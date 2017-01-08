Diyarbakır'da ucube Zerdüşt heykelleri kaldırılıyor!

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentin birçok yerine Zerdüştlük figürlü heykeller yerleştirmişti. Diyarbakırlılar, belediyenin başına kayyım getirilmesinin ardından bu ucube heykellerin bir an önce kaldırılmasını istemişti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan iki insan başlı aslan heykeli Müslüman Kürt halkının isteği doğrultusunda dün kayyım idaresi tarafından kaldırıldı, henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.

Öte yandan Roboski'deki olayı istismar eden HDP'lilerin yaptırdığı kışkırtıcı heykel de kaldırıldı.

HDP'LİLER KÜRT HALKINA ZERDÜŞTLÜĞÜ EMPOZE EDİYOR

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin Müslüman olan Kürt halkına, Zerdüştlük inancını empoze etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentin her köşesinde Zerdüştlük inancına ait olan iki insan başlı kanatlı aslan heykelini, güneşe tapan insan figürlerini ve içinde göz şekli bulunan güneş figürlerini parklara kentin belirli yerlerine yerleştirerek halkın bilincini etkilemeye çalıştığı görüldü. Kürtlerin asıl dinin Zerdüştlük olduğu yalanıyla terör örgütüne yakın yayın evleri halka ve özellikle de gençlere Zerdüştlüğün kutsallık atfettiği Avesta kitabını ücretsiz olarak dağıttığı öğrenildi.

Son yıllarda düzenenen kırsaldaki operasyonlarda da ölü ele geçirilen teröristlerin üstlerinden Zerdüştlük ile ilgili doneler ve Avesta kitabı çıkmıştı. Terör örgütü PKK'nın adeta kendine din olarak seçtiği Zerdüştlük'ün Kürt halkına empoze edilmesi görevini de HDP'li belediyeler üstlendi. Diyarbakırlılar, terör destekçisi belediyeler tarafından kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen heykel ve figürlerin kaldırılmasını istiyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla'ya iletilen taleplerin değerlendirmeye alındığı, kısa zamanda konuyla ilgili meclis üyeleriyle görüşüleceği öğrenildi.

ZERDÜŞTLÜK NEDİR?

Zerdüştlük; Mecusilik adıylada bilinen dünyanın eski tek tanrılı dinlerinden birisinin adıdır. Zerdüşt; Zerdüştlük dininin kurucusudur. Zerdüştlükte, evlerin kapıları (sabah kalkınca güneşe dua etmek için) doğuya, yani güneşe bakar. Güneşe ve ateşe taparlar.

İşte HDP'lilerin İslam aleyhine Zerdüştlük lehine bazı açıklamaları:



"Laiklik konusunda TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ile aynı görüşleri paylaşıyoruz. Biz de başörtüsüne, küçüklerin Kur an eğitimi almasına, İslâmi cemaatlere, katsayı eşitliğine karşıyız"



Emine Ayna:



“Kürtler ne olursa olsun Nevroz bayramından vazgeçmezler. Kurban bayramından vazgeçebilirler, kurban kesmeyebilirler, kutlamayabilirler, bu yıl ise kutlamadılar. Yine Ramazan bayramından vazgeçebilirler kutlamayabilirler. Ancak Kürtler Nevroz bayramından vazgeçmez”

Mehdi Zana:

"Kürtler İslamiyet i kabul ettiklerinde kaybettiler, Kürtlerin asıl dini Zerdüştlüktür”



Ahmet Türk:



“Bazıları hâlâ 1400 küsur sene evvelki hükümlerle hareket ediyor” diyerek, Hazreti Peygamber dönemine atıfta bulunuyor.



Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan:



Nasıl ki müslümanlar için Mekke, Medine kutsal ise Kürtler için de Roj TV o kadar kutsaldır.