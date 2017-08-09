Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Rusya ve ABD...
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, El Hayat Gazetesi'ne verdiği röportajda son röportajda ağzındaki baklayı çıkararak“Rusya ile Amerika Kürtleri gözardı etmez” ifadelerini kullandı.09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:20
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, yeni felaket ve savaşın yaşanmaması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandumun düzenleneceğini belirterek, “25 Eylül'de yapılacak referandumun dönüş yok” ifadelerini kullandı.
Rudaw'ın aktardığına göre Barzani, “Rusya ile Amerika Kürtleri gözardı etmez” dedi.
Irak devletinin geçmiş yüz yıllık başarısız tecrübesini tekrar yaşamak istemediklerini belirten Barzani, referandum sonrası Bağdat'la diyalog sürecini başlatacaklarını ifade etti.
Hiçbir yerde kimseyle karşı karşıya gelmek istemediklerini dile getiren Barzani, “Kerkük'ü farklı etnik, mezhep ve dinleri bir araya getiren, birlikte yaşama örneği haline getirmek istiyoruz” şekilnde konuştu.