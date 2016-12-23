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Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!

Rize Belediyesi tarafından uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, meydanda bulunan ve rahatsızlığa sebebiyet veren Mustafa Kemal heykeli kaldırıldı. Bu durum Rizeli vatandaşların desteğini görürken, bir kısım medya olayı "Karşı Devrim" olarak değerlendirdi.

Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:12
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Rize’de Mustafa Kemal'in rahatsızlık veren ve geçmişte birçok tartışmaya sebep olan o heykeli, vinçlerle yerinden söküldü. 

Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yapılacak meydan yenileme projesi kapsamında Mustafa Kemal’in heykeli Rize’deki meydandan sökülerek valilik önündeki tören alanına taşındı.



Atatürk heykeli meydandan vinçlerle söküldü ve iş makineleriyle taşındı. Alana gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ömer Toprak, "Bugün Rize için kara bir gündür" diyerek anıtın kaldırılmasına tepki gösterdi.



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ömer Toprak ile CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldırılmasına tepki göstererek görevlilerle tartıştı. Gerginliğin artması sonrasında polis ekipleri, Toprak ve Deniz'i inşaat sahasından uzaklaştırdı. Polis ve zabıtaların aldığı güvenlik önlemi ile heykelin kaldırılma çalışması sürdürüldü.

Ekipler, Atatürk'ten geçinenlerin tüm engelleme girişimi ve hırçınlığına rağmen yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Mustafa Kemal heykelini, Rize Valiliği önünde hazırlanan tören alanındaki yere yerleştirdi.

'BU KARA GÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ'

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise Rize Belediyesi tarafından M.Kemal heykelinin kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı. Meclis kürsüsünden heykelin kaldırılması sırasındaki resimleri gösteren Aydın," TBMM’deki Anayasa değişikliği teklifinden güç alanlar, karşı darbe hazırlığına erken başladı. Atatürk’ün heykelinin kaldırılması hem de yakışıksız bir biçimde kaldırılmasına cüret edilmesi bunun göstergesi. Ama buna asla izin vermeyeceğiz. Türk halkının Atatürk sevgisini asla silemeyecekler.






"KARŞI DEVRİMİN PROVASI"

Fitneci yayınlarıyla bilinen ODA TV ve avanesi, olayı 'Karşı Devrim Provoası' olarak değerlendiriken bu yaklaşımın Rizeliler ve duyarlı Müslümanlar tarafından da destek gördüğü belirtiliyor.



 
EtiketlerRİZErize atatürk heykeli rize'de devrimrize mustafa kemalrize add
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