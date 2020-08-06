İstifalarla; AK Parti’den kopacak % 1, CHP’den kopacak % 10!

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“Oh oh” diyorlardı..

Ellerini ovuşturuyorlardı..

“Bunun arkası gelecek” diyorlardı..

“Milletvekilleri sırada” diyorlardı..

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, tek parti dönemini hariç tutarsanız, hiçbir partinin bu kadar uzun süreli iktidarda kalması..

Bakın biz de solcuların etkisinde kalıyoruz. Sabahtan akşama kadar beynimizi zehirlemelerinden etkileniyoruz...

Etkileniyoruz ki..

“Uzun süreli iktidarda kalması” diyoruz..

Doğrusu şu olmalı idi:

“Hiçbir partiye, bu kadar uzun süreli olarak, girdiği her seçimi kazanması nasip olmamıştır!”

Öyle ya..

Bir parti, despotlukla, ayak oyunu ile seçimleri erteleyerek, aklınıza  bile gelmeyecek binbir türlü numara ile iktidarda kalmayı başarabilir..

Ama seçimleri zamanında yaparak, her girdiği seçimi de tartışmasız ezici çoğunlukla kazanan bir parti sözkonusu ise..

Onu “İktidarda kalan” şeklinde değil..

“Girdiği tüm seçimleri kazanan” olarak tanımlamamız lazım..

Öyle tanımlayarak devam edelim:

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir parti, bu kadar uzun süreli olarak girdiği her seçimi kazanıp, iktidarda kalamadı!”

Hani Demokrat Parti örneği var..

Topu topu 10 yıl iktidarda kaldı..

Diyeceksiniz ki, darbe olmasaydı, belki daha sonraki seçimleri de kazanıp, iktidarda kalırdı..

İyi de darbe yapacak hainleri tespit edip, onları zamanında cezalandırmak da bir beceri..

Demirel’in seçim kazanması, bir dönemi bile geçememiş..

Anavatan Partisi, 1983’de gelmiş, 1991’de giderek, o da 8 sene ile iktidarını sınırlandırmış..

Sadece ve sadece AK Parti, 2002’de geldi, 2020’de hâlâ iktidarda..

Seçimlerin normal süresini dikkate alacak olursan, 2023’e kadar da iktidarda..

Yani, kendisine en yakın rakip olan Demokrat Parti’ye, şimdiden 8 yıl fark atmış. Seçim normal zamanında yapılırsa, 11 yıl fark atması da muhtemel..

Kimse bu ifademden, “Bak bak.. AK Parti 2023’de gidiyormuş” sonucu çıkarmasın..

Bugüne kadar gösterdiği dirayeti devam ettirecek olursa, AK Parti’nin 2023’de de rakibi, yok gibi..

Ama hayal dünyası işte..

Rakipleri binbir ayak oyunu ile AK Parti’yi bölerek, kendilerini ön plana çıkarma arayışındalar..

Onun içindir ki, Ahmet Davutoğlu istifa ettiğinde, ellerini ovuşturdular..

Ali Babacan istifa ettiğinde “oh oh” dediler..

Ama gelin görün ki, Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan’ın AK Parti’den koparacağı tahmin edilen oy oranı, bir rivayete göre % 1.. bir başka rivayete göre, % 0.75..

Hepsi hepsi bu..

AK Parti’nin, bu gidecek oyu da bir şekilde telafi etmesi mümkün..

Peki bugünlerde neyi tartışıyoruz?

CHP’deki Muharrem İnce olayını..

Muharrem İnce istifa etti, etmek üzere haberleri, ardı ardına geliyor..

Sadece istifa etse..

Sorun yok..

Kalanlarla yola devam ederler..

Ama gelen bilgilere göre, Muharrem İnce istifa ile yetinmeyecek, bir de parti kuracak..

İşte tam o noktada, CHP ayvayı yiyecek demektir..

Neresinden bakarsanız bakınız.

Ne kadar CHP lehine iyimser tahmin ederseniz ediniz..

CHP kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı aday olup, Kılıçdaroğlu’nun belirlediği delegelerin her üç tanesinden birisinin oyunu alabilmiş bir isimden bahsediyoruz.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisinin cesaret edemeyip, CHP adına Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterdiği bir isimden bahsediyoruz..

Tayyip Erdoğan’ın aldığı oya yaklaşamasa da..

CHP’nin son yıllarda aldığı en yüksek oyu bulan bir siyasetçiden bahsediyoruz.

Dolayısı ile..

Ali Babacan’ı, Ahmet Davutoğlu’nun üzerine koyun, hatta sırada başka isimler de varsa.. Onları da bu listeye ekleyin.. hepsinin AK Parti’ye vereceği zarar, bir sinek vızıltısından öteye geçemez..

Ama CHP’de, Muharrem İnce’nin istifa ederek bir parti kurması halinde..

CHP’nin en az % 10 oyunun, kayıp gideceği kesindir..

Bu durumda CHP, tam da Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan da olma örneği ile karşı karşıya kalacak demektir..

Tabii ki partilerin bölünmesinden, parça parça olmasından sevinecek değilim..

AK Parti’nin de bölünmemesinden.. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun istifa etmeden, yol arkadaşlığı yaptığı Tayyip Erdoğan ile devam etmesinden yana idim. CHP’de de Muharrem İnce’nin, partiyi bölmeden, bu kurultayda olmuyorsa, bir başka kurultaya hevesini saklamasını isterdim..

Ama siyaset, böyle bir şey işte..

Araya küçük küçük ihtilaflar girince..

Bölünme de mukadder oluyor..

Bölünme ile birlikte, yapılan uzun vadeli tüm planlar da suya düşüveriyor..

HDP ile yapılan, gayri resmi ittifak..

Binbir kıvraklıkla, “Biz sizi şuralarda, siz bizi buralarda, ama kimseye çaktırmadan destekleme ile birliktelik yapacağız.. Ama sakın ha. Halkın önünde, bu işin deşifre olmaması lazım” diyeceksiniz..

Milletin gözünün içine baka baka. Belediye seçimlerinde.. Birçok büyük ilde, HDP’ye aday göstertmeyerek kurduğunuz ittifakı, “ne olmuş, aday göstermeye mecburlar mı” cevabı ile gizlediğinizi sanacaksınız.

Yıllardır partilerini kapattırdığınız, gerici ilan ettiğiniz, cumhuriyet düşmanı ilan ettiğiniz Milli Görüş’ün partisi SP ile resmi ittifak yapacaksınız..

Bir dönem “Faşistlik”le suçladığınız milliyetçi isimlerle kol kola girip, “İP’i de yanımıza aldık. İttifakın içine kattık” diyeceksiniz..

Şimdi AK Parti’den istifa edenleri işaret ederek, bir dönem “Ekonominin iflas etmesinin mimarı olarak ilan ettiğiniz Ali Babacan’ı.. Bir dönem dış politikayı batırdığını iddia ettiğiniz Ahmet Davutoğlu’nu “dostlar” olarak nitelendirip.. “Dostlarla iktidara yürüyoruz” diyeceksiniz..

Ama..

Fazla plan yaptığınızdan olsa..

Kendinizi çok akıllı sandığınızdan olsa gerek.

Gelip, ayağınız böyle birbirine dolanacak..

Kendi içinizdeki Muharrem İnce’ye sahip çıkamayacaksınız..

O istifa yolunda kararlı adımlarla yürüyecek..

Sizi de yaptığınız, yapacağınız tüm ittifaklarla baş başa bırakacak..

Alacağı % 10 oy.. Haydi sizin adınıza, biraz daha cimrilik yapalım..

Muharrem İnce’nin sizden alacağı % 5 oy, yaptığınız tüm kirli ittifakları, boşa düşürecek.

CHP açısından sevinmem..

Ama birlikte yol yürüdükleri lideri arkadan hançerlemeye kalkışan müstafi AK Partililerin yolda kalmalarına, sevinirim..

Bizim bildiğimiz, “Vefa” bir semt ismi değildir..

“Vefa”nın semt ismi olduğunu sananlar,  yolda kalmaya mahkûmdurlar..

 

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Yorumlar

İNCE, CHP YE ZARAR VERMEZ...

..İnce gitse de CHP ve digerleri iktidarı alacaklardır.. Bld. Secimlerinde güçlerini gösterdiler.. Çocukluğu CHP de geçen sn. İnce CHP ye asla ZARAR VERMEZ..
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