Alman vekilden küstah istek ‘Türkiye'den çıkabileceğim kesin olmalı’

Terör örgütlerinin destekçisi Almanya’dan skandal haberleri gelmeye devam ediyor.

Sol Parti milletvekili Alexander Neu, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin, kendisinin PKK ile bağlantısı olduğu yolunda 'saçma' bir iddiası olduğunu söyledi ve bu durumda güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

Neu "Türkiye'de çıkabileceğim kesin olmalı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İZİN VERMEME NEDENİ SOL PARTİLİ VEKİL' İDDİASI

Der Spiegel, Ankara'nın Alman milletvekillerine Konya'daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin Sol Parti milletvekili Alexander Neu olduğunu iddia etmişti.

Spiegel'in Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, ziyaretin, Neu'un PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Türk tarafınca reddedildiği belirtilmişti.

Almanya, Türkiye'nin geçen ay, biri Alman 10 insan hakları savunucusunu tutuklamasının ardından vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyarmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, parlamento savunma komisyonun seçeceği yedi milletvekilinin Konya üssüne ziyaretinin gerçekleşmesini garanti altına almak için her şeyin yapılacağını belirtti.

'GEZİYE KATILACAKLAR KONUSUNDA SON SÖZ TÜRKİYE'DE'

Bakanlık, buna rağmen geziye kimin katılabileceği konusunda son sözün Türkiye'de olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer yaptığı basın toplantısında, "Ziyaretin gerçekleşeceği konusunda Türk hükümetinin kesin taahhüdü var ve bu sözü tutmalarını bekleyeceğiz" dedi

Temmuz ayında Almanların ziyaret talebini geri çeviren Türkiye, parlamenterlerin 8 Eylül'de bir NATO gezisi çerçevesinde Konya üssüne gelmelerini kabul etti.

Türk askeri üslerindeki Alman askerlerine erişim tartışmaları iki NATO müttefiki arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.