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Bu akademisyenleri kim koruyor?

Sözde "Barış" bildirisine imza atan o akademisyenleri kim koruyor? Aynı bildiriye imza atmalarına rağmen bazı akademisyenler kayrılıyor mu?

28 Temmuz 2017 Cuma 20:44
Bu akademisyenleri kim koruyor?

Yanlarına kar mı kalacak? Güneydoğu illerinde, geçtiğimiz yıl, terör örgütü PKK'nın hendek terörüne karşı başlatılan güvenlik operasyonlarına karşı 1100’ün üzerindeki akademisyen, devleti suçlayan ve gerçekle bağdaşmayan ifadelerin yer aldığı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiri yayınlamıştı.

PKK ile mücadelenin "Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddet" olarak sunulduğu, eli silahlı teröristlere yönelik operasyonun "katliam" olarak tanımlandığı bildiriye kamuoyundan sert tepkiler gelmişti.

Bildiride yer alan bu ifadeler nedeniyle, söz konusu metne imza atan kişiler hakkında soruşturmalar başlatılırken, pekçok akademisyen YÖK tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

İmzacılardan bazıları ise 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevlerinden alındı.

BAZI İSİMLER HAKKINDA NEDEN İŞLEM YAPILMADI?

Öte yandan, sözde "barış" bildirisi olarak lanse edilen, ancak terör örgütü PKK'ya açık destek veren bu bildiriye imza atan çok sayıda isme herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

Bu adaletsizlik, "Aynı bildiriye imza atmalarına rağmen bazı akademisyenler kayrılıyor mu?", "O zaman görevlerinden uzaklaştırılanların günahı ne?" sorularını da beraberinde getirdi.

İşte SuperHaber'in ulaştığı haklarında işlem yapılan ve yapılmayan akademisyenlerin, üniversite üniversite listesi;

HAKLARINA İŞLEM YAPILAN AKADEMİSYENLER

edee

HAKLARINA İŞLEM YAPILMAYAN AKADEMİSYENLER

wedewff

 

(Super Haber)

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 20:44
  1. barış bildirisi
  2. Barış bildirisine imza atan o akademisyenler
  • gucluvturkiyegucluvturkiye21 dk önce
    Agizini topla sen kimsin Reise dil uzatiyon...mescidi aksa peygamber eefendimizin mmiraç ettiğ yerdir...araplarda senin gibi satilmis...hayinler..
  • Demirkan KıranDemirkan Kıran25 dk önce
    Senden mükemmel bir cacık olur, hele sindirildikten sonra.
  • hrnhrn40 dk önce
    Ne düşünüyorsun?seni cacık niyetine Reisin Yesin,fitneliğinizden ne yapacağınızı şaşırdınızALLAH CC şaşırtmasın,ab-abd feto uşagı seni
  • ahmet öztürkahmet öztürk49 dk önce
    Reisin işi var beyler mescidi aksaya halletmeye çalışıyor,kendi başını düzemeyen gelin başı düzermiş,o oralarla ilgilensin bu ülkenin sorunları olsada olur,hain gazeteciler çıkarılsın,akademisyenler korunsun,tektip çıkmasın,kılıçtaroğlu yürüsün hain gazeteciler serbest kalsın,bizim bir sorunumuzmu var bunlar sorunmu,mescidi aksa daha önemli bir biziz aksanın hamisi,arap ülkeleri kılını kıpırdatmasın,biz rahatız biz koşarız,reisden bir cacık olmaz
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