Alanyaspor'dan yılın bombası Kostas Mitroglou

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Vagner Love'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakan Alanyaspor forvet arayışlarını sürdürüyor.Teknik direktör Hikmet Karaman'ın transfer dönemin sona ermeden acil forvet istemesi üzerine dünyaca ünlü Yunan golcü Kostas Mitroglou gündemine aldı. Alanyaspor kurmaylarının Vagner Love satışından gelen para ile Fransa'ya çıkarma yapacağı ve Marsilya ile masaya oturacağı iddia edildi.

29 yaşındaki yıldız golcü Mitroglou bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 14 maçta 3 gol kaydetti.

KAYNAK:YENİ AKİT