ABD'den PKK'ya yardım bombardımanı
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile Rakka operasyonu'nu yürüten ABD, Terör örgütü DEAŞ'in Rakka'ya ikmal getirdiği noktaları vurdu.08 Ağustos 2017 Salı 14:37
YENİAKİT.COM.TR - Vahşi terör örgütü DEAŞ'la savaş bahanesi ile bir başka terör örgütü PKK/PYD'yi kullanan ABD, Rakka operasyonuna devam ediyor.
Kentti tamamen ablukaya alan ABD ve PKK/PYD yüzlerce sivilin ölmesine sebeb olurken, ABD uçaklarıda Terör örgütü DEAŞ'in kentte yardım getireceği ikmal hatlarını vuruyor.
Rakka'nın güneyinde bulunan ve terör örgütü PKK/PYD'nin işgalindeki Heseke kenti yolu üzerindeki Suwar kasabasının kuzeyi ABD jetleri tarafından vuruldu.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr