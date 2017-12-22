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'Husiler Suudi Arabistan’a 83 balistik füze fırlattı'

Yemen’deki meşru hükümeti destekleyen S.Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el- Maliki, Husi militanlarının S.Arabistan’a 83 balistik füze fırlattığı açıkladı.

22 Aralık 2017 Cuma 12:12
'Husiler Suudi Arabistan’a 83 balistik füze fırlattı'

Maliki, bugün, Riyad’da düzenlediği basın toplantısında, Suudi hava savunma güçlerinin dün, Riyad’ı hedef alan bir füzeyi imha etmede başarılı olduğunu belirtti. Ayrıca füzenin herhangi bir hasara neden olmadığının altını çizdi.

İran destekli silahlı milisler tarafından balistik füze saldırılarının devam etmesini ‘tehlikeli bir gerilim’ olarak değerlendirdi. Husi tehdidinin, Krallık ve dünya için bir tehlike haline geldiğini belirtti.

Arap Koalisyonu, İran’ın Husi milislere verdiği desteğe, uluslararası toplumların sert tepkisini memnuniyetle karşıladı.

Maliki, Krallık sınırlarını ihlal etmeye kalkışanlara sınırların mezar olacağı uyarısında bulundu. Yemen’deki krizin başlangıcından bu yana 11 bin 326 İran destekli Husi militanını öldürdüklerini vurguladı.

Sözcü Maliki’ye göre, Koalisyon, Yemen’e karadan giriş için 856, havadan giriş içinse 7 bin 425 ruhsat çıkardı. Ayrıca Yemen havaalanlarına 340 iniş izni verildiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:12
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