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Domates, biber, patlıcan ile trolleşen muhalefet!

20 Şubat 2019 Çarşamba

Bir ülkenin muhalefeti daha ne kadar trolleşebilir?

Girdiği hiçbir seçimin sonucundan ders çıkarmayan, her defasında halkı suçlayan, ama ne halka ne de devlete hiçbir şey vaat edemeyen bir CHP var. Ülkenin yöneticisi “diktatör”, yönetilenleri “köylü/çomar”…

Memleketin tanzim satış noktalarına odaklandığı bir dönemde, garibanıyla orta hallisiyle insanların buralara akın ettiği bir dönemde İstanbul Eminönü’nde CHP seçim otobüsü, halka adeta nazire yaparcasına Barış Manço’nun “Domates, biber, patlıcan” şarkısını çalıyor. Oda tv bile haberi “Bu muhalefetle neden olmuyor sorusunun yanıtı bu videoda” başlığıyla duyurdu. Demek ki Kemal Bey’den artık onlar da ümidi kesmiş vaziyetteler.

Yazık ki, memlekette trol vazifesi gören sadece anamuhalefet partisi değil. Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, aydın geçinen akademisyeniyle çok sayıda örneği var. Benzer bir yola daha geçenlerde Aydın Doğan’ın kanalından kovulan İrfan Değirmenci başvurdu. Vatandaşlardan Tayyip Erdoğan eleştirisi duyacağı vehmiyle tanzim sırasına yaklaşan Değirmenci, “bu hizmeti hayata geçiren hükümete teşekkür”den başka bir şey duymayınca ayak üstü şok geçirdi.

Bir değil, iki değil…

CHP’nin, İrfan Değirmenci’nin hakaretlerinin aynısını sosyal medyada, gazete sütunlarında aydın geçinenler yapıyor.

Vatandaşlardan oy almak için tarım politikalarının iflas ettiğini anlatmaya çalışıyorsanız, bunu dar gelirli vatandaşı aşağılayarak karşısında “Domates, biber, patlıcan” çalıp trolleşerek değil, hükümetin bu konudaki sorumluluklarını anlatarak yapabilirsiniz. Bunu yapmak için de önce konuyu bilmeniz gerekir. Yani tarım politikaları gerçekten iflas etti mi, iflas ettiyse bunun amilleri nelerdir? Sonra da çözüm önerilerinizi anlatırsınız…

Tabii bir çözüm öneriniz varsa!..

 

Yıldırım, 39 gün kala başkanlığını ilan etti

Nihat Genç, bir ara Binali Yıldırım esprilerinin zamanla eski Başbakan Yıldırım Aktuna fıkralarına benzediğini, artık güldürmediği kabilinden bir şeyler yazmıştı… Bense hiç o fikirde olmadım. Binali Yıldırım, halen formunu koruyor. Muhalefete en esprili, en nüktedan cevapları veriyor, adeta ‘kapak’ yapıyor, en azından Bülent Arınç gibi, muhalif partinin genel başkan yardımcısına “Bu da bana kapak olsun” demiyor.

Meclis Başkanlığı gömleğini çıkarması, Yıldırım’a beklenenin çok ötesinde etki yapmış. O Ankara’dan İstanbul’a gelirken, dün gün boyu sosyal medya Yıldırım’ın “Vapur, Çay, Simit” programında “Son zamanlarda Kastamonu’ya gittiyseniz, Ilgaz Dağı’nı tırmanmanıza gerek yok. Tünel var, onu da yaptık” deyip ağzına simiti atarkenki rahatlığını konuşuyordu.

Espritüelliği kadar, çalışkanlığıyla, sevecenliğiyle tanınıyor Binali Yıldırım… İstanbul’da çok zorlanmayacak gibi görünüyor. İstanbul’a hızlı tren ile gelmesi yaptığı hizmetlerin altını çizeceğinin işareti gibiydi.

Ekrem İmamoğlu, artık çarşı pazar gezmesini bıraksa yeridir! Zaten çıktığı her gezinti artık kendi kalesine gol atmaktan öteye geçmiyor. Dün, Yıldırım’ın programını televizyondan takip ederken, 39 gün kala başkanlığını ilan ettiğini fark ettim.

 

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  • Ahmet ÖzAhmet Öz13 dk önce
    Fahrettin Bey;Kışın ortasındayız ve yaz sebze ve meyva fiyatlarından dem vuruyoruz.Pahalılık elbette olacak,yaz sebze ve meyva fiyatlarında ucuzluk beklentisine girmeyeceğiz.Deniz teknelerinde kullanılan motorini,köylünün traktörüne,nakliyecinin tır'larına,toplu ulaşımın otobüslerine verebilsek,ülkemizin ekonomisini batırmış olur muyuz?Devlet,kapitalist düzene göbekten bağlı.Kapital düzeni ülkeleri,kendi üreticisine,tarımla uğraşanına gereken desteği veriyor,girdi fiyatlarını devlet olarak üstleniyor.Bizde eksik olan işte bu durumdur.Devlet,çiftçisinden,hayvancılıkla uğraşan vatandaşdan esirgediğini,ithal ürün aldığı ülke üreticisine veriyor.Bu çarpıklığı görmek lazım.Narenciye dalında kaldı.İstanbul'da limon 6 lira,yazın 10 tl'lerin üstüne çıkacak.Ülkemizde elbette tarım,hayvancılık üretimi var.Ancak,yem fiyatları bellimizi büküyor.Büyükbaş hayvanları kasaba gönderiyoruz.Kanatlı hayvan üreticileri yem alamadıkları gerekçesiyle milyonla civciv ölümlerine dikkat çekiyor.Yapılabilecek çok şey var.Tulumbanın suyu,vatandaşın sabrı bitmiş.Birbirimizi siyaset arenasında yenmeye çalışıyoruz.Aslında yenilen de,galip gelen de,tedbir alınmazsa,sefaleti paylaşmak durumunda.2019 31 Mart yerel seçimlerinin halk nezdinde dikkate değer hiç bir yanı yok.Zira tv'lerde seçmen tabanı siyasetçilerin nutuklarını izlememek için kanal değiştiriyor.Siyaset ve siyasetçi,üzerlerindeki kirleri temizlemeli.İktidarı da,muhalefeti de.Saygılarımla.
  • ATATURKCUATATURKCU33 dk önce
    YERLI TOHUM BITTI.CIFTCIYE ITHAL TOHUM( KISIR 1 KERE EKILEBILEN TOHUM ) KULLANDIRTILIRSA DOVIZLE MAZOT DOVIZLE SERAYI ISITMAK ICIN KOMUR ITHALGUBRE DOVIZLE ITHAL EEEE GERIYE NE KALDI TABIKI PAHALI OLUR SEBZE.HEEE TANZIM SAYIS GIBI ZARARINA SATIP BU ZARARI HEP BIRLIKTE GOGUSLERSEK AMENNA
  • SabitSabit1 sa önce
    Vizyonsuz bu Chp Akit. muhalefet deolsaydi şarkı çalmanın ötesinde neler yapardı.Bizi kiskaniyorlar bak bizdeeptt dometes biber patlıcani eve gönderiyor diyeceğim ama bitmiş gönderemiyorum.Cacik yapacak salatalık kalmış eptt AVM de.
  • MehmethanMehmethan2 sa önce
    Allah Binali beyden de sizin gibi kıymetli yazar kardeşlerimizden de razı olsun.. Yapıcı tenkidi de ihmâl etmeyiniz lütfen.. selâmlar
  • rahmanrahman3 sa önce
    gariban niye hala var ağalar onu söylesenize. hani bu değişecek ti? 17 sene önce böyle söylemişti birisi.
  • bahattin konevibahattin konevi4 sa önce
    alay edenler kadar,herşeyi özelleştirip,ülkeyi abd dolarının esiri haline getirenler de suçlu ! ülke gübreyi ilacı ithal etmeye mahkum olmuş,petrol ürünleri dolara endexlendiği için,ucuzlatılamıyor.dolayısıyla üretim azalmış.adamların eline koz verirsen,kullanır tabii ! İKTİDARDA KORKUYOR,ÜSRELİK MUHALİFLERDEN DEPĞİL,KENDİ SEÇMENİNDEN KORKUYOR.MUHALİFLER,SIRF ERDOĞAN DEVRİLSİN DİYE AÇ KALMAYA RAZILAR.HATTA KRİZ,ONLAR İÇİN EĞLENCE OLMUŞ.ERDOĞAN IN KOLTUĞUNUN SARSILMASIYLA KENDİLERİNDEN GEÇMİŞ DURUMDALAR...HATTA ERDOĞAN A BU KEYFİ KENDİLERİNE YAŞATTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORLAR.İSYANIN BÜYÜĞÜNÜNÜ,17 YIILK AK PARTİLİLER YAPIYOR.

Fahrettin Dede

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