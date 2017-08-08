Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Anne sütü sebzeyi sevdiriyor

Anne sütünün bir faydası daha ortaya çıktı. Anne sütü, kalitesi ve içeriği sayesinde çocukların sebze yemesine yardımcı oluyor.

08 Ağustos 2017 Salı 21:09
Anne sütü sebzeyi sevdiriyor

Münübe Yılmaz
Sayısız faydası olan anne sütünün bir yararı daha ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre, anne sütü, çocuklara sebzeyi sevme konusunda yardımcı oluyor. Philadelphia'daki Monell Chemical Senses Center'da yapılan araştırmalara göre, anne sütü alırken ek gıdaya geçen çocuklar, annenin beslenme alışkanlığına göre sebze yemeye daha kolay alışabiliyor. Çalışmada annenin bebeğine süt verdiği dönemde, bolca sebze tüketmesinin sütün kalitesi ve tadını da değiştirerek, bebeğin de sebzelere karşı daha meyilli olmasını sağladığına yer veriliyor. Araştırmayı yürüten Julie Mennella, her çocuğun damak tadının farklı olduğunu ifade etmekle beraber, çocukların ilk yemek tecrübesinin tamamen annenin tükettiği gıdalara bağlı olduğunu belirtti. Mennella, "Her anne, çocuğunun sağlıklı bir beslenme alışkanlığı olmasını ister. İşte bebeklerin ilk ayları sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak adına çok önemli" diyerek emziren annelere sebze ve meyve ağırlıklı beslenme konusunda çağrıda bulundu. Yapılan çalışmada, 97 annenin beşli gruplara ayrıldığına ve her gruptaki annelere farklı bir beslenme programı oluşturulduğuna yer verilirken, emzirirken havuç ve brokoli gibi sebzeleri tüketen annelerin bebeklerinin ek gıdaya geçtiğinde sebzeye daha kolay alıştığı açıklandı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edremit Toplum Sağlığı Ve Sağlıklı Yaşam Merkezi temel atma töreni yapıldı
    1. Edremit Toplum Sağlığı Ve Sağlıklı..
    2. Bingöl’de ’1. Bingöl Ulusal Kadın..
    3. Aranan 2 şahıs yol kontrolünde yakalandı
    4. Havada tehlikeli yakınlaşma!
    5. Yaralı olarak bulunan kaya kartalı..
    6. Pisti çöken Samsun Havalimanı bakıma..
    7. İAÜ Çocuk Üniversitesi’nde mezuniyet..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan..
    9. Avrupa'dan ilk hac kafilesi yola çıktı
    10. Vazgeçemediği sigaranın kurbanı oluyordu
    11. Gazze'de sağlık sitemi çöküyor
    12. Göztepe’nin Süper Lig’deki sponsoru..
    13. Kamyondaki tomruklar otomobilin..
    14. Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Kursları..
    15. FETÖ'nün 'korsan dershane'lerine..
    16. Yalan söylediler, meslekten atıldılar
    17. 18 öğrencinin ürettiği aracın hedefi..
    18. Anne sütü sebzeyi sevdiriyor
    19. Darbeci, darbe olduğunu darbe..
    20. Çocuklukta spor sağlığınızı..
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    Alkol tedavisi gören şarkıcı böyle görüntülendi!
    Alkol tedavisi gören şarkıcı böyle görüntülendi!
    AK Partili isim öldürüldü
    AK Partili isim öldürüldü
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!