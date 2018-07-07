Sadece Ali Bulaç’tan geldi: Pişmanım!

FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesi davasında dün karar verildi..

Yargılanan kelli felli zevata o kadar çağrıda bulunmuştuk..

“Yapmayın, etmeyin. Tuttuğunuz yol, yol değil” demiştik..

“Dersane tartışması başlayana kadar, çiçeklerle süslediğiniz AK Parti’yi, şimdi bir çırpıda nasıl yolsuzluğun, rüşvetin, her türlü yanlışın faili olarak göstermeye kalkabilirsiniz? Yalancısınız.. Sahtekarsınız..” dedik..

Uyandıramadık..

Oysa uyanmak için çuvaldıza falan gerek yoktu.

Küçücük bir özeleştiri yeter de artardı bile..

AK Parti 2002’de iktidara gelmiş..

Zaman gazetesi AK Parti iktidarı ile birlikte..

“Dersane” demiş zorunlu abone etmiş, “Okul” demiş zorunlu abone etmiş..

250 binlerdeki tirajdan 1 milyonlara kadar çıkmış..

AK Parti’yi öve öve bitirememişler.

11 yıl boyunca övdükleri AK Parti, ne zaman ki, “Dersaneleri kapatacağım” diye kararlı bir çıkış yapmış..

Yazarları, hemen birkaç günde başlayarak..

Okurlarına intikali ise birkaç ayda hissedilecek şekilde..

AK Parti düşmanlığı sahneye konulmuş..

Zaman’da yazı yazan kalemler.. Temsilciler..

Bunun farkında değiller mi?

Olmamaları mümkün değil..

Akıllarını yitirmemişlerse, sormaları gerekirdi: “Düne kadar göklere çıkarttığımız AK Parti’yi, bu dersane olayından sonra, niçin yerin dibine batırmaya çalışıyoruz?”

Sormadılar..

Talimatı almış emireri gibi..

Saldırdılar ha saldırdılar..

5 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, yaptıklarının hesabını vermek üzere, mahkemeye çıkarıldıklarında ise:

“Biz ne yaptık ki? Biz masumuz.. Biz sadece gazetecilik yaptık” deyip, kurtulmayı amaçladılar..

Sanki 11 yıl boyunca alkış tutulan bir partinin, ABD’den talimat gelir gelmez, “tu kaka” ilan edilmesi, gazetecilikmiş gibi..

Kendileri aptala yattılar..

Halkı da enayi yerine koymayı arzuladılar..

Dün karar çıktı..

8 yıldan başlayan cezalarla cezalandırıldılar..

Merak ettim..

Duruşmalar sırasında tek bir özeleştiri yapmayan sanıklar..

Şahin Alpay’lar.. Ali Bulaç’lar.. Mümtazer Türköne’ler.. Mustafa Ünal’lar..

Acaba son duruşmada, “Şunu şunu da yanlış yaptık.. 20 seneye yakın süredir ABD’de yaşayan bir adamın talimatı ile hareket edilmesi büyük hata idi.. Geç de olsa, 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte uyandık. Halkımızdan özür dileriz. Bu hain yapıyı da kınıyoruz” demişler midir diye, haberleri okudum..

Hiçbirisinde, minnacık bir pişmanlık yok..

Kuyrukları havada tutarak, “Biz ne yaptık ki.. Tahliyemizi isteriz” mealinde açıklamalar.

Mesela, Mümtazer Türköne, bakın ne demiş, son sözlerinde:

“Örgüt üyeliği ithamıyla yargılandım. 17-18 kitap yazmış bir adam bunu ancak özgür bir kafayla yapabilir. 38 yıl boyunca anayasal düzeni anlatmış bir akademisyen olarak, böyle bir suçlamayla karşılaşmamak için siyasi hayatıma son veriyorum. Artık roman yazıyorum.”

Laf mı şimdi bu?

Sen anlatsana, 2013 Haziran’ına kadar el üstünde tuttuğun AK Parti’yi, ABD’den örgüt elebaşının talimatı ile, hangi akla hizmet edip de, “Bataklığın mimarı” olarak ilan ettin?

17 kitap değil, istersen 117 kitap yaz..

Hiç mi aklın yok ki, “dersaneler eğitim sisteminin vazgeçilmez parçası” imiş gibi, körü körüne ayak sürttün..

“Lisedeki eğitim yeterli değil” diye icat edilen dersaneler ortadan kalkarsa.. Herkes için dersaneye gitme ihtimali ortada kalmazsa..

Bütün öğrenciler de, lise eğitimi ile nereye girmeyi başarırlarsa, orayı kazanırlar..

Dersanenin, eğitime bir ilavesi yok.. Tam aksine, ailelere gereksiz harcama yükü var..

Dersanelerin tümü ile kaldırılması, ailelerin harcama yüklerinin de azaltılması demektir..

Bunu anlamak için, profesör olmaya, kitap yazmaya gerek yoktu ki..

Haydi o gün için durumu çakamadınız..

Bari bugün geldiğimiz noktayı değerlendirin..

Dersaneler kapandıktan sonra..

Aileler dersane masrafı yapmadan..

Yine aynı sayıda öğrenci (kontenjan arttıkça daha fazlası) üniversiteye girebiliyor..

O zaman bizler ne diye, millet olarak, dersanelere milyarları akıtıyorduk?

Bunu dahi değerlendiremeyen Mümtazer Türköne, siyasi hayatına son verse ne olur, son vermese ne olur?

Ki.. Bir de kendisini fasulye gibi nimetten sayıp, siyasi hayatına son vereceğini ilan ediyor!

Bir başka son sözü sorulan isim, A. Turan Alkan..

O ne demiş?

Onun da söyledikleri, soyut değerlendirmeler..

15 Temmuz öncesinde, FETÖ TV’lerinde, bıyık altından gülerek, Tayyip Erdoğan’a yaptığı küfürleri unutmuş..

“Bu ülkenin en büyük hazinesi yargının bağımsızlığı ve kalitesidir. Tutukluluğumun ilk gününden itibaren desteklerini esirgemeyen yazarların güvenleri bana güç verdi. Onlara teşekkür borçluyum. Aileme, avukatlara, uzaktan beni görmeye gelen akrabalarıma teşekkür ederim” diyor..

Eeee..

Erdoğan’a attığın iftiralar ne oldu? Tehditler, küfürler ne oldu?

Akrabalara teşekkür edince, bunların hepsi buhar mı oldu?

Diğer taraftan, FETÖ TV’lerinde vıdı vıdı konuşan Orhan Kemal Cengiz ne demiş?

“Söyleyeceklerimi savunmamda belirttim. Beraatimi talep ediyorum” diyerek, belki de utancından, kısa kesmiş..

Ama bir pişmanlık.. Bir özeleştiri onda da yok..

Tek pişmanlık beyanı, Ali Bulaç’tan gelmiş.. “Karanlık yüzlerini göremedim. Bunu göremediğim için pişmanım.”

Biz daha fazlasını beklerdik ama..

Ucuz hesaplar yapıp, “Dilipak dedi ki” diye başlayan cümlelerle.. FETÖ’nün kulağına üflediği propagandalar yerine, Müslümana yakışan yorumlar yapmasını tercih ederdik ama.. Yine de içlerinde bir Ali Bulaç, “Karanlık yüzlerini göremedim” demiş..

Ne diyelim?.

Buna da şükür!