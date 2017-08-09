Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çin'de 7 büyüklüğünde deprem!

Çin'in güneybatısında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 00:33
Çin'de 7 büyüklüğünde deprem!

Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin Ciucaygou vilayetinde 7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Yerel saatle 21.19'da meydana gelen deprem yerin 20 kilometre altında gerçekleşti.

Görgü tanıkları, Ciucaygou vilayet merkezinde bazı binalarda kısmi çöküntüler, bazılarında ise çatlaklar olduğunu, görevlilerinin hasar gören binalardan insanları tahliye etmeye çalıştığını bildirdi.

Ciucaygou Vilayeti Sağlık ve Aile Planlaması Bürosu Başkanı Li Changyong, merkez üssüne 35 kilometre mesafede olan vilayet merkezinde, depremin yoğun şekilde hissedildiğini ve insanların sokaklara döküldüğünü belirtti.

Li, merkezde hiçbir yıkılmış binaya rastlanmadığını ve henüz herhangi bir can kaybı veya yaralı bildirilmediğini ifade etti.

Öte yandan depremin 300 kilometre güneydeki eyalet başkenti Çengdu kentinde de hissedildiği kaydedildi.

Büyük şelaleleri ve karstik yer şekilleriyle ünlü bir milli park olan Ciuzai Vadisi'nin içine alan Ciucaygo, ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri. Parkın salı günü 38 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiği bildiriliyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 00:33
  1. çin
  2. deprem
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vergi dilimi kesintisi toplu sözleşme masasında...
    1. Vergi dilimi kesintisi toplu sözleşme..
    2. NATO Alman vekiller için devreye..
    3. Çin'de 7 büyüklüğünde deprem!
    4. Almanya bu Türk'ü konuşuyor
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere..
    6. FETÖ tanığı: Kurbanların kesildiğine..
    7. Dün başörtülüler Arabistan'a; bugün..
    8. Günün âyet ve hadisi
    9. FETÖ'nün kritik ismi Ağrı'da yakalandı!
    10. FETÖ yeniden dershane açmaya başladı
    11. Bu Yılın Göz Dolduran Tesettür Modası
    12. Arap turistler Türkiye gezisine 15..
    13. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin..
    14. Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi..
    15. Mardin'de terör saldırısı: 1 asker..
    16. İran İHA'sından ABD savaş uçağına taciz
    17. Brüksel'de bomba alarmı
    18. Kılıçdaroğlu'ndan 'Yarın seçim..
    19. İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık eski..
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Tesettürlüler otelime gelmesin çünkü...
    Tesettürlüler otelime gelmesin çünkü...
    Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!
    Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!
    16 yıl sonra tespit edildi!
    16 yıl sonra tespit edildi!