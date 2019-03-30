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Ölçülü ve Dengeli Olalım

30 Mart 2019 Cumartesi

Batı’nın tedirginlik duyduğu ülke: TÜRKİYE. Bizim manevi-milli yapımızı zayıflatacak olan her şey Batı’ya sevimli gelir. Ne kadar yozlaşmak istersen Batı o kadar alkışlar. Çünkü ‘sömürü’ hesapları öyle gerektirir. En tehlikeli ve en tahripkâr sömürü metodu günümüzde uygulanıyor. Batı, kendininkiler dahil bütün ideolojileri tesirsiz hale getirmiştir. Artık, insanı mevcut hayat tarzına karşı koyabilecek bir güce kavuşturmak mümkün değildir. ‘Hayat tarzı’ boyunduruğundan kimse kurtulamaz. Böyle olunca klasik sömürü metodlarına lüzum yoktur, onların konusu kalmamıştır. Bir tek kaygıları var: İslam! İslam’ı Ortadoğu’da hallettiler. Ortadoğu’daki bazı hırçınlıklara bakmayın. Batı onlardan memnundur. 

Batı’nın İslam açısından tedirginlik duyduğu yegane ülke Türkiye’dir. Türkiye’yi bertaraf etmeden, Batı’nın İslam korkusu ortadan kalkmaz. Türkiye’nin tarihi var, birikimi var, tecrübesi var. Türkiye, dünün Osmanlı’sıdır! Düşünüyorlar: “Çok uğraştık, çok tahribat yaptık, ama emin değiliz. Acaba kendilerine gelebilir mi? Biz zaten tam itiraf edemediğimiz buhranlar içindeyiz. Bir iki denge unsuru bozulursa hiç akla gelmeyen sarsıntılarla karşılaşır mıyız?” Batı’nın akıllı adamları bize ve İslam’a böyle bakıyor.

Tarihe bakınız. Bir sürü olay, bir sürü çalkantı, bir sürü değişim var. Bunları, hangi kaidelerin ışığında bir izah bütünlüğünün çerçevesi içine alıp yerli yerine oturtabiliriz? Bir türlü milletin içine, ruhuna, yüreğine, o güzelim samimiyet dünyasına yakın durmayı beceremediler, içlerine sindiremediler. Tanımak, anlamak istemediler. Batı biliyor, anlıyor, fakat bizimkiler hâlâ meselenin önemini idraktan uzak. Evet her şeye rağmen Türkiye “ağabey devlet” Türk Milleti de “ağabey millet”tir. Gerek Türk dünyasındaki kardeşlerimiz, gerekse Ortadoğu’daki kardeşlerimiz “sizin ayağınıza diken bile batmasın. Bizim gözümüze batsın, aman size bir şey olmasın!” diyorlarsa; mes’uliyetimizi müdrik hareket etmemiz gerekmez mi? Tarihin, coğrafyanın yüklediği misyonu da unutmayalım! Bu milletin dinine, diline, sesine, rengine yabancı bir duruşları olanlara en güzel cevabı sandıkta verecektir. Milleti gücendirmek, Milletin mukaddesleriyle oynamak hayır getirmez. Daha olgun, daha sakin, daha vakur; ‘millete muhalefet etme’ alışkanlığından tamamen uzak, barışçı, kaynaştırıcı tutumlara ve yorumlara ihtiyacımız vardır.

Derdimiz çoktur. Eğitim, gençlik, aile, kültür, sıkıntılar, üzüntüler, vs. Her şeye rağmen bu milleti aşağılık kompleksinden kurtaran, memleketini, devletini, milletini dünyaya tanıtan gönül dünyamıza giren; değil milletin, ümmetin lideri olmuş Recep Tayyip ERDOĞAN’a sahip çıkalım. Ezdirmeyelim, yalnız bırakmayalım. Yükünü alalım, yük olmayalım. Severken de kızarken de ölçüyü kaçırmayalım. İfrat ve tefritten uzak, mutedil ve müstakim olalım. ‘Tayyip düşmanlığı, Tayyib’in indirilmesi’ gibi hiç yakışmayan, hiçbir ölçüye uymayan tamamen nefsi arzu ve isteklerle dış güçlerin uşağı olmayalım.

Hayat tarzını değiştirme yerine hayat tarzını ‘din’ haline getirenler, kendi koyduğu ölçülere uyduğu, uydurduğu ilke ve prensipler gölgede kalması gerekirken onları dini ölçülerin yerine koyanlara dikkat etmeliyiz. Tâbi olmamız gereken âyet, hadis, sünneti seniye gölgede bırakılır, şahıslar putlaştırılırsa bu halden nasıl kurtulabiliriz? İrademizi, aklımızı, yüreğimizi ipotek ettirmeyelim. Allah’tan ve Resulü’nden başka ‘mutlak itaat’ edilecek kimse yoktur.

Mahfuz ve masum olan (korunan) yalnız Peygamberlerdir. 

Dün yokluk içinde yapmadığımız hataları bugün varlık içinde yapıyoruz, neden?

Dava hassasiyeti her şeyin üstündedir. Dava yoksa hiçbir şey yoktur. Manamız oradan gelir. Aksi düşünülemez. Bu gerçek hiçbir zaman unutulmamalı, bütün meselelerimize ışık tutmalı. 28 Şubatları, 15 Temmuzları unutmayalım/unutturmayalım 

Putlaştırdıkları demokraside en büyük siyasi güç, milletin iradesidir. Demokrasinin özü, millete saygıdır, milletin doğruyu seçebileceğine inanmaktır, milletin inançlarına yakınlık duymaktır; milli irâdenin hâkimiyetidir, düşünce ve seçim hürriyetidir. Bu özü zedelemeye niyetliyseniz nesini niçin alacaksınız demokrasinin? Millete güvenmiyorsanız, milletin rüşdüne inanmıyorsanız; demokrasiyi almanın da, işletebilmenin de, anlamı ve imkanı yok demektir. Milletin gönlüne giren, belediyeciliği de ‘gönüllü hizmet’ olarak isimlendiren bir lider, Allah dostlarının ‘kalpten kalbe yol vardır’ sözünü hayatına yansıtan, milletin, ümmetin hatta insanlığın ümit bağladığı Recep Tayyip ERDOĞAN’a bu milletin sahip çıkmasının tecellisi sandık değil midir? Erdoğan’a destek, emperyalizme, Haçlılara karşı senin hakkını, hukukunu, canını, malını ve mabetlerinin korunmasına destek vermektir.

İslâm; meşverete, reye rızâya, hür iradeye, akla, ilme, insan sevgisine, tesânüde, birliğe, beraberliğe, hoşgörüye, inceliğe, itidale büyük değer veren bir dindir.

Çağımızda İslâm adına sergilenen bazı zulüm ve tedhiş hareketlerinin hiçbiri İslâm’a mal edilebilme özelliğini asla taşımaz. İstismar, istismar edileni ilzam etmez. 

Devletin sahibi millettir. Meydan okudukları değerler her toplumda milleti millet yapan değerler değil mi? Yeryüzünde kutsalı olmayan insan ve medeniyet düşünülebilir mi? İnancının gereğini yerine getirenlere yapılan zulmü savunmak veya bu zulmü yapanların yanında olmanın izahı yapılabilir mi? 

Başta katil ABD olmak üzere tüm Siyonist ve Emperyalist güçler, ülkemiz üzerinde perde arkasından çok büyük ve kirli oyunlar oynamaktadırlar. ‘Çoluk çocuk demeden, secdede Müslüman öldürmeyi, Filistin’i yok etmeyi, Uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan ve 52 yıl önce işgal edilen Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak kabul ettirmeye çalışan Siyonistler ise, ‘’Arz-ı Mevud’’ sınırlarına ulaşmak için ellerinden gelen ne varsa onu yapıyorlar. Kökten Türkiye ve Erdoğan karşıtlarına Washington’da, Pensilvanya’da, Kandil’de, Atina ve Tel Aviv’de 31 Mart’ta kutlama yapmalarına fırsat vermeyelim.

Erdoğan’a destek ol ki, emperyalizme, Haçlılara karşı senin hakkını, hukukunu, canını, malını ve mabetlerini korunsun. Vatan, millet, Devlet düşmanı; emperyalizmle, Haçlılarla, terör örgütleriyle işbirliği yapan partilere ‘Dur!’ demek Erdoğan’a sahip çıkmakla olur. Bütün dünya (kendisini ilgilendirmediği halde) senin vereceğin mesajı düşünüyor. 

Unutma! 

Erdoğan’ın tek silahı Milletinin verdiği destektir!

 

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YORUM YAZ

  • Allah GörüyorAllah Görüyor1 sa önce
    KHK ile ihraç yapıp hain damgasını vuran yani CELLADIMA OYUM. Çünkü CELLADIMI seviyorum. Ama haklarımı helal etmiyorum. Hata düzelmezse de mahşer de hesaplaşırım. Pire için yorgan yakacak değilim. Sayın hocam iyi güzel söylüyorsun da kul hakkına girmekten ne zaman vazgeçeceğiz. Adımız gibi olup yaşarsak zaten düzelme olur. Söylüyoruz ama hep yanlış yapıyorsak din tüccarlığı olmuyor mu? Sanki Allah yokmuş gibi yaşamak ama hep Allah korkusunu dile getirerek davranmaktan ne zaman vaz geçeceğiz. Allahtan korkmayacağız ama Allah korkusunu dile getireceğiz. Bu ne lahana ne turşu. Dava adamı olmak davaya sadık olmak demektir. Söyleyeceksin ama yaşamayacaksanız kimi kandırdığımızı sanıyoruz. Bir EMPATİ yapmanızı istiyorum. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Adı adalet olan partim sizin hain olduğunuzu ilan ediyor. Arkasından devlet memurluğunuza son veriyor. Tabi adı adalet ama sorgu ve sual yok. Neyle suçlandığınızı bilmiyorsunuz. Devletim hata yapmaz diyor sabrediyorsunuz. Çevreniz ise bundan hain terörist olmaz diyor ama ihraç olduysa da vardır bir sorun diyor. Neden? Sui zan tavan da ondan. Birileri öyle güzel inandırıcı konuşuyor ve bilmeden milleti de ikna edecek şekilde konuşuyor ki inanmak zorunda kalıyorsun. Herkes asıl hainleri bırakıyor hiçbir şeyden haberi olmayan sizi hain terörist yapıyor. Bankayı açan ve kullananlar değil, okuluna ve dershanesine çocuğunu okutanlar ve devlete yerleştirenler değil, sendikasına üye olanlar ama dayısı referansı olduğu için affedilenler değil, Türkiye olimpiyatlarına gidip en ön sıralarda oturanlar, sponsor olanlar değil, … ve diğer birçok kriter olmamasına rağmen, sen ise bunlardan hiçbiriyle suçlanmadığın, beraber olmadığın halde teröristsin, hainsin. Üstelik CHP döneminde de başörtüsü mücadelesi yapmış birisi olman ve başörtüsünü çıkarmayıp bu yüzden görevi bırakmak zorunda olan birisisin. Cimere, Obdusmana, Sağlık sen sendikana durumunu bildirmene rağmen seni dinleyen anlayan yok. Bu yüzden de hain terörist olarak damgalanıyorsun ve tüm akrabaların ve tanıdık dostlarında senden şüphelenerek korkarak dağılıp gidiyor ve sui zan ile seni onlarda damgalamaya devam ediyor. Bundan dolayı yıllarca (2 yıl) annen de üzülerek vefat ediyor. Aldığın takipsizliği kurumuna ohalkomisyonuna gönderiyorsun ama dayın referansın ve yedirecek paran olmadığı için damgalanman 2 yıl geçmiş devam ediyor. Adalet yıllar sonra gelecek bundan eminim. Ama adalet garibana ve masuma zülüm olduktan sonra gelecek. Sayın hocam empati yaptığın kişi bu durumda olan benim. Çocuklarımda bu yüzden etkilendi. Dinden soğudu. Var olan inançları da yok oldu. Neden acaba? Yine de sabrediyor ve CELLADIMI SEVİYORUM. OYUM KHK ile ihraç yapan partime olacak. Ama ihracıma vesile olanlar ve hain damgasını vuranlardan, bu dünyada şikayetçi olmayacağım. Mahşer de vesile olanlarla hesaplaşacağım. Yani hiçbir zaman haklarımı helal etmeyeceğim. Onları ben değil Allah affetsin. Durmak yok yola devam.
  • KetebeKetebe3 sa önce
    Düşünce ve seçim özgürlüğü diyorsun... Ardından ise senin partine oy vermeyenlere terörist diyorsun. İslam dan sen de kork. Batı tehlikenin farkında. Köleliği kurumsallaştıran her ideoloji yok edilmelidir.
  • ErdemErdem6 sa önce
    Benim aklıma takılan şey Allah'ın yasakladığı faiz,kumar, içki ve zinanın en fazla olduğu bir ülke nasıl oluyorda MÜSLÜMAN devletlerin lideri ve Ağabeyi oluyor. Bunu dinen nasıl açıklamamız lazım sayın hocam....
  • Ali rızaAli rıza7 sa önce
    Doğruya doğru bu yazınıza imza atarım hakikatları yazmışsınız elinize sağlık elbette reisin arkasındayız , amma önceki yazılarınız yanlıştı bilesiniz,
  • HalukHaluk7 sa önce
    Hocam guzel yazmissiniz bu nasil olacak millet tam ikiye bolundu birlik ve beraberlik duygusu yok edildi her kesimi kucaklamak gerekmezmi
  • Yazılarınızı dini içerikten dolayı severdimYazılarınızı dini içerikten dolayı severdim7 sa önce
    Ama gördüm ki işler haller değişti
  • AliAli7 sa önce
    Ali abiniz yazmış yaPeki ak partinin uçan vaadleri nerde?Vaad etmediklerini seçimden sonra yine yapacaklar
  • Sarı çizmeliSarı çizmeli8 sa önce
    Peki erdoğan bu millet e ne kadar sahip çıktı hocam17 yildir tek basina iktidarÜstelik baskan25bin kisinafakadan haksiz yere icerdeErken evlendigi icin binlerce kisi hapisteHala 28 subat magdurlari icerdeBi baba kizinin giyimine esinin giyiminedahi karisamaz oldu sadece bi telefonla piskolojik şiddet uyguladiniz icin 6 ay evden uzaklaştırma aliyorsunuz Bosanma davalari tam bi rezalet haksizlik diz boyu kadin o. Luk bile yapsa haklierkek hep haksizElide iphonu sevgilisiylee mesajlasirkenetrafa emirler yagdiran bayan jandarma lar niye destek vereyim hocam ?Bunca yazdiniz uyardiniz ne degisti hicbirseySimdi neden destek olayim bu zihniyete feminist kadem dahada azsin diyemi destek vereyim kadinlarin kölesimi olalim ehveni şeri tercih etmekten biktik artik kaç yildir ve biz destek verdikce dahada bozuluyorlar duzeleceklerine dair de bi emare yok

Yaşar Değirmenci

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