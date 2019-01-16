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Kemalist Cumhuriyet’in FETÖ’cü Cumhuriyet’ten ne farkı var?

16 Ocak 2019 Çarşamba

Türkiye, etrafını sarmayalayıp kendisini yutmaya çalışan krizler yumağının ortasında ciddi bir mücadele veriyor. Bir taraftan terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütülürken, diğer taraftan ‘stratejik müttefikimiz’ de elinden geleni ardına koymuyor. Kâh twitleriyle saldırıyor, kâh doğrudan ekonomimizi hedef alıyor.

Bu kadar mı?

Değil!

Diğer taraftan Edirne’den Kars’a kadar hudut dahilinde FETÖ, DAEŞ, DHKP-C, PKK ile mücadele veriliyor. Hudut dışında Mehmetçik, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla vatan müdafaasını layıkıyla yapıyor.

Bu kadar mı?

Değil!

Türkiye’nin Suriye’den Yemen ve tâ Libya’ya kadar mazlumlara kol kanat geren politikalarından rahatsız olan devlet ya da devletçiklere karşı da amansız bir diplomatik faaliyet yürütülüyor.

Bu kadar mı?

Değil!

Aynı süreçte mahkemeler çok önemli görevler ifâ etti! İstisnalar kaideyi bozmaz; FETÖ’cü hakim-savcıların katlettiği hukuku; memleketin hakimleri, savcıları yerine koydu.

SAMİMİ KEMALİSTLERİ TENZİH EDERİM AMA…

Bu hakim ve savcıların kararlarıyla şekillenen davalardan biri Cumhuriyet Vakfı ve Cumhuriyet gazetesi davasıydı.

Biz FETÖ’yü herkesten önce biliyorduk” familyasının yaygın propagandasının aksine, tam da memleketin FETÖ tahakkümünden kurtulmaya başladığı günlerde girmişti Kemalistlerin Cumhuriyet gazetesi FETÖ kontrolüne… 2014’ten, 2015’ten bahsediyoruz. İşte tam da o günlerde Can Dündar’ı, Murat Sabuncu’su, Tarafve Zaman’vari Cumhuriyet’lerini çıkarırken, doğru dürüst itiraz eden bir ses bile duyamadık.

2007’de ‘Şeriat geliyor’ vaveylası üzerinden “Tehlikenin farkında mısınız?” diye sirenler çaldıran zevat, Pensilvanya’daki hocaefendilerinin hizmetinde çok memnunlardı da anayasal düzene bağlı hakim-savcılar düzenlerini bozdu.

Samimi, dine, millete ve memlekete bir karşıtlığı olmayan Kemalistleri tenzih ediyorum; sakın yanlış anlaşılmasın ama… Bu kadar nankörlük en nankör kediye bile merhamet okutur.

TEK FARK YAZI FONTLARI

FETÖ oyununu bozan hükümet olmasa ellerindeki bir gazeteye sahip çıkamayan ‘Kemalist’ Cumhuriyet ekibi, halen kelimenin tam anlamıyla maval okuyor. FETÖ’nün gazeteyi sözüm ona terk ettiği gün nasıl bir yayıncılık benimsenmişse halen aynı mantıkla yayın yapılıyor.

FETÖ’cü ekibin kaldığı yerden yalana, çamura, ‘saray edebiyatı’na aynen devam ediyorlar. Amerikan FOX’un spikerleri İsmail Küçükkaya’ları, Fatih Portakal’ları parlatıp millete ve seçilmiş liderini ‘ayağından ters asılmak’la tehdit eden Metin Akpınar’lara, Müjdat Gezen’lere sahip çıkıyorlar. Amerikancı FOX’tan bahsetmişken; Açık Toplum Vakıflarıyla, George Soros ile ilişkileri sağır sultanların malumu Osman Kavala’ya hafiften bir eleştiri yapmak ise yasak. Yanlış anlamayın Kemalistlerin Cumhuriyet’inden bahsediyoruz. Son yaşanan rezalet ise herkesin malûmu… Işıl Özgentürk diye bir kadın, ‘Türbanın ilk kez Sümerlerde, tapınak fahişeleri tarafından kullanıldığı’ hezeyanı üzerinden bir yazı kaleme alıyor; Cumhuriyet’i kökenlerine döndürmekle iftihar eden Aykut Küçükkaya da bunu hiç âr etmeden basıyor.

Küçükkaya, geçenlerde bir yazısında gazetenin eski, efsane tasarımına döndüklerinden bahsediyordu…

Başlıktaki soruya cevap vereyim: Kemalist Cumhuriyet’in FETÖ’cü Cumhuriyet’ten tek farkı yazı fontları… Bir de Can Dündar’ın ‘hocaefendi’ dekupesini koyduğu yere Aykut Küçükkaya, Gazi Paşa’yı koyuyor… 

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YORUM YAZ

  • BATI EZİĞİ MİKSERLERDEN ALLAH HERKESİ KORUSUNBATI EZİĞİ MİKSERLERDEN ALLAH HERKESİ KORUSUN7 dk önce
    FAHRETTİN DEDE BEY BEY DOĞRU VE ANLAMLI YORUM OLMUŞ ALLAH RAZI OLSUN.CHP-İYİ-HDP-FOX HEPSİ BATI HAYRANI VE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA CEMİYETİ.BATI EZİKLERİNİN YERLİ ,MÜSLÜMAN TÜRK HALKINA VERECEKLERİ SADECE KAOS VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDIR.
  • NİHALNİHAL8 dk önce
    İsim farkı olsa gerek.Haşr suresi:59:16,Enfal suresi 8:48 okuyun.Şu halde ben Şeytan dan daha çok insanlardan korkuyorum Bunları yapanda İnsan(şeytanın cesaret verip sonra ben Allahtan korkarım artık ilerisine sen devam et dedikleri olsa gerek).İnsanın azgının tehlikesi çok büyük
  • misafirmisafir52 dk önce
    ... Senin domates, biber, patlican, sogan, ispanak fiyatlarindan haberin VAR MI? milletin gercek dertlerini yazin biraz...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    KEMALİSTİN SAMİMİSİ NASIL OLUYOR?NE GİBİ BİR FİKRE VE DAVRANIŞ BİÇİMİNE SAHİP BİLEMİYORUM.ANCAK ,BİLDİĞİM BİRŞEY VARSA O DA KEMALİZMİN ARKASINA SIĞINIP HABİRE BU MİLLETİN DİNİNE ,ÖRFÜNE VE BÜTÜN KUTSALLARINA SALDIRMAYA GAYRET ETTİKLERİDİR.ŞAYET SAMİMİLERİ VARSA BU HADSİZLERE SÖZLEDE OLSA,ENGEL OLMA GAYRETİ GÖSTERSİNLER Kİ BİZ DE "HA BUNLARIN SAMİMİLERİ DE VARMIŞ" DİYEBİLELİM.
  • lütfi kulaççılütfi kulaççı3 sa önce
    Bence fetönün enbüyük sinsiliği her daim fetullah güleni eleştiren Milli Görüşün kalesi Saadet ve Milli gazeteyi ele geçirmiş olmasıdır... fetö bu kadar tehlikelidir...
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer5 sa önce
    Kaleminize..sağlık..Kardeşim..Selamlar..
  • Beşer ne eder, kader neder!Beşer ne eder, kader neder!7 sa önce
    MSP de aynen Fetö gibi bir harekettir; nerden mi biliyorum? Ardında bıraktığı kişilerin bugünkü faaliyetlerine bir bakmanız yeterli olacaktır, fazla söz zaidtir! Ülkedeki yığınlarla Fetö hareketlerinden yalnızca biri sinsice sonuca kadar yaklaşabilmişken çok şükür onu da lutf-u İlâhî durdurmuştur; yoksa şimdi inim inim inliyorduk, perişanlığımız; ne Bosna Hersek' e ve ne de Suriye' ye benzeyecekti!
  • Teşhis:Teşhis:7 sa önce
    Fetö; kemalizm' in sadece bir şubesidir.
  • ne samimisi?ne samimisi?7 sa önce
    Samimi kemalist kim? Yekta Gününügör mü meselâ? En belalıları, en pislikleri onlardır!
  • Kunta KürdeKunta Kürde9 sa önce
    Bu feto nun hiç mi bakan başbakan milletvekili müridi yokmuydu? Bir siyasetçi ismi anılmıyor nedense ! Oysa Fetullah ile bir karede olmak için sıraya geçerlerdi !

Fahrettin Dede

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