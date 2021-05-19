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PKK sözcüsü Meral Akşener!

 

28 Şubat sürecinde, “Söyleyin o kadına, gelirsem oraya, yağlı kazığa oturturum” tehdidinden şikayetçi olmaktan bile korkan Meral Akşener’e, şimdi bir cesaret gelmiş, bir cesaret gelmiş..

“Ben hacıyım, 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan birisiyim” diye kendisini tanıtsa da..

17 günlük tam kapanma dönemindeki Tekel bayilerinin kapalı kalmasına itiraz etmesinden kaynaklı olarak “Kafayı mı çektin” diyeceğim ama..

Kendi beyanından hareketle sadece soralım.. Ve birazcık düşündüğünde, kendisinin de kabul edemeyeceği o küstah sözleri aktarayım.. Dünkü İyi Parti grup toplantısında, Akşener konuşuyor!

“Bu sözleri, biz 2015 seçimlerinde PKK’lı teröristlerin söyleminden hatırlıyoruz” diyeceksiniz ama..

Değil..

“Bire bir aynı” desem, yalan olmaz ama..

Dünkü Akşener’in konuşması bu:

“Bildiğiniz üzere, Mart ayında, İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netenyahu’nun, yeni bir hükümet kurmasına imkan vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da, hükümeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi.

Birdenbire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler.

Çünkü hükümet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu.

Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Benyamin Netenyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı.”

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın başındakiler demiyor muydu, “2015 seçimlerine, Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığında giren AK Parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edemeyince, PKK’ya savaşı başlattı” diye..

Şimdi aynısını, milliyetçi geçinen Meral Akşener söylüyor..

Erdoğan’ı, ahlaksızca, saygısızca Netanyahu’ya benzetiyor.

Netanyahu’nun katlettiği masum Filistinlileri ise, eli kanlı terörist PKK’lılara benzetiyor..

Nasıl bir beyin fukaralığıdır bu?

Nasıl bir ahlaksız benzetmedir?

Yoksa, tam da Pensilvanya’daki zatın tilkiliği midir, bu söylemin arkasındaki plan?

Bu benzetme, bir de..

PKK’nın elebaşlarından bir teröristin etkisiz hale getirildiği günün ertesinde yapılıyor ise..

Sormamız gerekir Meral Hanım’a: “Sofi Nurettin’e mi üzüldün, bu kadar?”

Meral Hanım ile birlikte, Türk milliyetçisi olduklarını iddia eden Yavuz Ağıralioğlu’na, Müsavat Dervişoğlu’na ve diğer ülkücü geçinenlere de soralım, “Bu mudur, sizin partinizin resmi görüşü?”

Akşener’in sözleri için, “PKK’lıların 2015 seçimlerine yaptıkları yorum” dedim..

Daha vahimi var..

Akşener, Netanyahu’nun seçim kazanamaması ve sonrasında her yıl Ramazan ayında yaptığı Gazze’ye saldırısının üzerinden “Erdoğan’ın İsrail versiyonu” küstah benzetmesini yaparken..

Aslında..

“Seçimi kazanamayan, halka saldırır” şeklindeki PKK’lı teröristlerin söylemini tekrarlayarak..

CHP’den aldıkları ödünç oylarla HDP’nin 2015’de barajı aşması üzerine, PKK’lıların şımarıp, devletin askerine kurşun sıkmaya başlamasının üstünü örtüp..

“AK Parti de, Netanyahu gibi, 2015 seçimini kazanamayınca, PKK’ya (kimbilir, belki de Akşener, “Halka savaş açtı” diyecektir) savaş açmıştı” demeye getiriyor..

HDP’liler sürekli tekrarlar.

“PKK terör örgütü değildir” derler..

HDP’lilerin bu söylemleri sebebi ile İP’li bazı yöneticiler de, “PKK ile aranıza mesafe koymanız gerekir” diye, eleştiri getirirler..

Ama şimdi görüyoruz ki..

İP’li yöneticilerin, kendi genel başkanlarına bir mesafe koymaları gerekecek..

Baksanıza, 2015’deki PKK’nın tekrar silaha sarılmasını, “AK Parti seçim kaybedince, savaş başlattı” diye yorumluyor, Akşener..

HDP’lilerin “PKK terör örgütü değildir” söylemini hepimiz biliyoruz.. 

Şimdi “kör ile yatan, şaşı kalkar” misali, CHP ile resmi, HDP ile gayrı resmi ittifak yapan Meral Akşener’in de, “PKK terör örgütü değildir” söylemine hazırlıklı olalım..

“PKK askere kurşun sıkmamış. Yollarda bombalı tuzakları hazırlamamış. En başında, Şanlıurfa’da iki polisi şehit etmemiş. AK Parti, savaş başlatmış” söyleminin bundan sonra Akşener tarafından da dillendirilmesine hazır olalım..

Dünkü grup toplantısında, başka neler anlatıyor, Akşener?

“Yasaklarla mücadele edeceğiz dediler, yaşamadığımız yasak kalmadı” diyor.

Erdoğan’ın kaldırmayı vaad ettiği yasakların neler olduğunu hepimiz biliyoruz..

Kuran öğrenme yasağı.. Başını örtme yasağı.. İmam Hatip yasağı.. Darbeci askerlerden hesap soramama yasağı..

Hepsi kalktı mı?

Kalktı..

7 yaşından beri namaz kılan hacı Akşener’in sıkıntısı, yoksa bu yasakların kalkması mı?

Yoksa.. Daha vahimi mi?

PKK’lı teröristlerin, artık sınırımızdan bu yana geçmelerinin gerçekten yasaklanmış olması mı?

Sofi Nurettin’lerin, nefes almalarının yasaklanması mı?

Bunlardan mı rahatsız, Hacı Akşener?

Kimbilir, belki de.. 

Tekel bayileri için 17 günlük getirilen yasağa kızmıştır, Akşener..

Bu ülkenin bakanlarına, yağlı kazığa oturtma tehdidi yapanlardan hesap sorulamama yasağının kalkmasından, 28 Şubat darbecilerinin mahkum edilmesinden rahatsız olmuştur, Akşener..

Baksanıza..

Kendi partisindeki kurmayların hemen hepsi sustu..

Karakollarımızın basılıp, Mehmetçiklerimizin şehit edildiği eski yıllarda, TSK’da albaylık düzeyinde görev yapan isimlerin, şimdi “HDP’lilere bir iki bakanlık verilmeli” tekliflerine şahit oluyoruz..

Bu teklifi yapanlara, “Haddini bil” diyemeyen, buna cesaret dahi edemeyen, gölgesinden korkan İP’lilere şahit oluyoruz..

Şimdi Meral Akşener açıklasa da öğrensek..

Sizin milliyetçiliğiniz, sizin vatanseverliğiniz bu mu?

PKK’ya kol kanat germek, PKK’lı teröristleri birer birer etkisiz hale getiren Tayyip Erdoğan’a saldırmak mı, sizin milliyetçiliğiniz?

Gözümüzün içine baka baka..

HDP “Biz batı illerindeki büyükşehirlerde aday göstermiyoruz” dedi..

İyi Parti de aynısını söyledi..

HDP ile İP, kol kola girip, CHP’li adayları desteklediler..

“İttifak yapmadık ki” açıklaması ile, adeta seçmenlerini aptal yerine koydular..

Ama şimdi..

PKK’ya ülkeyi dar edenleri, Netanyahu katiline bezeterek, terör gürütü ile paralel söyleme evrilirlerse..

PKK’lıları, Gazze’nin masum insanlarına benzetmeye kalkarlarsa..

Bu seçmen, milliyetçi söylem falan dinlemez, tükrüğü ile boğar, riyakar politikacıları..

 

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Yorumlar

Muh

Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en büyükolarak nazlı ilicaği biliyordum.ama Meral Akşener ondan çok daha büyük bir ... son demeciyle  levil atlattı netenyahu nün Türkiye'deki muadili onun iplerini bu kadar serbes bırakan kocasidir. Bugün ettiği lafların altından artık kalkamaz bu şirret kariya türk milleti günü geldiğinde hesabını soracaktir
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sudegönül

ADI ÜSTÜNDE ZATEN SEBATAY ARTIĞI HADSİZ EDPSİZ İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI DÖNEMİNDE MÜTEDEYYİN İNSANLARA YAPTIĞINI UNUTMADIK,ETEĞİNİN ALTINDA İPİNE TUTUNANLARIDA BİLİYORUZ,REİSİN ŞAHSINA YAPILAN BU HAKARET,AŞAĞILIK BENZETME YÜCE TÜRK MİLLETİNE YAPILMIŞTIR, EN KISA ZAMANDA YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMESİNİ VE GEREĞİNİN YAPILMASINI İSTİYORUZ,SN. ALİ İHSAN BEYEDE BU YÜREKLİ MÜCADELESİNE MUVAFFAKIYETLER DİLİRUZ,KALEMİNİZLE CİHADINIZ MÜBAREK OLSUN
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