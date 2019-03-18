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Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!

18 Mart 2019 Pazartesi

İslam dünyasını Libya’dan Mısır ve Suriye’ye kadar kan gölüne çeviren Haçlı terörizmi anlaşılan şimdi de gözünü dünyanın farklı noktalarında yaşayan İslam topluluklarına dikmiş durumda!

Yeryüzündeki 1 milyarı aşkın Müslüman geçen Cuma’dan bu yana Yeni Zelanda’daki terörist saldırıyı konuşuyor. Saldırının kurbanlarının ırkları, aslında İslam dünyasının topyekün hedef halinde olduğunun gerçek bir delili! Katledilenler arasında Hintli Müslümanlardan Ürdün, Hicaz ve Pakistanlılara kadar geniş bir coğrafya var.

KÂFİRLE ÇATIŞMAYI GÖZE ALAN MÜSLÜMANLAR

İki camiye saldıran terörist Brenton Tarrant, Haçlı dünyasının zihin kodlarını tam anlamıyla bir kez daha ele verdi. Tarrant’ın silahına yazdığı ifadelerde Türk ve İslam düşmanlığından başka bir şey yok! Her ne kadar içimizden bazı kimileri Türklüğü ‘andımız’ metnine indirgese de, yine bazı kimileri de Türklüğünden kaçınsa da batı her defasında Anadolu insanı ve dünya Müslümanlarına “Siz Türksünüz” hatırlatmasını bir şekilde yapıyor.

Allah acil şifalar versin; bunu en güzel anlatan abartılı üslûbu bir tarafa İsmet Özel oldu. Ne diyordu İsmet Özel üstad; “Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir!” Ya da milliyetçi özgüvenini biraz daha yerine oturtmak isteyenler için; Türk olmak zordur; çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordur; çünkü Türklere karşı savaşırsın!

BİR 'TÜRK HAKANI' OLARAK ERDOĞAN HEDEFTE!

Teröristin hedefindeki isimlerin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Erdoğan’ı hedef kılan, Türkiye Cumhuriyeti devletini dünyanın merkezine bir kez daha oturtması; tıpkı Mete Han gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi milletine Kaanlık/hakanlık yapması, ‘kızıl elma’yı Rabia ile pekiştirerek milletin zihnine yeniden yerleştirmesidir. Daha ötesi, Filistin’den Mısır’a kadar bütün dünya Müslümanlarının derdine çözüm aramasıdır.

BATI ZARARLI ÇIKACAK

Cami katliamcısı terörist, kahvaltıda yürek yediğinden işlemedi bu cinayeti… Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde sistematik olarak inşa edilmiş İslamofobinin sonucu olarak gerçekleşti bu katliam!

Anlaşılamayan nokta şu: Batı, terörist Tarrant gibi birini eline silah verip Müslümanların karşısına çıkarıyor da İslam dünyasında neler konuşulduğunu hiç mi hesaba katmıyorlar. Bu katliam İslam dünyasının halklarını, teröristin hedef aldığı Erdoğan ve Türkiye’nin arkasında kenetlemekten başka bir işe yaramaz. Günün sonunda 1 buçuk milyarlık İslam aleminin buçuğunu FETÖ gibi çürüklere saysanız yine Erdoğan’ın elinde 1 milyarlık orduyu bulursunuz. Buçuk ile de Amerika, Arap NATO’sunu kurar.

 

Millet ittifakının üzerine düşen malûmun ilâmını yapmak

HDP Eşgenel Başkanı Sezai Temelli’nin bir yayında yaptığı açıklama medya ve siyaset dünyasının en önemli gündem maddesi oldu. Temelli, açık açık tehdit gibi sözlerle “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz” diyor. Mansur Yavaş her ne kadar bu sözlere bir cevap verse de konu en başta onu aşıyor.

En başta birbirleri arasında açıkça ittifak yapan CHP ve İYİ Parti, sonra ittifakın gizli ama aynı zamanda açık ortağı HDP, diğer taraftan Saadet Partisi artık çıkıp malûmun ilâmını yapmalıdır. HDP; İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine babasının hayrına mı aday çıkarmıyor? Bazı illerde Saadet adaylarına verilen destek Saadet Partisince hiçbir anlama gelmiyor mu? Kimse, ittifakın kâğıt üzerinde olmamasıyla duruma izah getiremez.

Temelli, açık açık diyeceğini demiş; şimdi sıra Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'nda…

 

Ekrem İmamoğlu’na tilâvet dersleri

Dün akşam saatlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Kur’an-ı Kerim okuduğu videoyu izledim.

Zamanında Kur’an yasaklamış bir partinin adayının Kur’an tilâveti yapmasına ne yalan söyleyim, sevindim. Ama gözüme takılanları da söylemeden edemeyeceğim:

En başta Arap alfabesindeki boğazdan çıkan harflerin telaffuzunda sorun var. Ayrıca yine başka bazı harflerin telaffuzunda yaptığı hatalar da daha önce Kur’an’ı Türkçe transkribe metninden okuduğuna işaret ediyor.

Yanlış anlaşılmasın; bu eleştiriyi kendim çok iyi okuyabildiğimden yapmıyorum. Sadece İmamoğlu belli ki daha önce camide Kur’an tilâveti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taklit etmeye çalışmış, ama keşke onun kadar tilâvet bilgisi olsaydı…

 

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YORUM YAZ

  • OsmanOsman29 dk önce
    Adam suyun üstünde yürüse, yüzme bilmiyor dersiniz herhalde.Bahsettiğiniz kişi hafız-ı kurra değil hatırlatırım.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ35 dk önce
    ŞAKA GİBİ YA. DİNCİ AKİT İNSANLARI BİLE METEHANI DİLLENDİRMİŞ.BİR TÜRK ÖNDERİ ULUSU OLAN İNSANI SÖYLEMİŞLER. AMA BİZ ON SENE ÖNCE TÜRKLÜGÜMÜZLE ÖVÜNÜRKEN.NE MUTLU TÜRKÜM DERKEN.BİZE IRKÇI DENİRDİ.ŞİMDİ BAKIYORUMDA DİNCİLER BİZDEN FAZLA TÜRKÇÜ OLMUŞ.HELAL OLSUN.SONUNDA DOGRU YOLU BULMUŞLAR. HADİ BUTUN DİNCİ KARDEŞLERLE HEP BERABER SÖYLEYELİM. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !
  • ihsanihsan1 sa önce
    kılıçtaroğlu ve onun chp si meral ve onun ipi hdp bu cani ile aynı görüşte islami terör diyor
  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    üstünden yıllar geçti o yıllar boyu rabbim kitabım peygamberim hakkında birçok şey öğrendim mahlukatı hakkında da birçok şey öğrendim elimde ümit güven inanç naına birtek allah muhammed sav kuran kaldı onlar haricinde ümitten ne bir iz ne bir eser kaldı hepsi hak ile yeksan oldu o kaz elbetteki dereyi aşacaktır artık kesin olarak iman ediyorum ama okazın sırtında karşıya geçen tek kişi ben mi olacağım yoksa o kazın sırtına rahmetten kovulmamış herşeyi de binecek mi bilmediğim bu allaha emanet olun
  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    bundan yıllar önce bir rüya gördüm rüyamda iki tane yeşil arazi ve o arazileri birbirinden ayıran bir dqere var yeşilliğin bir tarafında kazlar ve insanlar var insanların o kazların sırtına binip karşı tarafa geçmesi gerekiyor hiçbir insanın kazı uçamadı o arazide kald benim bindiğim kaz uçtu ve karşı tarafa geçti rüyaya inanmadım kimsenin başaramadığını ben nasıl başaracakmışım ki ne gibi bir yeteneğim nasıl bir özelliğim var ki dedim ama artık inanınıyorum
  • müslümmüslüm1 sa önce
    Bravo çok yaşa Yeni Zelandadaki camilere saldırıyıda siyasete alet ediyorsunuzda. Demekki siyasetten ve koltuktan başka hiç bir hedef ve düşünceniz yok. Varsa yoksa iktidar ve koltuk. Ne diyelim sizin müslümanlıktan anladığınız budur herhalde....
  • SofuoğluSofuoğlu1 sa önce
    Yahu adamlar doğru söylüyorlar.HDP oyları olmazsa CHP 2014 yılında kazandığı belediyelerin bir kısmını kaybeder.CHP, kamuoyundan çekindiği için, HDP ile yanyana gelmek istemiyor.Herkes bal gibi biliyorki; CHP,HDP,İYİ ve Saadet Partisi bir ve beraberler.Nokta.
  • Tacettin'eTacettin'e2 sa önce
    @Tacettin sen yanlış anlamışsın kimsenin haddine değil Bahreyn veya Suudi kafirdir demek. Suudi, Mısır, Cezayir, bae'in beyin takımı idarecileri bizden olmadığı çok açık bilinen bir şey. Bunu sadece biz demiyoruz. Pakistanlı da, Hindistanlı da, Malezyalı, Endonezyalı, Suriyeli ve sair müslüman bütün halklar açıkça söylüyor. Bu idarecilerin tamanını toplasan bir veya iki boeing 747 yolcu uçağını ya doldurur ya hala boş koltuk kalır, nerde kaldı %50 iddian? Tamam atmak hoşuna gidiyorsa at ama karşındakilerin de aklına biraz saygı göstererek at.
  • anadolu kartalıanadolu kartalı2 sa önce
    ehlisalibin kefereleri bizler buradayız bir canımız var ALLAH yoluna feda olsun sizler o pislik necis olan kanınızda boğarız kancık müşrik kefere dönleri
  • 2 sa önce
  • kutatgukutatgu2 sa önce
    tek sorun Sayın başkanımız Erdoğan maalesef Türk değil...
  • ArifArif3 sa önce
    Eskiden yabancı filmlerde Türkiye denildiği zaman sevinirdik ya, onun gibi elin manyağının yazdığı 80 küsür sayfada Türkiye ve Türkiye'nin başkanı geçiyor diye seviniyoruz, üzerinden reklam yapmaya uğraşıyoruz. Hele ki bu manyağın memleketinin girdiği yegane savaşın Çanakkale savaşı olduğu düşünülürse. 1 milyarlık ordudan bahsediyorsun, Osmanlı cihad ilan ettiğinde de öyle sanıyordu da, bi pakistan geldi, bütün Arap yarımadası madik attı GERÇEK Halife'ye. 1 Milyarın içinde Erdoğan'ın "Bizim gibi yoldan çıkmış bir kavmi helak etmek için başımıza getirildiğine" inananlar bile var. Yani zor o iş. "Ya bendensin, ya kafirsin" demeye kadar gider ki, kimin kafir olduğunu kimin imanlı olduğunu ancak Alaah C.C. bilir.
  • Ahmet ÖzAhmet Öz4 sa önce
    Fahrettin Bey;Terörle ilişkilendirilen HDP ve türevleri,legal partilerdir.İllegal olmuş olsalar,derhal kapatılıp seçimlere sokulmamaları gerekirdi.Niçin Kapatılmıyorlar?Önce bunu sorgulayabilir misiniz?Bu partilerle,Habur arkadaşlığını,yoldaşlığını,megri megri ağıtlarını,İbrahim Tatlıses ile kürt dünyasının İbrahim Tatlıses'inin birlikte okudukları megri megrileri ne çabuk unutuverdik?Bu ayrıştırıcı siyaset dili,emin olun,geçmişin megri megri'li ortamı olmuş olsa,anında terk edilir,HDP ve türevlerine sevgi ve dostluk mesajları verilirdi.HDP ve türevlerine bugün oy veren seçmenler,daha dün Ak Parti'ye oy veriyordu.Ak Parti'ye oy verirken iyi de,HDP ve türevlerine oy verirken niye terörle bağlantı kuruluyor?İmamoğlu'nun Kur'an tilaveti gayet doğal değil mi?Ülkemizde tüm liseler,nerdeyse imam hatip oldu.İlla ki siyasete de atılsalar,CHP'li de olsalar öğrendikleri Kur'anın tilavetini yapacaklar.Kur'an tilaveti ile sosyo ekonomimiz düze çıkmış olsaydı,tüm ülkede ezan ve selalar sebebiyle,gayri safi hasılada vatandaşın payına düşen dolarlar ellişerbin dolarlara erişirdi.Dün Sezai Temelli'giller veli nimet idi,bugün tü kaka oldu.Sezai Temelli,CHP inkar da etse,doğruyu söylüyor.HDP'nin oyları niçin Ak Parti'ye gitmiyor?Bir de bunu yazılarınızda analiz etseniz iyi olurdu.Saygılarımla.
  • Suleyman_Capoglu@hotmail.com[email protected]com5 sa önce
    Soyadin doğruysa kuran okumanmilleti kuranla kandirmak değilse deki dinimi bayrağimi milletimi seviyorum de Zillet ittifakınin atayliğini Rettet istifa et millet sana inansin yoksa bu millet ne Lavrensler gördü
  • TimurTimur7 sa önce
    İslam,öldürmez diriltir.Savaşmak en son şıktır.Önce irşad ve tebliğ et bırak katagorize etmeyi.Zaten kamplaşma dünyada ve her yerde var.Müslüman bölmez birleştirir.Hidayete vesile olur
  • TacettinTacettin8 sa önce
    amcaoğlu nasıl bir ordu bu.cehapeliler kafir,arap emirlikleri,bahreyn kafir,suudi’ler kafir.kala kala bir % 51 kalıyor.onlar da dirilişi izleye izleye uzayı fethettiler

Fahrettin Dede

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