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Hangi Darbe/ci NATO ve Amerika Bağlantılı Değildi?

16 Temmuz 2019 Salı

Son üç yıldır unutulmuş gibi yapılıyor olsa da Türkiye’de askeri darbelerin tarihi 15 Temmuz’da başlamadı. 15 Temmuz direnişi üzerine yapılacak analizlerde içine düşülecek en önemli handikap onu diğer askeri darbelerden ayrıştırmak, nevzuhur bir teşebbüs olarak nitelemektir. Kökten yanlış olan bu niteleme Türkiye’deki askeri vesayet ve bürokratik oligarşiyle halk arasında yaşanan asırlık gerilim ve çatışmayı inkâr anlamına gelir. Türkiye için asıl ve öncelikli sorunun seküler ya da mistik, Kemalist ya da Gülenist cunta faaliyetleri olduğu gerçeğini gölgede bırakacak söylemlerden özenle imtina etmek gerekir. 

Gözden kaçtığı ya da anlaşılmadığı sanılmasın: Bir süredir bazı kurnaz tilkiler Fethullahçı Cunta’nın giriştiği 15 Temmuz darbesi üzerinden askeri vesayeti temsil eden Kemalizm’i aklamak, İslami değerleri boğmaya kalkışan militan laiklik siyasetini meşrulaştırmak adına bulduğu hiçbir fırsatı kazaya bırakmıyor. Bir destan gibi anlatılan hikâyelere inanacak olursak eğer 15 Temmuz darbesini Atatürkçü subaylar boşa çıkarmışlar. Meğer 15 Temmuz darbesi milyonlarca insanın katılımıyla sokak ve meydanlarda değil de kışla ve karargâhlarda ezilmiş! Madem öyle bahsi geçen bu Atatürkçü/Kemalist subaylar halka namlu doğrultulmasından, halkın üzerine tank sürülmesinden ve genel olarak askeri darbeden bu kadar rahatsızdılar da neden bu ülke 27 Mayıs’tan 28 Şubat’a değin süngünün üstünde yaşamaya mecbur kaldı acaba? Mesele çok basit ve cevap vermeye değmez gibi gözükse de sessiz kaldıkça yine tarih kurgulanıyor yine iyilerin ve kötülerin yerleri sinsice değiştiriliyor.

Muhtemel yakın tehdit ve tehlikelerden birisi de şudur: Özel olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle genel olarak Fethullahçı Cunta’yla sağlıklı bir biçimde hesaplaşmayı beceremezsek tecrübeli ve yaygın propaganda mekanizmaları sayesinde laik-Kemalist devlet teamülleri meşru ve makbul bir siyasal model olarak toplumun önüne konulacaktır. Mesela 15 Temmuz’un arkasındaki NATO ve Amerika desteğini vurgularken, Fethullahçı Cunta’nın işbirlikçi karakterini öne çıkarırken birilerinin 27 Mayıs’tan 28 Şubat’a uzanan darbelerin NATO ve Amerika bağlantısını görünmez kılarak yerli ve milli refleks gibi pazarlamalarının ne denli rezil bir duruş olduğunu sıklıkla vurgulamak icap ediyor. 

Kemalist-sol siyasetiyle, bürokrasisiyle, aydın ve sanatçısıyla hem 27 Mayıs’a hem de 28 Şubat’a aşkla şevkle ortak olduğunu unutturarak güya topluma anti-emperyalist duruşun, NATO’ya karşı meydan okuyan ilkeli bir siyasal tavrın biricik adresi gibi roller kesmesine zemin hazırlanıyor ne yazık ki. Türkiye’deki hangi askeri cunta Amerika’yla, NATO’yla senkronize hareket etmedi, bir örnek verilebilir mi? Örgütlenme ve silahlanma modelinden kurmay subay yetiştirme ve gayri nizami harp yürütme biçimine kadar TSK, II. Dünya Savaşı sonrasında dâhil olduğu NATO sistemi bu sürecin adeta ebesi gibi işledi. Fethullahçı subaylardan çok çok önce Amerikan usulü ve destekli darbeciliğin Türkiye’deki yetkili acentesi Atatürkçü subaylardaydı, herkesin bildiği üzere. 

Tek Adam ve Tek Parti dönemi sonrasında yapılan serbest seçimler dönemi sadece ve sadece 10 yıl sürdürülebilmesinin sebebi Demokrat Parti’nin affedilemez ihanetleri filan değildi. Ordu içerisinde Menderes Hükümetine karşı örgütlenen cuntacılık faaliyetlerini Yarbay Samet Kuşçu’nun ihbar etmesi neden hiçbir işe yaramadı, bir hatırlayalım. Mahkeme, cunta faaliyetlerini temize çıkardı, yargılama sonucu sadece Samet Kuşçu mahkûm oldu ancak 1960 27 Mayıs’ında ihtilali gerçekleştiren cuntanın çekirdek kadrosu tabii ki Kuşçu’nun ihbar ettiği isimlerdi. Neticede 27 Mayıs cuntasının darbe modeli kendisinden sonra yapılan hemen bütün askeri ihtilallerin ilham kaynağı ve güncellenmiş örgütlenme modeli oldu. Evet, 27 Mayıs’tan 28 Şubat’a değin halkın kitlesel bir biçimde darbelere karşı çıkamadığı için tanklar halkın üzerine sürülemedi, Meclis bombalanmadı. Halkın kitlesel direnişi olmasaydı, misal 27 Mayıs veya 12 Eylül gibi görece bir sükûnet olsaydı tanklar ve savaş uçakları sadece bir tehdit unsuru olarak yedekte tutulacaktı. Sonrasında bir Yassıada modeli devreye sokulacak Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamı gibi veya Evren’in “bir sağdan, bir soldan” gençler idam sehpasına çıkarılacak ve askeri yönetim bir süre sonra tekrar sınırlı demokrasiye geçiş yapacaktı. Ne var ki ölüm pahasına sergilenen kitlesel direniş, şapkasını alıp gitmeyen Cumhurbaşkanı ve Hükümet, cuntacılar için tetiklerin çekilmesinden, füzelerin ateşlenmesinden başka seçenek kalmadığı zehabını büyütmüştü. 

15 Temmuz’un ruhu, minarelerden yükselen salaların haykırdığı Allah-u Ekber sedaları tanklara karşı yürüyen muazzam kitlelerin dilinde de müthiş bir cesaret ve kararlığı temsil eden sloganlara dönüşmüştür. 15 Temmuz direnişin çarpıtılmasına, eski darbecileri meşrulaştırmasına asla müsaade edilmemelidir. 28 Şubat post-modern darbe sürecinde manşetlerden ilan edilen “Topyekûn Savaş” eğer hükümet istifa etmeseydi “Gerekirse Silah Bile Kullanırız” tehditlerinin hayata geçmesine sebebiyet verebilirdi. 15 Temmuz’da püskürtülen işte bu topyekûn savaş mantığıdır. 15 Temmuz’da sergilenen muazzam direnişin tarihe gömdüğü gerçek işte askerlerin sık sık devreye soktuğu bu silah kullanırız teamülüdür. Şimdi bu şerefli ve izzetli direnişin asli ruhunu ve sahiplerini saygıyla korumak, ahlak ve hukuk dışı kurguları reddetmek için daha yoğun mesai harcamak gerekiyor. Hukukun üstünlüğünü sadece kışlaya değil bürokrasiye, yargıya, siyasete de hâkim kılmak halen üzerimize düşen en büyük sorumluluktur.

Fethullahçı cuntacıların 15 Temmuz darbesinden pişman olmadıklarını ve fırsat bulurlarsa yeni bir darbe girişimine kalkışacaklarına dair çok sayıda değerlendirme var. Peki, Atatürkçüler 27 Mayıs’tan, 12 Eylül’den, 28 Şubat’tan, 27 Mayıs’tan açıkça pişman oldu ve özür diledi mi? Fırsat bulsalar yeni bir 27 Mayıs veya 28 Şubat sürecini inşa etmeye kalkışmayacaklarına dair teminatlar değil basit de emareler görüyor muyuz? Hikâyemizin özeti şudur: Cuntanın sağı-solu, mistiği-seküleri olmaz, hepsi hakkın ve halkın düşmanıdır.

 

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YORUM YAZ

  • asimasim2 sa önce
    Bizim çocuklar kime dendi ise onların tamamı darbeci;sivili,askeri.Onlar hiç kadrolaşmadı mı bal gibi hem de lütfen değil, zorunlu olarak.Zaten onların cürmü yüzünden şerefsiz şeref muamelesi gördü bu toplumda.Ve şeref de ekmek buldu,şerefsiz oldu.Şimdi darbeyi tasvip dahi etmeyen , değil desteğiailelerin bir evladı ceza evinde bir evladı belki de hala önemli görevlerde günlük şantaj ve montajlarla tehdit ediliyor(bakın Oda Tv haberlerine) hatta 31 Mart 2019 seçim itiraz metinlerine "Ne imiş KHK ile ihraç edilmiş memurların 1.derece yakını memur sandık görevlisi olmuş da İBB seçimi iptal edilmesi gerekiyormuş"mantığı gerçi YSK yemedi...Kim itiraz etti? Seçimi kaybettiğini sanan.Ne oldu?800.000 fark oluştu.İyi oldu mu?Ey İstanbul alınan sonuçtan memnun musun diye sormadım hala)
  • AynenAynen3 sa önce
    Aynen öyle. Amerika 1950 lerde Musaddık'a darbe hazırlıkları çerçevesinde İngiliz istihbaratı ile yaptığı görüşmeler esnasında kendisinin İngilizlerden daha iyi olduğunu anladığından beri Dünya'daki tüm darbelerden sorumludur. Türkiye istisna değildir.
  • bnTbnT4 sa önce
    azılı atatürk istismarcıları,her zaman darbeleridesteklediler,organize ettiler. fetilla Fetoş, bizzatAmerikan yapımı bir Tarikat organizasyonudur.Pakistanda kısmen tarikat darbesi etkili olmuştur. Amerikada Kanada da yaşayan kutsal piçlere dikkat. pek muhterem kutsal piçler.
  • bnTbnT4 sa önce
    millete ateş et ! emrini veren subay,bizzat erlerce gebertilecektir.
  • ademadem7 sa önce
    Türkiye'yi bekleyen tehlikeMenzil, Süleymancılar, İskenderpaşa ve diğer tarikatların FETÖ benzeri örgütlenme ağına dikkat “FETÖ’nün kendisi gitmiş, gölgesi yerli yerinde duruyor. Onun bıraktığı boşluğu doldurmak isteyenler var”
  • Kürşat Kürşat 7 sa önce
    Bütün darbeler namussuzlukürünüdür, darbecilerde namussuzluğun temsilcileridir. Bizler millet olarak, askerlerevatan topraklarını koruma görevini vermişiz. Benim yani milletinnasıl giyineceğine, nasıl ibadet edeceğine,nasıl düşüneceğine, ne şekildeoturupkalkacağına karar verme konum ve makamında olamazlar. Ülkedebaşbakanları, bakanları ve sivil insanları bir sağdan birsoldan asmak katletmekyetkisini kimden almışlar. Egemenlik kayıtsız şartsızmilletin diyeceksin , ve milletin evlatlarınıdar ağaçlarındasallandıracaksın. Hangihak ve hukuktan selahiyetaldınız, hangi köhnemişakla hizmet ettiniz, hangi avrupalı,abd li ve siyonistisrailliyahudi namussuzlarındanemir ve talimataldınız. PEYGAMBERocağı olarakbildiğimiz ve güvendiğimiz , ALLAH(cc)ınordularından bir ordu olan, yedi düvelin kimyasınıbozan o koskoca muazzamve muntazam orduyu, ego'larınızı tatmin etmek, idoolojikve şahsi hırs ve doyumsuzluklarınızuğruna ne halleredüşürdünüz. Sanmayınkihesap günüyoktur, mahkeme-iKübradiye pek büyükmahkeme siz darbeci hainleri bekliyor. Nasilki küçük ve adı suçlar, küçükve alt mahkemelerdegörülür, büyükve ağır suçlarise ağır ceza mahkemelerindegörülür. Kabahat, günah ve fiillerinizin büyüklüğünden dolayı mahkeme-i Kübra sizleri beklemekte ve nazar etmektedir.ÖNEMLİ NOT : Bu yorumumda niyet ve kast'ımkesinliklekahraman TÜRKordusunun ŞEREFLİ,HAYSİYYETLİ, VATANPERVER ve MİLLÎ, kıymetive değeripek yüksekolan, Asilve Âdilbir ruh'a sahip olan, er'indengeneralinekadar hiç bir TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİmensubudeğildir.
  • hüseyinhüseyin9 sa önce
    "FETÖ bir zihniyetin zehirli meyvesidir. Zehirli meyve yetiştiren bahçeyi ilaçlamazsanız, meyvenin adı değişir ama yine zehirlenirsiniz. Şahısların putlaştırıldığı, tek tip okumaların yapıldığı her kurum, her cemaat veya tarikat FETÖ olmaya müsaittir" diye belirtirken, "'Peygamberimiz Türkçe Olimpiyatlarına geldi’ diyen F.Gülen’i eleştirirken, ‘Kuran’da 33 ayet Risaleleri müjdeliyor’ veya ‘Hz. Ali Risaleleri müjdelemiştir’ diyen Said Nursi’ye Bediüzzaman demeye devam ederseniz, FETÖ bitmez" “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye ve Menzil Tarikatına da tepki gösteren Sait Çamlıca, "Cübbeli Ahmed’in ‘Halid’i kolundanım diyen cennete gider’, yakın zamanda medyaya düşen Uşşaki Şeyhi’nin ‘Elimi öpen cennete gider’, Alpaslan Kuytul’un ‘Peygamberimizi meydanda gören bacılar var.’ Adıyaman Menzil ekibinin ‘Şeyhimizin gözlerine bakan içkiyi bırakıyor’ gibi sözleri, hep aynı zehirli bahçelerin farklı meyveleridir"
  • Dadaş 25Dadaş 2510 sa önce
    Bütün darbelerin baş aktörü Amerika ve siyonist güçlerdir.Ne yazıkki tüm islam ülkeleri buülkelerin tutsağıdır.Şükür ülkemiz bu tutsağsadan kurtuldu.Rabbimiz diğer islam ülkeleride bunlararın şerinden korusun.
  • Lütfi DEMİRLütfi DEMİR11 sa önce
     Kenan Alpay;  Şu FOTOĞRAFINI Değiştir.
  • Gören GözGören Göz11 sa önce
    Kurtuluş savaşında Maraş işgali esnasında Fransız işgalci askerlerinin Sütçü imam sayesinde yapamadığı kahpeliği bu kahpeler yaptı.
  • eyyy türk gençliği, hadi,eyyy türk gençliği, hadi,16 sa önce
    T. Koman diye bir  vardı. Bu Tarık Güryay denen öteki piçoğlu piçin yamağıydı. 27 Mayıs' da üç şehide işkence etmekten kendisine general payesi verildi. (Kurmaya bak, kurmaya!) 28 Şubatta da mit müsteşarı oldu! Aman Allah' ım; Kadir Mısıroğlu' nu: 'Keşke yunan kazansaydı' dedirtecek kadar yapmış bunlar bu millete yaa!

Kenan Alpay

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