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Sadece Ali Bulaç’tan geldi: Pişmanım!

07 Temmuz 2018 Cumartesi

 

FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesi davasında dün karar verildi..

Yargılanan kelli felli zevata o kadar çağrıda bulunmuştuk..

“Yapmayın, etmeyin. Tuttuğunuz yol, yol değil” demiştik..

“Dersane tartışması başlayana kadar, çiçeklerle süslediğiniz AK Parti’yi, şimdi bir çırpıda nasıl yolsuzluğun, rüşvetin, her türlü yanlışın faili olarak göstermeye kalkabilirsiniz? Yalancısınız.. Sahtekarsınız..” dedik..

Uyandıramadık..

Oysa uyanmak için çuvaldıza falan gerek yoktu.

Küçücük bir özeleştiri yeter de artardı bile..

AK Parti 2002’de iktidara gelmiş..

Zaman gazetesi AK Parti iktidarı ile birlikte..

“Dersane” demiş zorunlu abone etmiş, “Okul” demiş zorunlu abone etmiş.. 

 250 binlerdeki tirajdan 1 milyonlara kadar çıkmış..

AK Parti’yi öve öve bitirememişler.

11 yıl boyunca övdükleri AK Parti, ne zaman ki, “Dersaneleri kapatacağım” diye kararlı bir çıkış yapmış..

Yazarları, hemen birkaç günde başlayarak..

Okurlarına intikali ise birkaç ayda hissedilecek şekilde..

AK Parti düşmanlığı sahneye konulmuş..

Zaman’da yazı yazan kalemler.. Temsilciler..

Bunun farkında değiller mi?

Olmamaları mümkün değil..

Akıllarını yitirmemişlerse, sormaları gerekirdi: “Düne kadar göklere çıkarttığımız AK Parti’yi, bu dersane olayından sonra, niçin yerin dibine batırmaya çalışıyoruz?”

Sormadılar..

Talimatı almış emireri gibi..

Saldırdılar ha saldırdılar..

5 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, yaptıklarının hesabını vermek üzere, mahkemeye çıkarıldıklarında ise: 

“Biz ne yaptık ki? Biz masumuz.. Biz sadece gazetecilik yaptık” deyip, kurtulmayı amaçladılar..

Sanki 11 yıl boyunca alkış tutulan bir partinin, ABD’den talimat gelir gelmez, “tu kaka” ilan edilmesi, gazetecilikmiş gibi..

Kendileri aptala yattılar..

Halkı da enayi yerine koymayı arzuladılar..

Dün karar çıktı..

8 yıldan başlayan cezalarla cezalandırıldılar..

Merak ettim..

Duruşmalar sırasında tek bir özeleştiri yapmayan sanıklar..

Şahin Alpay’lar.. Ali Bulaç’lar.. Mümtazer Türköne’ler.. Mustafa Ünal’lar..

Acaba son duruşmada, “Şunu şunu da yanlış yaptık.. 20 seneye yakın süredir ABD’de yaşayan bir adamın talimatı ile hareket edilmesi büyük hata idi.. Geç de olsa, 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte uyandık. Halkımızdan özür dileriz. Bu hain yapıyı da kınıyoruz” demişler midir diye, haberleri okudum..

Hiçbirisinde, minnacık bir pişmanlık yok..

Kuyrukları havada tutarak, “Biz ne yaptık ki.. Tahliyemizi isteriz” mealinde açıklamalar.

Mesela, Mümtazer Türköne, bakın ne demiş, son sözlerinde:

“Örgüt üyeliği ithamıyla yargılandım. 17-18 kitap yazmış bir adam bunu ancak özgür bir kafayla yapabilir. 38 yıl boyunca anayasal düzeni anlatmış bir akademisyen olarak, böyle bir suçlamayla karşılaşmamak için siyasi hayatıma son veriyorum. Artık roman yazıyorum.”

Laf mı şimdi bu?

Sen anlatsana, 2013 Haziran’ına kadar el üstünde tuttuğun AK Parti’yi, ABD’den örgüt elebaşının talimatı ile, hangi akla hizmet edip de, “Bataklığın mimarı” olarak ilan ettin?

17 kitap değil, istersen 117 kitap yaz.. 

Hiç mi aklın yok ki, “dersaneler eğitim sisteminin vazgeçilmez parçası” imiş gibi, körü körüne ayak sürttün..

“Lisedeki eğitim yeterli değil” diye icat edilen dersaneler ortadan kalkarsa.. Herkes için dersaneye gitme ihtimali ortada kalmazsa..

Bütün öğrenciler de, lise eğitimi ile nereye girmeyi başarırlarsa, orayı kazanırlar..

Dersanenin, eğitime bir ilavesi yok.. Tam aksine, ailelere gereksiz harcama yükü var..

Dersanelerin tümü ile kaldırılması, ailelerin harcama yüklerinin de azaltılması demektir..

Bunu anlamak için, profesör olmaya, kitap yazmaya gerek yoktu ki..

Haydi o gün için durumu çakamadınız..

Bari bugün geldiğimiz noktayı değerlendirin..

Dersaneler kapandıktan sonra..

Aileler dersane masrafı yapmadan..

Yine aynı sayıda öğrenci (kontenjan arttıkça daha fazlası) üniversiteye girebiliyor..

O zaman bizler ne diye, millet olarak, dersanelere milyarları akıtıyorduk?

Bunu dahi değerlendiremeyen Mümtazer Türköne, siyasi hayatına son verse ne olur, son vermese ne olur?

Ki.. Bir de kendisini fasulye gibi nimetten sayıp, siyasi hayatına son vereceğini ilan ediyor!

Bir başka son sözü sorulan isim, A. Turan Alkan..

O ne demiş?

Onun da söyledikleri, soyut değerlendirmeler..

15 Temmuz öncesinde, FETÖ TV’lerinde, bıyık altından gülerek, Tayyip Erdoğan’a yaptığı küfürleri unutmuş..

“Bu ülkenin en büyük hazinesi yargının bağımsızlığı ve kalitesidir. Tutukluluğumun ilk gününden itibaren desteklerini esirgemeyen yazarların güvenleri bana güç verdi. Onlara teşekkür borçluyum. Aileme, avukatlara, uzaktan beni görmeye gelen akrabalarıma teşekkür ederim” diyor..

Eeee..

Erdoğan’a attığın iftiralar ne oldu? Tehditler, küfürler ne oldu?

Akrabalara teşekkür edince, bunların hepsi buhar mı oldu?

Diğer taraftan,  FETÖ TV’lerinde vıdı vıdı konuşan Orhan Kemal Cengiz ne demiş? 

“Söyleyeceklerimi savunmamda belirttim. Beraatimi talep ediyorum” diyerek, belki de utancından, kısa kesmiş..

Ama bir pişmanlık.. Bir özeleştiri onda da yok..

Tek pişmanlık beyanı, Ali Bulaç’tan gelmiş.. “Karanlık yüzlerini göremedim. Bunu göremediğim için pişmanım.”

Biz daha fazlasını beklerdik ama..

Ucuz hesaplar yapıp, “Dilipak dedi ki” diye başlayan cümlelerle.. FETÖ’nün kulağına üflediği propagandalar yerine, Müslümana yakışan yorumlar yapmasını tercih ederdik ama.. Yine de içlerinde bir Ali Bulaç, “Karanlık yüzlerini göremedim” demiş..

Ne diyelim?.

Buna da şükür!

 

YORUM YAZ

  • AdaletAdalet59 dk önce
    Tezinizin ne kadar tutarlı ve haklı olduğu dershane yorumunuzdan belli! Dershaneler kapanmış, ihtiyaç kalmamış, milletin parası cebinde kalmış! Gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunuz bu tespitlerinizden belli.Adaletsizlik kaleminizden damlamıyor, yağıyor!
  • IsoIso2 sa önce
    Her sey tamam da yazarim. Su dershaneyi ve dershaneciligi es gecmissin. Dershanecilik kaldirilmadi. Bir daha yazayim KALDIRILMADI. Keşke kaldirilsa. Lakin universiteye hazirlanan gencler ve biz veliler hala dershane kapilarindayiz. Hem de düne göre cok daha masrafli.
  • A.YücelA.Yücel3 sa önce
    Bazıları da, fetö ile düne kadar dosttunuz ne oldu da bugün düşman oldunuz? Diyerek sağda solda konuşuyorlar. Ortadaki ihaneti görmezden gelmeye çalışıyorlar. Diyoruz ki, bir dostun sana ihanet etse, dostluğun devam eder mi? Fetö sadece Ak Partiye değil, vatana ve millete ihanet etmiştir. Bunları görmemeleri imkansız, sırf particiliklerinden ve Ak Partiye olan kinlerinden dolayı görmemezlikten geliyorlar.
  • HsnHsn1 sa önce
    o hakimler pişmanlık dahi duymayan bu hainlerene diye acımışlar hele de mmtz ve alkan hainlerine
  • Erdem Erdem 2 sa önce
    7-8 Yıl komik cezalar ceza ve ıslah yasalarını herhalde gözden geçirirsiniz 5 senelik temennimiz sonrasını Allah bilir
  • metin p.metin p.3 sa önce
    bir de mümtazerin darbeden bir iki sene önce cumhurbaşkanını resmen tehdit ettiğini hatırlayın.bu adamalara ciadan bir haber gelmese koskoca bir devletin başını tehdit edebilirler mi?keşke o günlerde darbeye karşı gereken tedbirler alınsaydı belki de bugün daha farklı bir türkiyeye uyanırdık.
  • Gerçekler Gerçekler 6 sa önce
    Fetö ye destek veren ingilteredir. Fetö dünyaya bu kadaryayıldıysa eğerbu ingilterenin planıdır. Ajanları yok etmeli. Aksi halde benzeri olaylar devam eder
  • Temel Feto mekiğiTemel Feto mekiği10 sa önce
    Ali Bulaç pişman olur da, gideceği yer neresi? Elbette ki Temel' in mekan! Peki bu pişmanlık ne ifade eder? Hiç!
  • Lokman amcaLokman amca4 sa önce
    ben hep söyledim söylerim de. Ali bulaç türkiyede nadir mutefekkirlerindendir.fetö ile iltisakı olmasaydı tarihteki bir çok ünlü mütefekkir arasında yer alabilecek ender kişi idi.ilmi derinliği oldukça iyi olan biri idi.bence ali bulaç harcanmamalı.tv ve gazetelere çıkarılıp kendini tasfiye etmesi arındırıp rafine etmesine fırsat verilmelidir.insandır hata yapabilir.zaten çok şaşırmıştım böyle olmasına.tabii ki suç vukuu bulmuşsa ceza da tahakkuk etmelidir o ayrı.ama ali bulaç ezberci değil düşünen biri sadece öyle biliyorum gerçeği tabii ki allah bilir.hem kendi tercihi bana ne.
  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ26 dk önce
    .....mahallesinde cami varken kendilerini cemaatlara kaptıranlar misali..kendi çocuklarını doğru yönlendiremeyenler çareyi dershanede bularak bir çuval para ödüyorsa devletin suçu ne..çocuklarınıza tablet verdi çocuklarınız sattı..okullara fatih projesi gibi muazzam bir yatırım yapıldı..vıdı vıdı edeceğinize çocuklarınıza eba sistemine girmeyi teşvik edin takip edin de çocuklarınız dershaneye muhtaç olmasın..bütün okullara fiber altyapı getirdi aylık 2000 TL te yakın fatura ödüyor devlet..var da yapıyor. Kadeh tokuşturmakla bu işler olmuyor...
  • Mehmet AliMehmet Ali1 sa önce
    Fetöcü teröristler onlarca yıl sınav sorularını çaldı. Her alanda çaldı. Neden bunlara göz yumdunuz neden desteklediniz sayın akit yazarları. Hırsızlığı savunan müslüman olamaz, anca kripto olur
  • Durmuş BaşpınarDurmuş Başpınar3 sa önce
    Bir fetö mensubu asla pişman olmaz.hiç görmedim.ancak cehennem kapısına gelince olur, o da geç olur
  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    ALİ BEY BU YORUMU BAŞKANIMIZA YETKİLİLERE ULAŞTIRIN. BİRİNCİ YORUMUN DEVAMI; DARBE GERÇEKLEŞSEYDİ, BU TERÖRİST GAZETECİLER SİZE AKİT GAZETESİ YAZARLARINA ACIRMIYDI, AKİT TV ÇALIŞANLARI AKİT GAZETESİ YAZARLARI CEZA EVLERİNDEN ÖMÜR BOYU ÇIKABİLİR MİYDİ??? DARBE GERÇEKLEŞSEYDİ ATV ÇALIŞANLARI SABAH GAZETESİ YAZARLARI NEREDE OLURDU??..... DEVLETİ YÖNETENLER NEREDE OLURDU??? ACIMAYIN ACINACAK HALE DÜŞERİZ. SİYASİ FETÖ YE NEŞTER VURMADAN YEREL SEÇİMLERE GİTMESİNLER HÜSRAN OLUR. MİLLET ADALETİ GÖRÜRSE BELEDİYELERİ ALIRIZ..
  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    PİŞMAN OLAN FALAN YOK? Kısa ve öz HOCA DİYE İNANDIK PEŞİNE TAKILDIK, AMERİKAN PAPAZI ÇIKTI. diyen var mı? 8-9 YIL. Dünyanın EN KRİPTO EN TEŞKİLAT EN ACIMASIZ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ NE YILLARDIR HİZMET EDECEKSİN YARDIM VE YATAKLIK EDECEKSİN 8-9 YIL. YAZIKLAR OLSUN. GAZETECİ, İŞ ADAMI OLUNCA DÜŞÜK CEZALAR TAHLİYELER, SİYASİ FETÖ YE HİÇ DOKUNMA?!! ESKİ BURSA VALİSİ EMNİYET MÜDÜRÜ 50 BİN TL TAHLİYE ESKİ BAŞKANA HİÇ DOKUNMA.. BU ÜÇÜ MİLYON DOLAR LARI HİMMET DİYE TOPLAYIP PENSİLVANYA YA GÖNDERDİLER... 50 BİN KEFALET NE Kİ DEVE DE KULAK. GÖRÜNEN 50 BİN TL. GÖRÜNMEYEN KAÇ MİLYON YEDİRMİŞLERDİR??? "Ş.TAYYAR MİLYON DOLAR LAR KONUŞULUYOR DEMEDİ Mİ? FETÖ İLE MÜCADELE BU KADAR. KORKARIM İLERİDE, NEŞTER VURULMAYAN SİYASİ FETÖCÜLER, BUGÜNÜN İKTİDARINA HESAP SORACAK DURUMA GELMESİNLER. DEVLET BAŞKANIMIZ, ACIRSAK ACINACAK DURUMA DÜŞERİZ DİYOR, KENDİSİ SİYASİ ARKADAŞLARINA KIYAMIYOR? KAÇ TANE TUTUKLANAN SİYASİ FETÖCÜ VAR??? ABD NİN KURDUĞU BU VAHŞİ ACIMASIZ TERÖR ÖRGÜTÜ NÜ BU MÜCADELE İLE Mİ ÇÖKERTİP BİTİRECEĞİZ. ABD 35 YIL ÖNCE KURDUĞU ÖRGÜTÜ DAHA GÖMEMEDİK.......
  • Hüsamettin aksoyHüsamettin aksoy1 sa önce
    Ali Bey.Bende sizinle aynı fikirdeyim. Ama yazınızda bir yanlışlık farkettim. Dindar insanlar olarak düzeltme lüzumu hissettim. Kızım 12. Sınıfa geçti. Bu hafta dersaneleri dolaştık. Fetöye ait dersaneler yok, bu kısım doğru. Ama bütün dersaneler eskisinden daha fazla faaliyete devam ediyor. Sincanda son sınıf için 4000 tl ile 6500 tl arasında kayıt alıyorlar. Temel lise olarak aynı öğrenciyi 11000 ile 17000 arasında kaydediyorlar. Daha acısı eğer temel liseye kaydettirirsem 4000 tlsini devlet karşılama ihtimali oluyor. Yani hepiizin cebinden çıkıyor .Bu arada sincan kızılaydan daha ucuz onuda belirteyim. Elvankentteki dersaneleri sayamadım bile. Çevrenizde çocuğu olan birine sorabilirsiniz. Vatandaşın cebinden hala para çıkıyo yani. Lütfen.Zor durumdayım.pazarlık yapıyorum. 500 tl zor indiriyorlar ..
  • özgürözgür4 sa önce
    ben dairede zaman gazetesini çöpe attım diye sürgün yedim şimdi bir özürle her şey tamammı oldu allahtan bulsınlar
  • İkrarİkrar6 sa önce
    Selam ve dua ile ali hocam bu zaadlarprofosorde olsa bunlarin hayati kendilerine gore garanti gecim derdi calisma derdi yok ister icerde ister disaridabirde bu orgute sozculuk yapmis bunlar biz pismaniz demis olsa orgutde kim kalir baskalarna gore kahraman oylede boylede geciyor zaman biz yanlus yaptik demekle senin gibi dusuneni hakli kendini hem vatan haini hemde haksizligi secmis olamaz cunku koooskocaprofosorenes berberogluda baskasinin suclanmamasinin istemedigi kendie haksizlik yapilmis gibi inatlarinda devam ediyorlar kenilerine gore kahraman dikkat edelim aman bunlardan cok cekmisti zaman haksiz yere akp kotukemeyin desedehepisi acimasiz vicdansiz karsiliksiz kalmaz gazeteler yazmasada tarih yazar sana tesekurler dost yazar
  • İhsanİhsan52 dk önce
    ... daha dün başbakan bile hoşuna gitmeyen proje sorusuna 15 temmuz cevabına ne diyeceksiniz acaba fetoden içeride kaç kişi. Kalacak sanıyorsunuz abd nin fetoyla işi bitmediğine göre(öyle olsa teslim ederdi)bu rüzgarın yönü size dönebilir haberiniz olsun
  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci40 dk önce
    Buna da şükür ne demek Ali Bey? ..
  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    pişman olmak için zamanları çoktu vakti zamanında. olmadılar. artık cezayı yemeliler. bilmiyorum ali bulaça nolur. Allah var bir onun yazılarını beğenirdim en azından siyaset gılafından soyunup biraz daha imani yazı yazabilen tarafı vardı. ama diğerlerinin aklı fikri dünyalıktı. hükümetti makamdı. suskunluklarının nedeni kandırılmışlıklarının utancı da olabnilir. ama bu onları aklamaz. yalnız ali bbulaç bilmiyorum ya. adamın imani islami yazıları vardı. biraz derinliği vardı bu adamın. diğerlerini asla kastetmiyorum ama bence asıl maharet bu adamı 4 duvar arasına sokup çürütmek değil bu adamın gerçekten pişmansa yeni fikirleriyle hala fetöyü savunan yada seven insanlara örgütün neler planladığını anlattırmak olabilir. eminim ki hüseyin gülerceden yada nurettin verenden farklı şekillerde eleştricektir fetöyü. onlar fetönünsiyasi yanlışlarını anlata anlata bitiremediler. ali bulaç imani ve islami hatalrını tespit edebilir yada etmiş midir acaba diye düşünüyorum. bilmiyorum fazla mı merhamet gösteriyorum. çok çokta okumadım aslında adamı ama 10 kadar makalesini okumuştum dini hayatla ilgili. ehli sünnet ve doğru istikamette bulmuştum zamanında. hayırlısı.
  • Hikmet YılmazHikmet Yılmaz1 sa önce
    Mümtaz'er Türköne'nin eşi AKP'den parşütle bir dönem mv.yapıldı. Mümtaz'erinkendiside olmak istedi ama red edilince AKP düşmanıkesilip yazılarında ağır hakaretler içeren Örnek:"Zaman'ı gelince kılıçlarçekilecek,başlar düşecek " ifadeli yazıları ile tehditediyor ve dikkat çekiyordu.Çeşitli belediyeler bunlara her türlü kolaylığı gösterip ballı imkanlarını sunuyor ve ceplerini şişiriyorlardı. Daha neler neler...
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 27 dk önce
    “Bir yere götürüyorlar beni dertlerim,Tanımadığım,bilmediğim yerlere.Karanlık yüzlü insanlar var o yerde,Korkuyorum.ürküyorum önce,Yavaş yavaş yaklaşıyorlar yanıma,Aydınlanıyor yüzleri….İyilikler diyarına geldin, diyorlar.Dilediğin gibi davran,diyorlar.Geçiyor zaman….İstediğimi yapıyorum,Hareketlerim kısıtlanmıyor,Fakat hergeçen gün kararıyor yüzüm.İyilikler diyarını mahfediyorum.Sonra arıyorum eskiyi,Yeniden gelsem diyorum şu iyilikler diyarınada,Yüzüm yine onlardan,daha aydınlık olsa….” Bir bakmışsın geçmiş zamanVe kap kara kesilmiş yüzün... can çıkmadan ümit çıkmaz... iyiliğe gel bin kez tevbeni bozsan da gel. Bu yol ümitsizlik yolu değil. Tevbe ettim demekle tevbe olmaz. Senden sonra aldatacakları insanları engellemek için yaşadıklarını ve seni aldatanları söyle ki bir daha yamalamasınlar insanlara...
  • akınakın1 sa önce
    yazarın ülkeden haberi yok dersane falan kalkmadı sadece fetö dersaneleri kapatıldı diğerleribir kısmı dersane adı altında 7-8 binlira ücretle bir kısmıda temel lise adı altında 10-15 lira fiyatla devam ediyor sayı yarıya indi ama fiyatları üçe dörde katladı yazardaülkeden eğitim den habersiz masal anlatıyor

Ali Karahasanoğlu

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