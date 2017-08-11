Kızlara özel üniversite

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Laik sistemin 90 yıllık dayatması ve karma eğitime karşı toplumun her kesimden sesler yükselmeye devam ediyor. Son olarak üniversite tercihlerinin açıklanması ile ailesinden ayrılarak şehir dışına okumaya gidecek olan birçok genç kız, sosyal medya üzerinden ‘İslam’ın kızına kız üniversitesi’ adı altında kampanya başlattılar. Ülke gündeminde uzun bir süre bir numarada kalan kampanyaya birçok kanaat önderinden de destek geldi. Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan İFAM kurucusu Dr. İhsan Şenocak ise “İslam yolu gösterince uçuruma gidenler, karma eğitimle dünya çapında üniversite kurmuş gibi İslam’ın kızına kız üniversitesine gericilik diyor” değerlendirmesinde bulundu.

OKULU BIRAKANLAR VAR

Karma eğitim dayatmasının devam etmesi tepkilere neden oluyor. Eğitim hususunda toplumun taleplerinin göz ardı edilmesi İslami hassasiyeti olan birçok öğrencinin okulu bırakmasına yol açıyor. İFAM kurucusu Şenocak, “Müslüman kadınlar, Efendimiz zamanında da ayrı ortamlarda okumuşlardı. Kadınların özgürlükleri adına müstakil eğitim daha doğru bir yöntemdir. İnsanların buna saygı göstermeleri gerekiyor. Bu tür eğitim daha başarılıdır. Türkiye’de bu noktada hassasiyet gösteren kardeşlerimiz çok zorluk yaşıyorlar. Ben birçok mektup aldım. Mahremiyetten dolayı okulu bırakan kız kardeşlerimiz ‘ne yapayım hocam?’diye soruyor. Erkeklerle aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olan hanım kardeşlerimiz, eğitimini sırf bu sebepten noktalamak zorunda kalıyor. Ülkemizde çok sayıda üniversite var, en azından 7 coğrafi bölgemizin her birinde sadece hanım kardeşlerimize özel üniversiteler açılabilir” ifadelerini kullandı.

TERCİHLERİ DİKKATE ALINMALI

Bir kadının İslam’a göre eğitim almasının önemine vurgu yapan Şenocak, “Kadınlarımızın eğitim alması gerekiyor. Fakat çok sayıda kardeşimiz İslami hassasiyetinden dolayı okula gidemiyor. Bu insanların ataları bu topraklar uğruna bedel ödediler. Bu insanların tercihi dikkate alınmalı. Türkiye’de bir kadın dilediği kıyafeti giyip dilediği okula gidebilirken, neden bu kardeşlerimiz dilediği şekilde okuyamıyorlar. Bu kardeşlerimiz bunca üniversite arasından en azından, sadece kendilerine özel bir üniversiteyi hak ediyorlar. Biz bu toplumun irfanının artmasını istiyorsak, bu konuları dikkate almamız lazım” diye konuştu.

BU VATAN ROBERT’LİLERİN DEĞİL!

Bu meselenin tercihlere saygı çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirten Şenocak, “Bu İslami bir emir olmakla birlikte, insani bir tercihe saygı gösterme meselesidir. Bu topraklar Allah’ın izniyle aslına dönecektir. Burası Robert’te okuyanların değil, bu milletin topraklarıdır. Kudüs, Mekke, Medine adına bu millet burada bin yıldır bekçilik yapıyor. Bu kardeşlerimizin babaları bu topraklarda şehit oldular. Bir Müslüman bu durumdan rahatsız olmalı ve harekete geçmelidir. Kur’an’a söven Fikret’in papaz oğlu Haluk’un fikir soyundan gelenler çıldırsa da her şey aslına dönecek. İslam yolu gösterince uçuruma gidenler, karma eğitimle dünya çapında üniversite kurmuş gibi İslam’ın kızına kız üniversitesine gericilik diyor” değerlendirmesinde bulundu.