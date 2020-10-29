SP, İP, DEVA ve Gelecek ne diyor bu işe?

Bizim mahallede ne kadar elinde tuz olan var ise, CHP’nin hıyarlıklarına koşuyor..

“Yapmayın, etmeyin” desek de..

Netameli konuları es geçip,

Tartışmalı konularda hemen ortalıktan toz olup..

Bize “Bakın bakın, CHP de artık, eski yasakçı söylemini terketti” diyerek, güzellemeler yapmaya kalkıyorlar.

“40 yıllık Yani, olur mu Kani?” desek de.. (“40 yıllık Kani, olur mu Yani?” şekli de söylenir.)

Dinletemiyoruz..

Ki, 40 yıllık da değil, karşımızdaki despotlar, nerede ise 100 yıllık..

Vukuatlarını saymaya kalksak..

Hemen her gün, dindar insanları rahatsız edecek 10 tane somut örnek çıkarırım..

Ya CHP milletvekilinden. Ya CHP genel başkan danışmanından.. Ya il başkanlarından..

İşte onlara bir örnek..

Karma üniversitelerin yanı sıra..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir söz vermişti: “Sadece bayanların gideceği bir üniversite kurmayı düşünüyoruz!”

Bunun, kime ne zararı olabilir?

Dikkat buyrun.

“İstanbul Üniversitesi’ni, artık kadınlara tahsis ediyoruz” denilmiyor..

“Karma üniversitelerin her ilde bir tanesini, sadece kadınlara özgü dizayn ediyoruz” denilmiyor..

Ya ne deniliyor?

“Yeni bir üniversite kurularak, o üniversitenin sadece kadınlara özgü olması sağlanacak” deniliyor..

“Üniversitede eğitim, kız-erkek karışık olsun, birbirlerine karışıp, ders görsünler. Bu arada artık neler karışır, neler karışmaz, orasına da bizim müdahale etmemiz doğru olmaz” diyenlerin isteklerine karşı çıkılmıyor..

“O da var, devam da ediyor.. Ama bir de bu olsun” deniliyor..

İtiraz, CHP’li hem de Kadın Kolları Başkanı’ndan geliyor.

Aylin Nazlıaka hanım diyor ki:

“Bugüne kadar AKP Hükümeti kadını, ‘üç çocuk ısrarı’, ‘kürtaj karşıtlığı’, ‘nafaka hakkı’ ve ‘İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı’ üzerinden değerlendirdi. Şimdi bir de kadın üniversiteleri ile eğitimli ve biat eden bir kadın modeli yaratılmaya çalışılıyor.”

CHP’lilere sormayacağım, onların ne yanar döner olduklarını iyi biliyorum..

Ama Aylin Nazlıaka’nın partisi ile ittifak yapan bizim mahallenin CHP yandaşlarına soracağım..

Sizler, bu hanımla aynı fikirde misiniz?

“Kadın üniversitesine karşı mısınız?”

Karşı iseler, bunu açıkça dillendirmeleri gerekmez mi?

Kimsenin bunlara oy vereceği yok ama..

Bir kişi de olsa, oy verecek ise, bu konuda ne düşündüklerini bilmesi gerekmez mi?

Hemen her gün, asgari bir kadının öldürüldüğü Türkiye’de..

CHP’li bayanın derdi, erkeklere kadınları birbirine karıştırmak..

Muğla’da örneği var.. Bodrum’da var.. İzmir’de var.. Isparta’da var.. Antalya’da, Adana’da var.. İstanbul ve Ankara’da onlarca..

“Üniversite talebesi erkek ile, kız arkadaşı kavga ettiler” ile başlayan ve cinayetlerle biten olaylar..

Hem nasıl cinayetler..

En vahşice..

Önleyebiliyor musunuz, bu cinayetleri?

Önleyemiyorsunuz..

Yüzde yüz önleyemeyecek olsa bile..

% 50 dahi önleme ihtimali olan, bayanların kendilerini daha rahat hissedecekleri bir ortamda yüksek tahsil görmelerinden, bir kadın niye rahatsız olur?

Hani terbiyem müsaade etmiyor..

Fazlasını yazamıyorum ama..

Cidden merak ediyorum, “Bir kadın, illa da illa erkeklerle birlikte eğitim görülsün” derken, acaba neyi amaçlar?

Veya şöyle soralım:

“Kadın üniversitesi kurulması halinde, erkeklerle vıcık vıcık bir ortamda eğitim görüp, sonra da vahşi cinayetlere uğrayan bayanlardan bir tanesinin, iki tanesinin bile, bu nahoş ortamlardan uzak tutulduğu için cinayet mağduru olmama ihtimali karşısında, ‘Kadın üniversitesine karşı çıkan, kadın cinayetlerinden sorumludur’ desem, yanlış mı söylemiş olurum?”

CHP’li kadın, öyle bir kafa yaşıyor ki, “Kadın üniversitesine karşı çıkayım” derken, Japonya’yı da geri kalmış ülke ilan edecek nerede ise..

Tayyip Erdoğan, Japonya gezisinde “kadın üniversitesi” müjdesini vermişti ya.. “Japonya’daki uygulamayı incelediklerini” söylemişti ya.

CHP’li bayan da, ona atıf yaparak, şöyle diyor:

“Karma bir eğitim modelinde, eğitim sisteminin bütün çıkmazlarına rağmen başarılı olan kadınları, 150 yıl geriden gelen Japonya’nın kadın üniversiteleri modeline mahkûm etmek kabul edeceğimiz bir durum değildir, bu kısır döngüde ısrar etmenin çabası nedir?”

Afedersiniz, bunlarda minnacık bir akıl kırıntısı var mıdır? Minnacık?

Neyin kafasını yaşıyor bunlar?

Yoksa sabah akşam içiyorlar, bu konuşmaları sarhoş kafa ile mi yapıyorlar?

Ne demek, “Karma eğitimde başarı gösteren kadınları Japonya’nın modeline mahkum etmek?”

Sen gitmek istemiyorsan, gitme kardeşim..

Geçtiğimiz gün hatırlattığım, “avukatların istedikleri takdirde, bürodan, evden duruşmaya katılma imkanı tanınmasına, laikçi baro başkanlarının itiraz etmesi” saçmalığındaki gibi...

Orda hatırlattım, “İlla da duruşmaya katılmak istiyorsan, sana engel olan yok. Git, trafiğin çilesini çek, duruşmaya adliye binasında katıl. Ama bürodan duruşmaya katılmak isteyene de karışma..”

Şimdi aynısını, CHP’li Nazlıaka’ya hatırlatalım: “Sen, senin kafandakiler, 200’den fazla üniversiteye, erkeklerle karışık gidebilirsiniz.. Sizin için sorun yoksa, orda erkekler tarafından taciz edilebilir, hatta cinayetlere maruz kalabilirsiniz.. Size engel olan yok.. Ama bırakın, bu konuda hassasiyet gösterenler için de, bir tane kadınlara özgü üniversite olsun!”

CHP kafası, işte bu kafa..

İlla da illa, erkek-kadın karıştıracaklar..

Sonra olaylar yaşandığında da, sokaklara dökülüp o olaylar üzerinden tekrar yeni olaylara sebebiyet verecekler..

CHP bu..

Peki Saadet Partisi ne diyor bu işe?..

Tayyip Erdoğan’a, sabah akşam, laf saydırıyorlar.. Hatta din istismarı suçlaması yapıyorlar.

Ama görüyoruz, başörtü yasağı kaldırıldı. Katsayı zulmü bitirildi.. Ayasofya açıldı.. Kur’an kursları açıldı. Hz. Peygamber’e hakaret edenlere haddini Tayyip Erdoğan veriyor..

SP ise..

Dindar insanlara yönelik engellerin faili CHP ile ittifak hazırlığı yapıyor..

Onlara hiç itiraz etmiyor..

İyi Parti aynı yolda.. Gelecek Partisi benzer politikada. DEVA Partisi aynı taktikte..

Evet, bu ikircikli tavır, seçmenin bugün dikkatini çekmiyor olabilir..

Ama..

Ahiret hesabını düşünenler için, sandıktan önemli hesap günü var..

Bizden hatırlatması..