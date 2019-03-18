Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!

İslam dünyasını Libya’dan Mısır ve Suriye’ye kadar kan gölüne çeviren Haçlı terörizmi anlaşılan şimdi de gözünü dünyanın farklı noktalarında yaşayan İslam topluluklarına dikmiş durumda!

Yeryüzündeki 1 milyarı aşkın Müslüman geçen Cuma’dan bu yana Yeni Zelanda’daki terörist saldırıyı konuşuyor. Saldırının kurbanlarının ırkları, aslında İslam dünyasının topyekün hedef halinde olduğunun gerçek bir delili! Katledilenler arasında Hintli Müslümanlardan Ürdün, Hicaz ve Pakistanlılara kadar geniş bir coğrafya var.

KÂFİRLE ÇATIŞMAYI GÖZE ALAN MÜSLÜMANLAR

İki camiye saldıran terörist Brenton Tarrant, Haçlı dünyasının zihin kodlarını tam anlamıyla bir kez daha ele verdi. Tarrant’ın silahına yazdığı ifadelerde Türk ve İslam düşmanlığından başka bir şey yok! Her ne kadar içimizden bazı kimileri Türklüğü ‘andımız’ metnine indirgese de, yine bazı kimileri de Türklüğünden kaçınsa da batı her defasında Anadolu insanı ve dünya Müslümanlarına “Siz Türksünüz” hatırlatmasını bir şekilde yapıyor.

Allah acil şifalar versin; bunu en güzel anlatan abartılı üslûbu bir tarafa İsmet Özel oldu. Ne diyordu İsmet Özel üstad; “Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir!” Ya da milliyetçi özgüvenini biraz daha yerine oturtmak isteyenler için; Türk olmak zordur; çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordur; çünkü Türklere karşı savaşırsın!

BİR 'TÜRK HAKANI' OLARAK ERDOĞAN HEDEFTE!

Teröristin hedefindeki isimlerin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Erdoğan’ı hedef kılan, Türkiye Cumhuriyeti devletini dünyanın merkezine bir kez daha oturtması; tıpkı Mete Han gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi milletine Kaanlık/hakanlık yapması, ‘kızıl elma’yı Rabia ile pekiştirerek milletin zihnine yeniden yerleştirmesidir. Daha ötesi, Filistin’den Mısır’a kadar bütün dünya Müslümanlarının derdine çözüm aramasıdır.

BATI ZARARLI ÇIKACAK

Cami katliamcısı terörist, kahvaltıda yürek yediğinden işlemedi bu cinayeti… Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde sistematik olarak inşa edilmiş İslamofobinin sonucu olarak gerçekleşti bu katliam!

Anlaşılamayan nokta şu: Batı, terörist Tarrant gibi birini eline silah verip Müslümanların karşısına çıkarıyor da İslam dünyasında neler konuşulduğunu hiç mi hesaba katmıyorlar. Bu katliam İslam dünyasının halklarını, teröristin hedef aldığı Erdoğan ve Türkiye’nin arkasında kenetlemekten başka bir işe yaramaz. Günün sonunda 1 buçuk milyarlık İslam aleminin buçuğunu FETÖ gibi çürüklere saysanız yine Erdoğan’ın elinde 1 milyarlık orduyu bulursunuz. Buçuk ile de Amerika, Arap NATO’sunu kurar.

Millet ittifakının üzerine düşen malûmun ilâmını yapmak

HDP Eşgenel Başkanı Sezai Temelli’nin bir yayında yaptığı açıklama medya ve siyaset dünyasının en önemli gündem maddesi oldu. Temelli, açık açık tehdit gibi sözlerle “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz” diyor. Mansur Yavaş her ne kadar bu sözlere bir cevap verse de konu en başta onu aşıyor.

En başta birbirleri arasında açıkça ittifak yapan CHP ve İYİ Parti, sonra ittifakın gizli ama aynı zamanda açık ortağı HDP, diğer taraftan Saadet Partisi artık çıkıp malûmun ilâmını yapmalıdır. HDP; İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine babasının hayrına mı aday çıkarmıyor? Bazı illerde Saadet adaylarına verilen destek Saadet Partisince hiçbir anlama gelmiyor mu? Kimse, ittifakın kâğıt üzerinde olmamasıyla duruma izah getiremez.

Temelli, açık açık diyeceğini demiş; şimdi sıra Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'nda…

Ekrem İmamoğlu’na tilâvet dersleri

Dün akşam saatlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Kur’an-ı Kerim okuduğu videoyu izledim.

Zamanında Kur’an yasaklamış bir partinin adayının Kur’an tilâveti yapmasına ne yalan söyleyim, sevindim. Ama gözüme takılanları da söylemeden edemeyeceğim:

En başta Arap alfabesindeki boğazdan çıkan harflerin telaffuzunda sorun var. Ayrıca yine başka bazı harflerin telaffuzunda yaptığı hatalar da daha önce Kur’an’ı Türkçe transkribe metninden okuduğuna işaret ediyor.

Yanlış anlaşılmasın; bu eleştiriyi kendim çok iyi okuyabildiğimden yapmıyorum. Sadece İmamoğlu belli ki daha önce camide Kur’an tilâveti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taklit etmeye çalışmış, ama keşke onun kadar tilâvet bilgisi olsaydı…