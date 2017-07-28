Bu akademisyenleri kim koruyor?

Yanlarına kar mı kalacak? Güneydoğu illerinde, geçtiğimiz yıl, terör örgütü PKK'nın hendek terörüne karşı başlatılan güvenlik operasyonlarına karşı 1100’ün üzerindeki akademisyen, devleti suçlayan ve gerçekle bağdaşmayan ifadelerin yer aldığı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiri yayınlamıştı.

PKK ile mücadelenin "Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddet" olarak sunulduğu, eli silahlı teröristlere yönelik operasyonun "katliam" olarak tanımlandığı bildiriye kamuoyundan sert tepkiler gelmişti.

Bildiride yer alan bu ifadeler nedeniyle, söz konusu metne imza atan kişiler hakkında soruşturmalar başlatılırken, pekçok akademisyen YÖK tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

İmzacılardan bazıları ise 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevlerinden alındı.

BAZI İSİMLER HAKKINDA NEDEN İŞLEM YAPILMADI?

Öte yandan, sözde "barış" bildirisi olarak lanse edilen, ancak terör örgütü PKK'ya açık destek veren bu bildiriye imza atan çok sayıda isme herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

Bu adaletsizlik, "Aynı bildiriye imza atmalarına rağmen bazı akademisyenler kayrılıyor mu?", "O zaman görevlerinden uzaklaştırılanların günahı ne?" sorularını da beraberinde getirdi.

İşte SuperHaber'in ulaştığı haklarında işlem yapılan ve yapılmayan akademisyenlerin, üniversite üniversite listesi;

HAKLARINA İŞLEM YAPILAN AKADEMİSYENLER

HAKLARINA İŞLEM YAPILMAYAN AKADEMİSYENLER

(Super Haber)