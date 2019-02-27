Felaket öncesi son uyarı! Sisi kan banyosu yapacak

Pazar akşamı al-Jazeera’da Muhammed Mursi'nin iktidardaki son günlerini anlatan bir belgesel yayınlandı. “Son Saatler” adlı belgesel, darbenin hemen akabinde yılların diktatörlerini kıskandıracak kadar geniş kapsamlı katliamlar yapabilen Abdülfettah es-Sisi’nin aylar içinde kendisine devlet başkanlığı yolunu açan taşları nasıl dizdiğini anlatıyordu. Belgesel, senelerdir dikkatlerden kaçan bir ayrıntıyı da hatırlattı… Meğer Sisi, darbeden 10 gün kadar önce, 23 Haziran’da katıldığı bir törende –tehditkâr üslubu sonradan anlaşılacak şekilde- “Dünya bir gün ve gecede değişir” demiş.

BİR AYDA DÖRT DEFA GÜNDEMİMİZE GİRDİ

Mısır da İslam coğrafyasının pek çok başka beldesi gibi acıları, elem ve ıstıraplarıyla ve bu acıların yeniden bir şekilde gündeme gelmesiyle iz bırakıyor bizde… Daha geçen ay 25 Ocak devriminin yıldönümüydü, o vesileyle konuşuldu. Sonra Mısırlı genç Muhammed Abdülhafiz’in havalimanından ülkesine gönderilmesiyle, ardından 9 gencin idamı ve şimdi idamları önlenemezse başka genç insanların ölümüyle konşuyoruz Mısır’ı… 1 ay gibi kısa bir sürede dört defa gündemimize geliyor. Moda tabirle trend topic oluyor.

AVRUPALILARIN İNSANLIĞI KALDI MI Kİ?

Binlerce insanın darbeyle doğrudan alakalı bir şekilde katledildiği, 60 binden fazla insanın siyasi tutuklu olduğu, kişisel hak ve özgürlüklerin dip yaptığı ülke; demokrasinin, hak ve özgürlüklerin beşiği olduğu iddiasındaki Avrupa ülkelerini ağırladı. Adeta geçen hafta gerçekleşen 9 gencin idamını kutlamaya geliyor Avrupalı liderler Mısır’a… İdamlar biraz da ülkeyi baskı altına almak için gündeme getiriliyor ve Sisi, oracıkta ağızlarının payını veriyor: “Bize insanlığımızı öğretemezsiniz. Bizim insanlığımız bize, sizin insanlığınız size. Saygı duyuyoruz, saygı duyun!”

Oysa, bugün Merkel, Macron ya da Trump, idamlar üzerinden Mısır’ı ya da Sisi yönetimini eleştirseler birer demokrasi kahramanı mı olacaklar? Saflığın lüzumu yok! 2013 Temmuz’unda gerçekleşen darbe, bütün bu ülkelerin oluruyla gerçekleşti. Söz konusu İslam dünyası olunca şahin Trump karşısında güvercin olarak tanımlanabilecek Obama’nın Sisi ile nasıl uyumlu çalıştığı hepimizin malûmu!

MISIRLI TARİHÇİ DOSTUMUN ANLATTIKLARI

Mısır darbesinin akabinde “siyasi suçlu” Mısırlı tarihçi arkadaşım İstanbul’a yerleşmişti… Buluşmamızda, askerî darbeler tarihine dair yaptığı okumaları paylaşarak “Askerî darbelerin olduğu ülkeler, onlarca yıl kendine gelemiyor. Bunun en iyi örnekleri de aslında Türkiye ve Mısır… Mısır’da Mursi döneminde altın çağını yaşayan kişisel özgürlükler ve toplumun dinî yaşantısı, bugünden sonra her geçen gün geriye gidecek. Yakında bu toplumdan dinsizler, zuhur etmeye başlar…” demişti.

Gerçekten de dediği gibi oldu… Daha geçenlerde bu köşede Mısır’daki dinsizleşmenin boyutlarını paylaşmıştım.

Sonra başka bir buluşmamız, Kahire’de idarî başkent inşa edileceği yönündeki açıklamaların hemen ardından oldu. Yıl, 2016 idi galiba. Şunları anlattı:

“Sisi de her diktatör gibi ‘Ya ben ya kaos’ diyor. Bugün şayiası yayılan ‘İdari başkent’ konusu, diktatörün şehrin gürültüsünden kaçışı ve protestoculara yönelik katliamlar başladığında ayağına kan sıçramaması için aldığı bir karardır.”

Geçenlerde Sisi, Kahire İdari Başkenti’nin resmi açılışındaydı.

Tablo her geçen gün kötüye gidiyor. Diktatörün derdi 9 gencin çok ötesinde! 100 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bunun çözümünü de bizim bulmamız gerekiyor. Felaket çok yakın! Çözümü bulunmazsa diktatör Sisi, kan banyosu yapacak!

Komünist başkanın Amerikan FOX TV’de işi ne?

Daha önce içtiği Amerikan menşeli sigarası tartışılan Tunceli’nin Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, dün FOX televizyonunda sabah haberlerine katılmış.

Meğer, halkçılığıyla ve sosyalist kimliğiyle bilinen Maçoğlu’nun giydiği mont, bir İtalyan firmasına aitmiş ve değeri de 2 bin 500 TL imiş!

Zerre iğneleme, çarpıtma, kinaye yapmadan yazıyorum; hediyedir veya parasıyla almıştır, belediye kaynaklarıyla alınmadıktan sonra beni ilgilendirmez.

Benim dikkatimi çeken ise daha başka bir şey!

Neden FOX TV?

Yani basit bir mantık hesabıyla, Türkiye’de Amerikan emperyalizminin bayraktarlığını yapan FOX TV, bir sosyalistin çıkacağı en son kanal olması gerekmez mi?