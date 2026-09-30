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Fenerbahçe'den Brezilyalı yıldız hamlesi! Harekete geçtiler!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'den Brezilyalı yıldız hamlesi! Harekete geçtiler!

Fenerbahçe'nin Corinthians'ta forma giyen 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncu Andre'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

#1
Foto - Fenerbahçe'den Brezilyalı yıldız hamlesi! Harekete geçtiler!

Fenerbahçe'de teknik heyet ve transfer komitesiyle yapılan görüşmeler doğrultusunda kadroyu güçlendirme çalışmaları ocak ayında da devam edecek. Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemi için ilk hamlesini yaptığı iddia edildi.

#2
Foto - Fenerbahçe'den Brezilyalı yıldız hamlesi! Harekete geçtiler!

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Corinthians forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Andre'yi kadrosuna katmak istiyor.

#3
Foto - Fenerbahçe'den Brezilyalı yıldız hamlesi! Harekete geçtiler!

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcunun transferi için görüşmelere başladığı iddia edildi.

#4
Foto - Fenerbahçe'den Brezilyalı yıldız hamlesi! Harekete geçtiler!

36 MAÇTA 7 GOLE KATKI Andre bu sezon Brezilya ekibinin formasıyla 36 maça çıktı ve 5 gol-2 asistlik skor katkısı verdi. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 16 milyon Euro.

#5
Foto - Fenerbahçe'den Brezilyalı yıldız hamlesi! Harekete geçtiler!

MERT KÖMÜR VE BOUABRE DE LİSTEDE

#6
Foto - Fenerbahçe'den Brezilyalı yıldız hamlesi! Harekete geçtiler!

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan diğer isimlerin ise Augsburg forması giyen Mert Kömür ve Al Hilal'de top koşturan Saimon Bouabre olduğu belirtildi.

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