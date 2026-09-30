Fenerbahçe'den Brezilyalı yıldız hamlesi! Harekete geçtiler!
Fenerbahçe'nin Corinthians'ta forma giyen 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncu Andre'yi transfer etmek istediği iddia edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'nin Corinthians'ta forma giyen 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncu Andre'yi transfer etmek istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'de teknik heyet ve transfer komitesiyle yapılan görüşmeler doğrultusunda kadroyu güçlendirme çalışmaları ocak ayında da devam edecek. Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemi için ilk hamlesini yaptığı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Corinthians forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Andre'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcunun transferi için görüşmelere başladığı iddia edildi.
36 MAÇTA 7 GOLE KATKI Andre bu sezon Brezilya ekibinin formasıyla 36 maça çıktı ve 5 gol-2 asistlik skor katkısı verdi. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 16 milyon Euro.
MERT KÖMÜR VE BOUABRE DE LİSTEDE
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan diğer isimlerin ise Augsburg forması giyen Mert Kömür ve Al Hilal'de top koşturan Saimon Bouabre olduğu belirtildi.
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