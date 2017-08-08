ABD'den PKK'ya yardım bombardımanı

YENİAKİT.COM.TR - Vahşi terör örgütü DEAŞ'la savaş bahanesi ile bir başka terör örgütü PKK/PYD'yi kullanan ABD, Rakka operasyonuna devam ediyor.

Kentti tamamen ablukaya alan ABD ve PKK/PYD yüzlerce sivilin ölmesine sebeb olurken, ABD uçaklarıda Terör örgütü DEAŞ'in kentte yardım getireceği ikmal hatlarını vuruyor.

Rakka'nın güneyinde bulunan ve terör örgütü PKK/PYD'nin işgalindeki Heseke kenti yolu üzerindeki Suwar kasabasının kuzeyi ABD jetleri tarafından vuruldu.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr