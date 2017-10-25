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CHP'de Şafak Pavey'in istifası kabul edildi

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in istifası kabul edildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:36
CHP'de Şafak Pavey'in istifası kabul edildi

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, TBMM Başkanlığına sunduğu, "milletvekilliği görevinden istifa" talebi, Meclis Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi.

İstifasını açıklayan CHP'li Şafak Pavey'in milletvekilliği düşürüldü. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, sağlık sorunları nedeniyle milletvekilliğinden istifa etme kararı aldığını bildirmişti.

Yüksek tempoda, aralıksız geçen yıllar içinde ortaya çıkan sağlık sorunlarını çoğu zaman gözardı ettiğini ifade eden Pavey, şunları kaydetmişti:

"Gelinen noktada sağlık sorunlarımı daha fazla ertelemem mümkün olmadığı için milletvekilliğinden istifa kararı aldım. Öncelikle seçmenimize, bana siyasete girerek hizmet etme fırsatı tanıyan Genel Başkanımıza, yol arkadaşlarıma ve partime teşekkür ederim. Altı yıldır yürekten inanarak sürdürdüğüm mücadeleye bundan sonra da milletvekili olmadan devam etmeye kararlıyım."

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 16:36
  1. Şafak Pavey
  2. Şafak Pavey istifa
  3. TBMM Başkanlığı
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Yeni dönemde HDP Deniz aday olabilir. CHP kesmemiştir
  • AHMETAHMET3 sa önce
    Avrupada sevgilisinden ayrılıncaintihara teşebbüs etmiş ve kendini trenin altına atmış. Ondan sonra hastanede bacağı kesilmiş. O zamanlar Belediye Başkanı olan R.T.Erdoğan onu hastanede ziyaret etmiş ve çok ilgilenmiş. Ama ülkemize M.vekili olarak beş kuruşluk faydası olmadı.
  • AliAli4 sa önce
    Daha çok iyi sallıyacaktınız nereye .size millet vekili olmadanda iyi sallamalar dilerim.
  • AliAli5 sa önce
    işin aslını cok merak edıyorum
  • I-fairI-fair5 sa önce
    Hani sallıyordunuz, nolduuu?
  • AliAltunAliAltun5 sa önce
    Yok.halk çalışıp ödeyecek.düzen bu
  • MilliyetcicepheMilliyetcicephe6 sa önce
    Malulen emekli oldu gorev basinda.ama helal olsun bu kadina chpyi nokta kadar sevmem bu kadin durust bi kadin.yanlis anlasilmasin ak partiyide sevmem
  • YorumYorum6 sa önce
    Milletvekilliği emekli maaşını da ret etmiş mi.
  • Ahmet Turan Ahmet Turan 6 sa önce
    Darısı diğer Muhaliflerinin başına. Allah devamını nasib eylesin.
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