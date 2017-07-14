Borsa yine rekor kırdı!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 965,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 1,15 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile gıda, ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Türk lirasının değer kazanmasının pozitif etkisiyle gün içinde 105.199,70 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, günü yüzde 0,93 artışla kapanış rekoru olan 105.175,73 puandan tamamladı.

Öğleden sonra ABD'de açıklanan verilerin piyasa beklentisinin altında gelmesiyle dolar, diğer para birimleri karşısında değer kaybetti. Dolar/TL, 3,5343 ile yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, önümüzdeki hafta, yurt içinde temmuz ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, nisan dönemi iş gücü istatistikleri ve temmuz ayı tüketici güven endeksi verileri, yurt dışında ise ABD işsizlik başvuruları, Çin'in ikinci çeyrek büyüme verilerinin izleneceğini bildirdi.