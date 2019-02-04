Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?

Venezuela’da yaşanan ABD destekli kaos fotoğrafı Avrupa’nın da kışkırtmalarıyla içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Avrupa Parlamentosu, Juan Guaido’yu “geçici devlet başkanı” olarak tanıyor; Merkel, Venezuela’ya erken seçim çağrısında bulunuyor. Emmanuel Macron, Paris’i darma duman eden sarı yeleklilere Maduro karşıtı göstericilerden daha fazla Fransız kaldı. Türkiye’de belli bir kesim, halen kabul etmek istemese de Venezuela bugün bir abluka altında…

Dün haber portallarında yer alan bir fotoğraf, ülkenin zaman içerisinde içine çekildiği kutuplaşma ve ABD emperyalizminin boyutunu açıkça ortaya koyuyordu. Sosyalist blok içinde yer alan bir ülkede Amerikan emperyalizmi, dev ekranlara yansıtılan, elektrik direklerine asılan ABD bayrakları Amerika’nın tüm dünyayı nasıl tehdit ettiğini açıkça gösteriyor. Venezuela’da ABD bayraklarını Maduro karşıtları, Guaido taraftarları asıyor.

Dün o fotoğrafa baktıkça, “Our boys”larına iş ihale edilen, bu ülkedeki seçilmiş hükümetlere adeta darbe sipariş eden, PKK/PYD’ye on yıllardır binlerce defa silah yardımı yapan, FETÖ liderini misafir eden ABD’nin Türkiye’deki destekçilerini merak ettim.

ABD bayrağını Türkiye’de dalgalandıranlar kimler?

KILIÇDAROĞLU NE CEVAP VERECEK?

Doğu Perinçek’in dün Aydınlık’taki yazısı oldukça dikkat çekiciydi… Son 5-6 yıldır, kasti olarak ‘saray güdümünde siyaset yapmak’la suçlanıyor Perinçek. Halbuki laf arasında hükümete laf sokan da o, “Tayyip Erdoğan’ların sonunu biz getireceğiz” diyen de… Mesela Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin oylandığı 16 Nisan referandumu öncesindeki tehditvari açıklamalarını da unutmak mümkün değil. Konumuz bu değil; Perinçek, ‘muhalefete muhalefet etmek’ ile suçlandıklarına işaret ediyor. Perinçek’e göre ise durum tam tersi: AK Parti düşmanlığında mevzilenen muhalefet; HDP/PKK işbirliğine sesini çıkarmıyor, PKK’yı hendeklerden çıkartma çabasına giriyor, 105 bin FETÖ-PKK bağlantılı memura sahip çıkıyor, 15 Temmuz darbesine ‘tiyatro’ diyor, TSK’ya karşı kampanya yürütüyor, Washington ayarlı seçim kampanyası yürütüyor, “Diktatör Maduro” kampanyalarına ‘piyon’ oluyor. Ve daha neler neler…

Hali hazırda Türkiye’de balkonlara ABD bayrağı asılmıyorsa da Perinçek’in anlattığı siyaset tarzı, ABD tarafından elbette âlâ bulunuyor. Cumhuriyet’i kurma iddiasındaki parti, Afrin merkezde Türk bayrağının dalgalanmasına karşı çıkarken, acaba Ankara’da ABD bayrağını dalgalandırmak mı istiyordu? Türkiye’de iktidarın Washington’daki güç mahfillerinden devşirildiği yıllarda, pek çok parti gibi CHP de Amerika yollarını tutuyordu. 17/25 Aralık’ın hemen öncesindeki Kılıçdaroğlu’nun “Hükümet düşecek” beklentisiyle yaptığı ABD ziyareti halen unutulmuyor. Sahi, Kılıçdaroğlu halen suskun! Bahçeli geçenlerde sormuştu, biz de burada tekrarlayalım o soruyu: “Eğer ABD Venezuela’daki gibi yarın Türkiye’de de, ‘ben sizi tanımıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul ediyorum’ derse ne yapacağız?”

BİR İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞÜ!

Bugün Ankara’daki ABD büyükelçiliğindeki Amerikan bayrağı bile bundan 5 sene önceki kadar rahat ve huzurlu bir şekilde dalgalanmıyor. Çünkü Washington, Türkiye’ye hayal kırıklığıyla bakıyor ve eski ABD Büyükelçisi Ricciardone’nin “Bugünden sonra İmparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz” dediği günden beri, Ankara’ya karşı diz çöktürme mücadelesi veriyor. Ama ABD projeleri hem Ankara’da hem de Türkiye dışındaki pek çok merkezde iflas etti. Ve belki de bugünlerde bir imparatorluğun çöküşünü izlemekteyizdir!

Korkuya mahal yok!

Yukarıdaki yazıya cevap olarak belki pek çok okur, “Türkiye’de Amerikan bayrakları açılalı çok oldu” deyip, gençlerin giydiği Jeanları, converseleri, dinledikleri müziği örnek gösterecek.

Eyvallah!

Amerikan emperyalizminden, dünyanın dışa en açık halklarından biri olarak en fazla etkilenen ülkelerinden ve halklarından biri olduğuna itiraz edemem. Ama korkuya, ümitsizliğe de mahal yok:

15 Temmuz örneği halen hafızalarda tazeliğini koruyor.

Gallup’un 2017 Şubat’ında yaptığı araştırmaya göre; Türk insanının yüzde 73’ü ülkesi için savaşmaya hazır. Rusya’da bu oran yüzde 58, ABD’de yüzde 44, İngiltere’de yüzde 27, Almanya’da ise yüzde 18.

Yani bu durumda yabancı ülke bayrakları açma yarışı olsa ABD’de Türk bayrağı açanların oranı, Türkiye’de ABD bayrağı açanları geçebilir.