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Hamas liderinden Kuveyt Emiri'ne mektup

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Kuveyt Emiri es-Sabah'a, İsrail'in Kudüs'e yönelik uygulamaları ve kentteki genel durumla ilgili bir mektup gönderdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 00:03
Hamas liderinden Kuveyt Emiri'ne mektup

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed es-Sabah'a, İsrail'in Kudüs'e yönelik uygulamaları ve kentteki genel durumla ilgili bir mektup gönderdi.

Hamas'ın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, mektubun, Hamas'ın Lübnan'daki temsilcisi Usame Hamdan tarafından Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi Abdulal el-Kınai'ye teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, mektupta, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları, Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme çabaları ve Kudüs'teki mevcut durumun ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı kaydedildi.

Mektupta, Kudüs halkının İsrail'in tehlikeli projelerine karşı koyduğuna, "murabıtlar" olarak bilinen Aksa'nın gönüllü bekçilerinin işgale karşı zafer elde ettiğine ve Mescid-i Aksa'ya uygulanan ablukayı kırdıklarına işaret edildiği aktarılan açıklamada, Heniyye'nin, Kuveyt Emiri Sabah'a ve Kuveyt halkına, Kudüs ile Filistin davasına yönelik destek ve çabalarından dolayı teşekkür ettiği dile getirildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 00:03
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