Beşiktaş'tan Umut Güner haberine yalanlama

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in dün verdiği röportajda taraftarların çok istediği Diego Costa için açık kapı bırakarak, "Haftaya durum belli olur. Herkes Diego Costa'dan söz ediyor ama belki de ondan daha iyisini alırız. Bir de kanat transferi yapabiliriz" dediği aktarılmıştı. Ancak siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Güner'in böyle bir beyanının olmadığı ifade edildi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;