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Beşiktaş'tan Umut Güner haberine yalanlama

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, kulübün transfer komitesi başkanı Umut Güner'in ifadelerinin yer aldığı haberler yalanlandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:12
Beşiktaş'tan Umut Güner haberine yalanlama

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in dün verdiği röportajda taraftarların çok istediği Diego Costa için açık kapı bırakarak, "Haftaya durum belli olur. Herkes Diego Costa'dan söz ediyor ama belki de ondan daha iyisini alırız. Bir de kanat transferi yapabiliriz" dediği aktarılmıştı. Ancak siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Güner'in böyle bir beyanının olmadığı ifade edildi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

 

  • "Bazı medya kuruluşlarında yöneticimiz Umut Güner'in ifadeleri adı altında haberler yayınlanmıştır. Yöneticimiz Umut Güner'in transfer süreci veya hiçbir futbolcu hakkında hiçbir basın mensubuna herhangi bir yorumu olmamıştır.
  • Bu konu ile ilgili tutum ve politikamız bilindiği üzere; -hocamızın talebi doğrultusunda gerekli mevkiler için başkanımız Fikret Orman ve asbaşkanımız Umut Güner titiz bir çalışma yaparak herkesin takdirini kazanmış takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları bütçemiz imkanları dahilinde transfer etmek yönündedir."

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:12
  1. Diego Costa
  2. Beşiktaş
  3. Fikret Orman
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