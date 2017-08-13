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İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyor

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 15 Ağustos Salı günü Türkiye'ye geliyor.

13 Ağustos 2017 Pazar 23:54
İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyor

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın, Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırlan haberine göre, İran heyeti üç gün sürecek Türkiye'deki temasları kapsamında, yüksek düzeyli askeri ve siyasi Türk yetkilerle görüşmelerde bulunacak.

Haberde, Bakıri'nin Türkiye ziyaretinde, "terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği" konularının başlıca konular olarak ele alınacağı belirtildi.

İranlı Tümgeneral Bakıri, geçen ay yaptığı bir konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak'tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" diye değerlendirmişti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 23:54
  1. İran Genelkurmay Başkanı
  2. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri
  • MuammerMuammer1 sa önce
    Adam olunda bu coğrafyaya beraberce sahip çıkalım ABD ve Avrupalılara topraklarımızı ve canlarimizi vermeyelim oyuncakları olmayalım.
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