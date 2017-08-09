Erdoğan: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yola çıkarken bir şey söylemiştik, ‘Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geliyoruz’ demiştik. Hamdolsun 15 yıl geçti, bu 15 yıl içerisinde görevi aldığımız yerden bulunduğumuz yer çok faklı. Artık dünya Türkiye’yi konuşuyor, artık dünyada Türkiye bir idol olmuş durumda” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde halka hitap etti.

SÖZDE ADALET YÜRÜYÜŞÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Şimdi sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Türkiye’de adalet yokmuş, özgürlük yokmuş. Ankara’dan çıktın, İstanbul’a kadar yürüdün, senin güvenliğini kim aldı? Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı? Bu hükümet aldı. Bu hükümet sana o imkanları verdi. Hâlâ ‘sözde adalet’ derken senin İzmir Büyükşehir Belediye’nde grevler var, orada işçiler adalet arıyor. Sen git orayı hallet, sen orayı hallet de ondan sonra ‘adaleti’ konuşalım.”

BUNLARI İYİ TANIYALIM

Adaletin duygusal ve hissi olmadığını, yürek ve sorumluluk istediğini belirten Erdoğan, “İşte biz bununla bu yoldayız. Öyle kalkıp FETÖ’cüyü korumak için, PKK’yı korumak için, DEAŞ’ı korumak için eğer sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan, yazıklar olsun sana. Zaten yanında gezenler de belliydi. Biliyorsunuz ‘hastayım’ diye yargı onları bıraktı. Hasta olan yürüyor. Nasıl oluyor bu iş? Bunları iyi tanıyalım” dedi.

EKONOMİ DE TIRMANIŞTA

Karadeniz bölgesine yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, 25 olan havalimanı sayısının 55’e çıktığını anlattı. Erdoğan, ekonomide tırmanışın başladığına da işaret ederek, şöyle devam etti: “Geçenlerde güneş enerjisiyle ilgili bir ihale yapıldı, pik yaptı. Arkasından rüzgar enerjisiyle ilgili yine bir ihale yapıldı, bin megavatlık bir ihaleydi, herkes ‘bundan bir şey çıkmaz’ derlerken, 8 uluslararası şirket, 4 tanesi Alman’dı.

İhale hakikaten dünyada bir rekor oldu, rekor seviyede bu ihaleyle inşallah bittiğinde elektrik ücretleri de aşağı doğru inecek. İstanbul’da, Japonlarla Türk firması arasında şehir hastanelerinde bir ihale yaptık. Çok enteresandır, Japonlar bu ihaleye geldiler, katıldılar ve çok ilginçtir 1,5 milyar dolar buraya kredi temini oldu.

2 bin 500 yataklı bir dev hastane İstanbul’da yapılacak. Hani gelmiyorlardı? Bak, nasıl geldi. Türkiye’nin yurt dışındaki kredisi gayet iyi. Bakmayın, Almanlar böyle sallayıp duruyor. Varsın sallasınlar.

Onlar da yanlışlarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü biz, Almanlara bir şey yapmadık ama ne yazık ki Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler. Niye? Ekim ayında seçim var, o seçimlerden dolayı birisi bir tarafa vuruyor, birisi bir tarafa. Nereye vurursanız vurun biz, dümdüz gidiyoruz.”

HİÇ KİMSE ‘BEN FETÖ’CÜYÜM’ DEMİYOR

Erdoğan halka hitabından sonra partisinin Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldı. Konuşmasında FETÖ’cülere yönelik operasyonlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazen geliyorlar yanımıza, ‘Benim oğlumun suçu yok, benim oğlum tertemiz, aldılar götürdüler, yok şöyledir, yok böyledir.’ Oğlunun çevirdiği fırıldaklardan haberi yok. Hiç kimse kalkıp da ‘Ben FETÖ’cüyüm, benim Pensilvanya’da bir tanrım var’ demiyor ki. Öyle inanmış. Ne diyor? ‘Bize şah damarından daha yakın.’ Böyle bir şey olabilir mi? Bize, Allah’tan başka şah şamarından daha yakın olan bir güç yoktur” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında bankaların kârlarına da değinen Erdoğan, ‘Geçtiğimiz yıl bankalar yüzde 40 civarında kâr artışı elde etmişse bunda bir sorun var demektir. Bu yıl bankaların kâr oranlarını ikiye katladıkları görülüyor. Bu bir felaket’ dedi.