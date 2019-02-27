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Felaket öncesi son uyarı! Sisi kan banyosu yapacak

27 Şubat 2019 Çarşamba

Pazar akşamı al-Jazeera’da Muhammed Mursi'nin iktidardaki son günlerini anlatan bir belgesel yayınlandı. “Son Saatler” adlı belgesel, darbenin hemen akabinde yılların diktatörlerini kıskandıracak kadar geniş kapsamlı katliamlar yapabilen Abdülfettah es-Sisi’nin aylar içinde kendisine devlet başkanlığı yolunu açan taşları nasıl dizdiğini anlatıyordu. Belgesel, senelerdir dikkatlerden kaçan bir ayrıntıyı da hatırlattı… Meğer Sisi, darbeden 10 gün kadar önce, 23 Haziran’da katıldığı bir törende –tehditkâr üslubu sonradan anlaşılacak şekilde- “Dünya bir gün ve gecede değişir” demiş.

BİR AYDA DÖRT DEFA GÜNDEMİMİZE GİRDİ

Mısır da İslam coğrafyasının pek çok başka beldesi gibi acıları, elem ve ıstıraplarıyla ve bu acıların yeniden bir şekilde gündeme gelmesiyle iz bırakıyor bizde… Daha geçen ay 25 Ocak devriminin yıldönümüydü, o vesileyle konuşuldu. Sonra Mısırlı genç Muhammed Abdülhafiz’in havalimanından ülkesine gönderilmesiyle, ardından 9 gencin idamı ve şimdi idamları önlenemezse başka genç insanların ölümüyle konşuyoruz Mısır’ı… 1 ay gibi kısa bir sürede dört defa gündemimize geliyor. Moda tabirle trend topic oluyor.

AVRUPALILARIN İNSANLIĞI KALDI MI Kİ?

Binlerce insanın darbeyle doğrudan alakalı bir şekilde katledildiği, 60 binden fazla insanın siyasi tutuklu olduğu, kişisel hak ve özgürlüklerin dip yaptığı ülke; demokrasinin, hak ve özgürlüklerin beşiği olduğu iddiasındaki Avrupa ülkelerini ağırladı. Adeta geçen hafta gerçekleşen 9 gencin idamını kutlamaya geliyor Avrupalı liderler Mısır’a… İdamlar biraz da ülkeyi baskı altına almak için gündeme getiriliyor ve Sisi, oracıkta ağızlarının payını veriyor: “Bize insanlığımızı öğretemezsiniz. Bizim insanlığımız bize, sizin insanlığınız size. Saygı duyuyoruz, saygı duyun!

Oysa, bugün Merkel, Macron ya da Trump, idamlar üzerinden Mısır’ı ya da Sisi yönetimini eleştirseler birer demokrasi kahramanı mı olacaklar? Saflığın lüzumu yok! 2013 Temmuz’unda gerçekleşen darbe, bütün bu ülkelerin oluruyla gerçekleşti. Söz konusu İslam dünyası olunca şahin Trump karşısında güvercin olarak tanımlanabilecek Obama’nın Sisi ile nasıl uyumlu çalıştığı hepimizin malûmu!

MISIRLI TARİHÇİ DOSTUMUN ANLATTIKLARI

Mısır darbesinin akabinde “siyasi suçlu” Mısırlı tarihçi arkadaşım İstanbul’a yerleşmişti… Buluşmamızda, askerî darbeler tarihine dair yaptığı okumaları paylaşarak “Askerî darbelerin olduğu ülkeler, onlarca yıl kendine gelemiyor. Bunun en iyi örnekleri de aslında Türkiye ve Mısır… Mısır’da Mursi döneminde altın çağını yaşayan kişisel özgürlükler ve toplumun dinî yaşantısı, bugünden sonra her geçen gün geriye gidecek. Yakında bu toplumdan dinsizler, zuhur etmeye başlar…” demişti.

Gerçekten de dediği gibi oldu… Daha geçenlerde bu köşede Mısır’daki dinsizleşmenin boyutlarını paylaşmıştım.

Sonra başka bir buluşmamız, Kahire’de idarî başkent inşa edileceği yönündeki açıklamaların hemen ardından oldu. Yıl, 2016 idi galiba. Şunları anlattı:

Sisi de her diktatör gibi ‘Ya ben ya kaos’ diyor. Bugün şayiası yayılan ‘İdari başkent’ konusu, diktatörün şehrin gürültüsünden kaçışı ve protestoculara yönelik katliamlar başladığında ayağına kan sıçramaması için aldığı bir karardır.

Geçenlerde Sisi, Kahire İdari Başkenti’nin resmi açılışındaydı.

Tablo her geçen gün kötüye gidiyor. Diktatörün derdi 9 gencin çok ötesinde! 100 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bunun çözümünü de bizim bulmamız gerekiyor. Felaket çok yakın! Çözümü bulunmazsa diktatör Sisi, kan banyosu yapacak!

 

Komünist başkanın Amerikan FOX TV’de işi ne?

Daha önce içtiği Amerikan menşeli sigarası tartışılan Tunceli’nin Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, dün FOX televizyonunda sabah haberlerine katılmış.

Meğer, halkçılığıyla ve sosyalist kimliğiyle bilinen Maçoğlu’nun giydiği mont, bir İtalyan firmasına aitmiş ve değeri de 2 bin 500 TL imiş!

Zerre iğneleme, çarpıtma, kinaye yapmadan yazıyorum; hediyedir veya parasıyla almıştır, belediye kaynaklarıyla alınmadıktan sonra beni ilgilendirmez.

Benim dikkatimi çeken ise daha başka bir şey!

Neden FOX TV?

Yani basit bir mantık hesabıyla, Türkiye’de Amerikan emperyalizminin bayraktarlığını yapan FOX TV, bir sosyalistin çıkacağı en son kanal olması gerekmez mi?

 

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YORUM YAZ

  • turhan kadirogluturhan kadiroglu36 dk önce
    mısır hakkında hiç bir şey bilmiyorsun .yanlış şeyler anlatıyorsun arablar nefret ediyor İHVAN partisinden arap baharı denen kalkışma onların ürünüdür ve neticesi ortada kan ve gözyaşı
  • İsa KESKİNİsa KESKİN52 dk önce
    Acaba diyorum.Gidip şu 'sisi' pisliğini Türkiye'ye getirip meydan meydan teşhir etsek kim ne diyebilir.
  • CengizCengiz1 sa önce
    Sisi ye bir şey denememişken aradan sporuda çıkaraverelim olmaz mı
  • erdalgurkanerdalgurkan1 sa önce
    akit televizyonami ciksaydi?
  • Ahmet ÖzAhmet Öz2 sa önce
    Herkesin bir fiyatı vardır,diye klişe bir söz vardır.Son siyasi gelişmelere baktığımızda,yıllarca belediye başkanlığı yaptırılan,bu yerel seçimde aday gösterilmeyen bazı tipler,soluğu bir başka alternatif partide alıyor ve kendini aday göstertiyor.Bu durum bizim örfümüze aykırı,dini inanç değerlerimize de aykırı.Kendini bir meta gibi pazarlayabilecek karakter yapılı olanları,satın alan piyasa da oluşuverdi.Güneş Motel nostaljide kaldı.Emperyal düzenin siyasete yansımış pazarlama taktiklerini sosyal medya o kadar güzel ve aşikare gözümüze sokuyor ki,CHP'li birinin satın alıcısının karşısında nasıl iki büklüm durduğunu gözlemliyoruz.Sisli bir havayı soluyorsak eğer,bundan iktidar anlayışını vareste tutamayız.İlla ki sisli havanın kirliliğinden iktidar siyaseti de nasibini alacaktır.Demem o ki,''Amerikan emperyalizminnin bayraktarlığını yapan Fox Tv''sözünüzün bence hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur.Emperyalizm vardır.Tabir caizse,ülkelerin kalkınma modellerindeki ilaca katılan etkin madde gibidir,emperyalizm.Her ülkede etkisi farklı olur ama ortak paydası sömürü düzeni olmasıdır.Kimi vicdansızca,kimisi bizdeki gibi müslümanca sömürür.Bankalara ve faiz lobilerine demediğini bırakmayan yerli ve milli siyaset,emperyal düzenden aldığı borçların faizini ödeyebilmek için güçlü emperyal ülkelerden borç para arayışında değil midir?Hülasa,bizler,emperyal düzeni kendi nefsimizde özümsedik,özümsediğimiz emperyal düzeni İslam aroması ile tatlandırdık.Kitaplarda sarhoş verici özelliği olan her şey,içki ve uyuşturucu dahil,haramdır,yazar.İş uygulamaya gelince bizler onlara mutlaka bir helal kılıfı buluveririz.Fox Tv,bizim emperyal düzenle boyanmış halimize nazaran zemzemle yıkanmış gibidir.Tv'ler içinde en temiz kalabilenidir.Saygılarımla.
  • vatandas sabrivatandas sabri3 sa önce
    Sayin yazar emperyalizmin terörgibi dini inancı kuralı insanı değeri ahlaki yoktur .o bakımdan sağcı solcu fanatik yumuşak her toplumu kullanır. Hélède kuru çene solyandancarklitakımları çok güzel oynatir oynatir kendi kalesine gol attırdı. Sol ,sosyal ,demokrat dünyada farklıdır. Türkiyede farklıdır. Bizim mahallenin solyandançarkli takımı vatan,bayrak,milliyetçilik, ülkesini sevmek diye dertleri yoktur.Emperyalizmin oyuncağı dirler.
  • ayhanayhan6 sa önce
    Boşuna kafanı yorma...TC sol ve sosyalistliği batıda yerleşen solculuk gibi süreçten geçip gelen solculuk değildir...Tamamen İslam karşıtı zengin sosyete burjuva ve batının nefsani değerleriyle bezenmiş bir solculuktur...bilgileri olmadığı gibi fikri temeli de olmayan ya da asli amacı sadece İslamı yok etmek isteyen bir akımdır... çeşitli cemiyetleri vardır...eşcinsel,şeşcinsel,beşcinsel,keşcinsel,puştcinsel,lezbiyen,gezbiyen,gaybiyen...bir sosyal topluluktur...TC solu ve destekçisi bunlardır.

Fahrettin Dede

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