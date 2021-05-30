Videolara reyting ile değer biçenler, “porno da kıymetli mi” sizce?

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Altına yatırım yapanlar dikkat: Önümüzdeki birkaç hafta boyunca...
Ekonomi

Altına yatırım yapanlar dikkat: Önümüzdeki birkaç hafta boyunca...

Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day, altın fiyatlarının önümüzdeki birkaç hafta boyunca yükselebileceğini iddia etti. ..
Engellenen bilim adamları gerçeği ortaya çıkardı: İşte koronavirüsün perde arkası!
Gündem

Engellenen bilim adamları gerçeği ortaya çıkardı: İşte koronavirüsün perde arkası!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili hazırlanan 22 sayfalık bir raporda, ABD ve Çin’le ilgili..
Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi
Kadın - Aile

Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi

Bir gün önce haşlanan patatesten püre olur mu? Kimi zaman salatalar için kimi zaman da mide ve bağırsak sorunları sebebiyle evlerimizde bolc..
Savcılar harekete geçecek mi? İbadethanemize ağır hakaret
Gündem

Savcılar harekete geçecek mi? İbadethanemize ağır hakaret

Kızı yaşındaki bir kadınla gayr-i meşru ilişki yaşayan yönetmen bozuntusu Onur Ünlü, ibadethanemize yaptığı alçak hakaretle tüm tepkileri üz..
Bahçeli: Azerbaycan projemizi uygun görmedi
Aktüel

Bahçeli: Azerbaycan projemizi uygun görmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şuşa'ya yapmak istedikleri okul projesinin Azerbaycan tarafından uygun görülmediğini bildirdi.

Oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi
Medya

Oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi

Diriliş Ertuğrul dizisi Dragos karakterini oynayan oyuncu İlker Aksum, Adana'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üze..
HDP ile iş kotaran Akşener'e donup kalmayan Uğur Dündar'ın aymazlığı!
Gündem

HDP ile iş kotaran Akşener'e donup kalmayan Uğur Dündar'ın aymazlığı!

Uğur Dündar, Sözcü’de kirli zihniyetini taşıdığı köşesinde, kendisine 'Netenyahu' benzetmesi ve Rize'de provokasyon yapan Meral Akşener’e te..
Türk SİHA'ları o ülkede üretilecek! Son aşamaya gelindi
Teknoloji

Türk SİHA'ları o ülkede üretilecek! Son aşamaya gelindi

Ukrayna Hükümeti Bakanlar Kurulu, Türk SİHA'larının üretimi için kurulacak olan tesise arazi tahsisi işlemlerini başlatıyor.
Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine Erdoğan'ın şakası damga vurdu
Gündem

Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine Erdoğan'ın şakası damga vurdu

İstanbul'un simge projelerinden olan Çamlıca Kulesi'nin açılışındaki kurdele kesimi sırasında makas sayısı yetersiz kaldı. Devreye giren Cum..
Sözde süper güç rezil oldu! Nükleer silah sistemleri ifşa oldu
Dünya

Sözde süper güç rezil oldu! Nükleer silah sistemleri ifşa oldu

İngiltere merkezli istihbarat sitesi, ABD askerlerinin Avrupa’da bulunan nükleer silahların yer aldığı üsleri ifşa ettiğini ortaya çıkardı...
30 Mayıs 2021

Videolara reyting ile değer biçenler, “porno da kıymetli mi” sizce?

Bir aydır, bir kişi (Sedat Peker) üzerinden tartıştığımız  konulara bakar mısınız?

Ne kadar içi boş, ne kadar saçma, ne kadar çelişkili, ne kadar akılsız isnatlarla dolu..

İlk iddia..

Yurtdışında yaşayan zat diyor ki: “Hani Nisan ayında gelecektik. Ne oldu.”

Kime diyor?

AK Parti iktidarının tüm sorumlularına.

Sonraki videolarda işi büyütüyor, ayrıca somutlaştırıyor:

“Hani Nisan ayında ülkeye dönerken biletimiz Süleyman Soylu idi.. Ne oldu?”

Devamında da, Nisan ayında Türkiye’ye dönmek üzere hazırlık yaparken, birden bire Türkiye’deki kendisine ait adreslerde arama yapıldığını ve artık Türkiye’ye kendi isteği ile dönmesinin, ancak cezaevine girmeye razı olma ihtimalinde mümkün olabileceğini itiraf ediyor..

Bu sözleri dinleyen muhalefetin, aslında şöyle demesi gerekir: 

“Biz bu topa girmeyelim, zararlı çıkarız. Adam resmen, İçişleri Bakanı’nın, kendisine eyvallah etmediğini itiraf ediyor. Türkiye’ye dönerse cezaevine gireceğini, kendisine ait adreslerde zaten aramalar yapıldığını, sorunlu bir adam olduğunu kendisi söylüyor. Bize burdan ekmek çıkmaz. Yoksa rezil oluruz.”

Muhalefet bunu bile akledemiyor.

Hemen sahaya inip, topa koşuyor.

Bir de muhafazakar mahallenin “Doğrucu Davut”larına “Haydi haydi, siz de gelin, maça katılalım” çağrısı yapıyor ve maalesef ikna da ediyorlar..

Oysa, doğru fotoğrafı çekelim mi?

Tarih 9 Nisan 2021..

Ortada kamuoyuna yansımış hiçbir tartışma yok iken.

Kimsenin, “Sedat Peker hakkında şu iddia, bu iddia niye araştırılmıyor? Adresinde niye arama yapılmıyor” diye bir derdi, bir söylemi yok iken..

Daha önce yurtdışına giderken, “Ben işlerim sebebi ile yurtdışına çıktım. Yoksa kaçmış falan değilim” diyen zatın adreslerinde birden bire aramalar yapılıyor.

Gözaltılar oluyor..

Soruşturmalar sürüyor.

Doğrusunu sorarsanız, medya, muhalefetteki siyasiler, yine bu konu ile ilgili ciddi bir gündem oluşturmuyor.

Adli bir vaka gözü ile bakıp, olayları uzaktan seyrediyor.

Ne zaman ki..

İlgili kişi, Türkiye’deki operasyon ile bağlantılı olarak, ülkeye getirilmek isteniyor.. 

İlgili kişi önce kendisini kurtarmak için, o ülkeden o ülkeye kaçarken..

Birilerinin eline geçmiş olmalı ki..

Duruyor ve başlıyor saldırıya:

“Nisan ayında dönecektim hani? Biletim Soylu idi. Ne oldu?”

Bu fotoğraf ne anlama gelir?

AK Parti iktidarı, bu kişiye eyvallah etmemiş..

Süleyman Soylu, bu kişiye “Olur” vermemiş..

Nasıl olmuş, daha önce ne olmuş, şimdi ne değişmiş.. Bunların hepsi ayrı tartışma..

Bilinen şu:

2021 Ocak’ında.. Şubat’ında.. Mart’ında..

Bir tek kişinin, “Yurtdışındaki bu kişi, AK Parti tarafından korunup kollanıyor. Buna yönelik bir operasyon yapılmıyor” demediği bir süreçte..

9 Nisan itibari ile, bu kişiye emniyet tarafından operasyon düzenlenmiş..

Nokta..

Şimdi artık hangi akıl sahibi, “Sedat Peker ile AK Parti/Süleyman Soylu birlikte hareket ediyor” diyebilir?

Birlikte hareket etselerdi, kimsenin ruhu duymadan, Nisan ayında o kişi ülkeye gelir, eskisi gibi, işlerine “Nerede kalmıştık” diyerek devam ederdi..

Böyle bir şey olmadı.

Demek ki,  AK Parti iktidarı, bu kişiye eyvallah etmedi.

Hemen itiraz edecek, “Doğrucu Davut”lar.

“Ama bak, adam AK Parti’yi destekleyen mitingler düzenlemişti.”

Devam ile, “Hatta bir milletvekili telefon edip, yardım isteyerek, bu adama Hürriyet gazetesine de baskın düzenlettirmişti.”

Yetinmeyecekler, “Bunlar ne ki.. AK Parti’den bir milletvekili, Erdoğan’a hakaret eden eski bir milletvekili gözaltına alındığında, bu kişiyi arayıp, karakol içinde dövdürtmüştü. İlişkiler bu kadar güçlü..”

Ve son perde..

“Hürriyet’i basan, eski milletvekilini karakolda dövdürten Sedat Peker, ayrıca kendisi ile bu denli irtibatlı milletvekilini de 10 bin dolar maaaşa bağlamış! Yaa, neaber? Nanik!” diyecekler..

Ben de bunları dillendirenlerin aklından şüpheye düşeceğim..

Afedersiniz beyler..

“Bu AK Parti lehine miting düzenleyen, sonra Hürriyet’e baskın düzenleyen, sonra karakolda adam dövdüren kişi, bir de üstelik, bunlar için kendisine ricada bulunan milletvekiline 10 bin dolar mı ödüyormuş?”

Hani şöyle olsa, anlarım..

“Hürriyet’i basma karşılığında 10 bin dolar, AK Partili birisinden, Sedat Peker’e gidiyordu” denilse, mantık tutarlı olur.

Ama hem masraf yapıp miting düzenleyecek, Hem Hürriyet’i basacak, hem adam dövdürecek, hem de milletvekiline maaş ödeyecek..

Böyle bir şey mümkün mü?

Ama, gözünüzü, yalanlar, dolanlar eşliğinde hırs bürüdü ise.. Erdoğan’ı devirmek için her türlü yalana başvurursanız.. Böyle mantıksız iddiaları da, yan yana getirebilirsiniz..

Bir de tersinden bakalım..

AK Parti, kendisine bedava destek mitingleri düzenleyen bir adam bulmuş. Doğru ise, telefon ediyor, Hürriyet’i bastırtıyor. Rica ediyor, karakolda adam dövdürüyor. Bir de üstelik, kendi milletvekiline, ayda 10 bin dolar da maaş ödetiyor. 

Bu adama, muhaliflerin söylemi ile, yolsuz olan AK Parti niye operasyon düzenliyor ki?

 Siz aklınızı, ne ile yediniz, şapşallar?

Diyeceksiniz ki, “Diğer iddialara gel..”

Hangisinden başlayalım?

İlk iddiadan..

“Mehmet Ağar marinaya çöktü. Ağar kim ki, 1 milyar dolarlık marinanın sahibi oldu” yalanından.

Ağar ile hayatımda yüz yüze de, telefonda da hiç görüşmedim. 

Erbakan’a ve Tayyip Erdoğan’a yönelik eski tarihlerdeki yakışıksız tavırları sebebi ile kendisini sevmem.. 

Ama, önceki gün açıkladı, “Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa ettim” dedi..

Sedat Peker, “1 milyar doları nereden bulmuş” dediğinde, elinde tuz ile koşanlardan bir tanesi dedi mi; “Sen oranın sahibiydin, Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılmakla 1 milyar dolardan vazgeçmiş olmazsın ki!”

Denilmedi.. 

Çünkü öyle bir maddi olgu yoktu..

Yalanı süslemek için.. Enayilere videoları  seyrettirmek için.. Yurtdışındaki zat, Yönetim Kurulu Başkanı’nı, şirketin sahibi gibi gösterdi.. Burdaki aklıevveller de inandı.

Şunu da söyleyeyim, içimde kalmasın..

“Türkiye’nin gündemi bu, adamın videoları 50 milyon izlenmiş.”

Süleyman Soylu bunu cevapladı: “Porno filmleri de 500 milyon kişi izliyor, ne yapalım yani!”

Hemen susturdular.. “Aaa çok ayıp. Sen şimdi bu videoları izleyenleri porno izleyenlerle bir mi tutuyorsun” dediler..

Peki ne yapalım? Siz kalkıp da, çok izlenmesi üzerinden, o videolara kıymet bindirirseniz.. 

Malın kıymetli olup olmadığının gösterilmesi için, size başka ne örnek verilsin? 

İzlenme üzerinden bir şey değerli oluyorsa, pornoyu geçen, yoktur herhalde, dünyada!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayıp

Muhalefet kendi içlerindeki olumsuzlukları saklamak için mafyadan bile medet umuyor.hdp lilerle beraber ortaklıklar kuruyorlar. vatandaş her şeyin farkında.
  • Yanıtla

Başeğmez RTE

Yeni dünya düzeninde Türkiye nin oyun kurucu olmasını hazmedemeyen içimizdeki münafıkların daha çok hainliklerini göreceğiz. Ama alışsalar iyi olacak çünkü Abdülhamit han dan sonra ikibinli yılların başına kadar sürünen bu milleti yeniden onore edip ayağa kaldırarak tüm dünyaya meydan okuyacak duruma getirenlere ne hainlik yapılır ne de türlü türlü alçakça tuzaklar kurulur. Yapilacak olan tek şey mazlum tüm dünya müslümanlarının umudu olan reis in yanında olmaktır. Aksi halde emperyalist düzenin, eskiyi aratmayacak tasmaları içimizdeki döneklerin boyunlarına takmaları çok da zor olmayacaktır.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay