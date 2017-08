Anne sütü sebzeyi sevdiriyor

Münübe Yılmaz

Sayısız faydası olan anne sütünün bir yararı daha ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre, anne sütü, çocuklara sebzeyi sevme konusunda yardımcı oluyor. Philadelphia'daki Monell Chemical Senses Center'da yapılan araştırmalara göre, anne sütü alırken ek gıdaya geçen çocuklar, annenin beslenme alışkanlığına göre sebze yemeye daha kolay alışabiliyor. Çalışmada annenin bebeğine süt verdiği dönemde, bolca sebze tüketmesinin sütün kalitesi ve tadını da değiştirerek, bebeğin de sebzelere karşı daha meyilli olmasını sağladığına yer veriliyor. Araştırmayı yürüten Julie Mennella, her çocuğun damak tadının farklı olduğunu ifade etmekle beraber, çocukların ilk yemek tecrübesinin tamamen annenin tükettiği gıdalara bağlı olduğunu belirtti. Mennella, "Her anne, çocuğunun sağlıklı bir beslenme alışkanlığı olmasını ister. İşte bebeklerin ilk ayları sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak adına çok önemli" diyerek emziren annelere sebze ve meyve ağırlıklı beslenme konusunda çağrıda bulundu. Yapılan çalışmada, 97 annenin beşli gruplara ayrıldığına ve her gruptaki annelere farklı bir beslenme programı oluşturulduğuna yer verilirken, emzirirken havuç ve brokoli gibi sebzeleri tüketen annelerin bebeklerinin ek gıdaya geçtiğinde sebzeye daha kolay alıştığı açıklandı.