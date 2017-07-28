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HDP’ye halk tokadı!

Halkların Demokrasi Partisi (HDP), “PKK terör örgütü üyeliği, yardım ve yataklık” suçlarından tutuklu milletvekilleri için başlattıkları sokak eylemlerinde umduğunu bulamadı.

28 Temmuz 2017 Cuma 07:13
HDP’ye halk tokadı!

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARAHDP’liler, ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ adı altında Diyarbakır’da başlattıkları nöbetlerde 100 binler beklerken vatandaştan katılım olmayınca el elde baş başta kaldılar. Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri ile devam eden HDP’nin sokak eylemi, günlerdir yapılan çağrılara rağmen, katılımın olmaması nedeniyle sönük geçiyor. HDP’nin Diyarbakır eylemine parti yöneticilerinin dışında katılım olmaması, “PKK bitti, HDP’nin eli boş kaldı” yorumlarına neden oldu.

2 VEKİL DAHA DÜŞTÜ

Öte yandan, firari olan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın milletvekilliği düşürüldü. Açık yapılan oylamada 324 milletvekili Sarıyıldız ve Öztürk’ün vekilliğinin düşmesi yönünde oy kullandı. Sarıyıldız ve Hezer Öztürk’ün milletvekilliklerinin düşürülmesiyle HDP’nin Meclis’teki sandalye sayısı ise 55’e düştü.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 07:13
  1. HDP
  2. Tuğba Hezer Öztürk
  3. Faysal Sarıyıldız
  4. Vicdan ve Adalet Nöbeti
  5. Diyarbakır
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