne yaptı bacılarımız dını hassasıyetlerınden dolayı.yok bıoz evde duramayız.dışarda çalışmalıyız.çalışana sozumuz yok.para az dıyenlere bu sıze fazla bıle dıyorum.kendınıze gercekten saygınız sevgınız olsaydı sıze alllah ıcın deger verenı gorordunuz.ne olcak şimdi özel üniversıte.tm olsun.sonuç.ihsan hocam bız bu soylemleri 30 yıl öncede cok dıledık.çözum sun bıze hocam kavga değil.bu devletle kavganın muslumana kazancı olmaz.maddı ımkanı sunsa devleti idare edenler kaç kızkardeşimiz ben okullarda temizlikçi olmak ıstıyorum dıye torpıl arar.soylenecek çok şey var ama gerek yok.zıra mesela haydar hoca olunca takınılacak tavır belli.aşağılama hakaret.dınlemeye bıle tahammul yok.mesela bu edıtor bu yorumu yayınlasın.gelen kufurlere bak.yazık yazık.sonuç.ev hanımı maaşı...milli ekonomi modeli.haydar hoca.ehli beyt.resulullah. Murat14 dk önce Kim mecbur Serhan33 dk önce İnşaallah, amiin GERÇEK 40 dk önce Kesinlikle desteklemiyorum bir kadın olarak karşıyım .Karma eğitimi destekliyorum. Kızlara özel lise üniversite tamam peki ya sonrası ? o zaman bu kızlarımız kamuda özel sektörde çalışmayacak yanlış mı anlıyorum ? bu mantığa göre kadınlarımız erkeklerden rahatsız oluyor ve onlarla aynı ortamda okumak,çalışmak istemiyor. Kadın olsun erkek olsun herkes kendini bilir ve bir başkasının hakkına saygı gösterirse böyle ayrıma falan gerek kalmaz bu da karma eğitimle olur. Yasaklar her zaman bastırılan duyguları körükler.Sanırım bu eğitime geçilirse çok duyacağız doktor olankadının erkek hastasına bakmadığını ya da kadın öğretmenin erkek öğrencisiyle aynı sınıfta olmak istemediğini... Serdar55 dk önce Devlet eğer kaliteyi artırmak istiyorsa şu Egitim meselesine el atmalıel atmalı.Ahlaki dini değerleri on planda tutan bilime yönelik gereksiz bölümleri kapatarak gereksiz dersleri kaldırarak iyi bir eğitim modeli Kartal1 sa önce Sadece kızların olduğu orta ve lise okullarıda olmalı. Seçme hakkımız olsun Merve1 sa önce Okumayi teşvik edip insanlarin hayatini karartmayin.hafizim ilahiyat mezunuyum 5 yildır hizmet ediyorum.kpss,dhpt,mülakat iyi not almişim her iki senede bir ama geçici öğreticiyim.bir güvence bile verilmiyor.geç kalmış adaletide istemiyorum.Rabbim adaleti kullarinin eline birakmasin. Objektif Yorum1 sa önce Bence mantıklı bir uygulama olarak durmuyor.Çünküdini inançları gereği böyle bir üniversiteyi tercih eden kadınlarımız üniversite hayatı bittiğinde ne olacak.Tıp okuyan kişi ben erkek hastaya bakmam veya mühendislik okuyan biri bu projede erkek mühendislerle çalışmam mı diyecek. İş Güvenliği Uzmanı 1 sa önce Kızlara müstakil üniversite uygulaması zor belki ama bölümler ve sınıflar pekâlâ ayrılabilir. Ayrılmalıdır. 21. Yüzyılın ilmini,fennini,fesefesini inşaallah Müslümanlar yaparlar