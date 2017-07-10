İran: Masraflarımızı karşılayın

İran Devrim Muhafızlarının eski başkomutanı Muhsin Rızai "İran’ın Suriye’de teröristlerle savaştığını" belirterek "dünyadaki devletlerin İran'a bu iyiliği için teşekkür etmelerini" istedi ve ekledi: “dünya bizim Suriye ve Irak’taki savaş masraflarımızı karşılamalıdır. Çünkü biz teröristleri bastırıyoruz."

İran'a bağlı milis gruplar ülke içinde Şii inanca göre kutsal sayılan türbelerin korunması için Irak ve Suriye’de savaşıldığını ifade ederken ve uluslararası arenada ise “Hristiyan ve diğer azınlıkları korumak, DEAŞ terörünü bitirmek, radikal grupları yok etmek ve dünyanın güvenliğini sağlamak” için savaşıldığını savunuyor.