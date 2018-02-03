Google kazancını mükemmel sayıyla açıkladı

Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. Örneğin 6 en küçük mükemmel sayıdır, kendisi hariç bölenleri olan 1,2 ve 3 sayıları toplandığında 1+2+3=6 sonucuna ulaşılır.

Teknoloji devi Google, Perşembe günü yayınladığı 4. Çeyrek raporunda kazancını mükemmel bir sayı olan 8,589,869,056 dolar olarak duyurdu. Bu sayı toplam 33 farklı böleni olan ve çok basamaklı bir mükemmel sayı. Google, rakiplerine bu rakamla mükemmel kazanç göndermesi yapmış oldu. Google firması ismini bilinen en büyük sayı olan ‘googol’dan alıyor. Googol sayısı 10 üzeri 100’e karşılık gelen oldukça büyük bir sayı. Bu nedenle şirketin matematiksel şakalar ve göndermeler yapması oldukça normal karşılanıyor.